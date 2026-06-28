Nuestras redes
live widget animationCanal 26 en vivo

Pronóstico en Tierra del Fuego: cómo estará el tiempo hoy, 2 de julio de 2026

Hoy en Tierra del Fuego se espera una temperatura mínima de 0° y una máxima de 3°. Sin lluvias, el día se presentará parcialmente nuboso.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Tierra del Fuego, la provincia más joven de Argentina.
Tierra del Fuego, la provincia más joven de Argentina. Foto: Unsplash.
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Si vivís en Tierra del Fuego o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los . Con un cielo parcialmente nuboso, la jornada en Tierra del Fuego promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 2 de julio de 2026.

Pronóstico para hoy en Tierra del Fuego

Mañana
Aguanieve con cielo parcialmente nuboso
Viento
Noroeste 3 - 33 km/h
Lluvia
50% 0.4 cm
Tarde
Parcialmente nuboso
-1°
Viento
Noroeste 10 - 36 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nevada con cielo parcialmente nuboso
Viento
Noroeste 12 - 59 km/h
Lluvia
90% 1.7 cm

Hoy en Tierra del Fuego se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de .

Viento: 10 - 32 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 1°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buen abrigo, bufanda y guantes.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .



Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Tierra del Fuego.

Máxima: 3°
Mínima: 0°
Sensación Térmica: -4°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol09:58
Puesta del sol17:14
Horas de luz7h 16m
Fase lunarLlena
Iluminación98%

Radar meteorológico – Tierra del Fuego

¿Cómo estará el tiempo hoy en Tierra del Fuego?

Para este 2 de julio de 2026, el pronóstico en Tierra del Fuego indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de .

¿A qué hora sale el sol hoy en Tierra del Fuego?

El sol sale hoy en Tierra del Fuego a las 09:58 y se pone a las 17:14, dando aproximadamente 7h 16m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Tierra del Fuego?

El índice UV máximo esperado para hoy en Tierra del Fuego es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Tierra del Fuego?

El pronóstico para hoy en Tierra del Fuego indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Tierra del Fuego?

Para este 2 de julio de 2026, los vientos en Tierra del Fuego soplarán a una velocidad de 10 - 32 km/h.

Ubicación de Tierra del Fuego

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Norte 31 - 90 km/h 80% 0.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
02:00 Norte 33 - 90 km/h 90% 1 cm Aguanieve con cielo cubierto
03:00 Norte 36 - 97 km/h 90% 1.2 cm Aguanieve con cielo cubierto
04:00 Norte 33 - 98 km/h 90% 1 cm Aguanieve con cielo cubierto
05:00 Noroeste 29 - 91 km/h 90% 1 cm Lluvia débil con cielo cubierto
06:00 Noroeste 24 - 82 km/h 70% 0.4 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
07:00 Noroeste 13 - 64 km/h 0% Nubes y claros
08:00 Oeste 5 - 38 km/h 50% 0.1 cm Aguanieve con cielo parcialmente nuboso
09:00 Noroeste 3 - 33 km/h 50% 0.4 cm Aguanieve con cielo parcialmente nuboso
10:00 Oeste 6 - 37 km/h 40% 0.5 cm Nevada con cielo parcialmente nuboso
11:00 Noroeste 6 - 40 km/h 30% 0.2 cm Nevada con cielo parcialmente nuboso
12:00 Oeste 7 - 41 km/h 0% Nubes y claros
13:00 Oeste 9 - 43 km/h 30% 0.2 cm Aguanieve con cielo parcialmente nuboso
14:00 Oeste 13 - 40 km/h 30% 0.1 cm Aguanieve con cielo parcialmente nuboso
15:00 Oeste 15 - 49 km/h 30% 0.1 cm Nevada con cielo parcialmente nuboso
16:00 Oeste 11 - 45 km/h 0% Nubes y claros
17:00 -1° -1° Noroeste 10 - 36 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 -1° -1° Norte 12 - 36 km/h 30% 0.1 cm Nevada con cielo parcialmente nuboso
19:00 Norte 15 - 42 km/h 50% 0.2 cm Nevada con cielo parcialmente nuboso
20:00 Noroeste 20 - 57 km/h 90% 0.5 cm Nevada con cielo cubierto
21:00 Noroeste 21 - 62 km/h 90% 0.8 cm Nevada con cielo parcialmente nuboso
22:00 Noroeste 12 - 59 km/h 90% 1.7 cm Nevada con cielo parcialmente nuboso
23:00 Noroeste 11 - 41 km/h 90% 0.6 cm Nevada con cielo parcialmente nuboso
24:00 Noroeste 8 - 37 km/h 90% 0.5 cm Aguanieve con cielo parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

ClimaServicio MeteorológicoPronósticopronóstico Tierra del Fuegotiempo en Tierra del Fuego hoy
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

Nota Más leídas

  1. ¿Cuándo vuelve a llover en Buenos Aires? El pronóstico anticipa un cambio de clima esta semana

    ¿Cuándo vuelve a llover en Buenos Aires? El pronóstico anticipa un cambio de clima esta semana

  2. Temperaturas y lluvias en Chaco:los datos del tiempo hoy, 27 de junio de 2026

    Temperaturas y lluvias en Chaco: los datos del tiempo hoy, 27 de junio de 2026

  3. Frío intenso en el AMBA:cuándo llega el nuevo frente polar y qué pasará con las lluvias

    Frío intenso en el AMBA: cuándo llega el nuevo frente polar y qué pasará con las lluvias

  4. Cambió el pronóstico y vuelven las tormentas:dónde llueve y cómo sigue el clima este fin de semana

    Cambió el pronóstico y vuelven las tormentas: dónde llueve y cómo sigue el clima este fin de semana

  5. Llegan las tormentas a Buenos Aires:a qué hora llueve este jueves 18 de junio y hasta cuándo durará el mal tiempo

    Llegan las tormentas a Buenos Aires: a qué hora llueve este jueves 18 de junio y hasta cuándo durará el mal tiempo
Lo último
Relacionadas
También podría interesarte
Política

Procesaron y embargaron a Juan Grabois por la toma del Instituto Perón en 2025

Procesaron y embargaron a Juan Grabois por la toma del Instituto Perón en 2025

El mensaje de Patricia Bullrich tras la renuncia de Adorni a la Jefatura de Gabinete:“La confianza y la ética son dos elementos fundamentales”

“Sos una persona íntegra y valiosa”:el mensaje de Karina Milei tras la renuncia de Manuel Adorni

Manuel Adorni renunció y dejó de ser el jefe de Gabinete del Gobierno

Economía

Guía de salarios:cuánto cobran por su trabajo un electricista, un plomero y un albañil en junio 2026

Guía de salarios: cuánto cobran por su trabajo un electricista, un plomero y un albañil en junio 2026

Aguinaldo junio 2026 para estatales:provincia por provincia, cuándo se cobra y qué fechas ya están confirmadas

PAMI confirmó qué medicamentos seguirán siendo gratis en 2026 y cómo acceder al beneficio

Aguinaldo de junio 2026:hasta qué fecha tienen tiempo de pagarlo

Internacionales

Netanyahu calificó de “histórico” el acuerdo entre Israel y Líbano:“Es un duro golpe para Irán y Hezbollah”

Netanyahu calificó de “histórico” el acuerdo entre Israel y Líbano: “Es un duro golpe para Irán y Hezbollah”

Terremoto en Venezuela:el número de víctimas fatales se acerca a los 1.000 y se viven horas cruciales para el rescate de sobrevivientes

Alberto Núñez Feijóo volvió a apuntar contra Pedro Sánchez y espera que Cataluña sea “la llave” para sacarlo del Gobierno español

Argelia busca “revancha” ante Austria tras la “Desgracia de Gijón”:el escandaloso partido del Mundial 82 que dejó una herida abierta por 44 años