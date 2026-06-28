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Pronóstico en Santiago del Estero: cómo estará el tiempo hoy, 28 de junio de 2026

Hoy en Santiago del Estero se espera una temperatura mínima de 9° y una máxima de 20°. Sin lluvias, el día se presentará soleado.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Termas de Rio Hondo, Santiago del Estero.
Termas de Rio Hondo, Santiago del Estero.
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Si vivís en Santiago del Estero o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 20°. Con un cielo soleado, la jornada en Santiago del Estero promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 28 de junio de 2026.

Pronóstico para hoy en Santiago del Estero

Mañana
Soleado
10°
Viento
Sur 14 - 28 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
19°
Viento
Sureste 10 - 25 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
12°
Viento
Este 10 - 19 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Santiago del Estero se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 20°.

Viento: 16 - 36 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 10°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 12°.


Mañana se esperan 17° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 17°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santiago del Estero.

Máxima: 20°
Mínima: 9°
Sensación Térmica: 9°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:08
Puesta del sol18:32
Horas de luz10h 24m
Fase lunarLlena
Iluminación98%

Radar meteorológico – Santiago del Estero

¿Cómo estará el tiempo hoy en Santiago del Estero?

Para este 28 de junio de 2026, el pronóstico en Santiago del Estero indica soleado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 20°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Santiago del Estero?

El sol sale hoy en Santiago del Estero a las 08:08 y se pone a las 18:32, dando aproximadamente 10h 24m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Santiago del Estero?

El índice UV máximo esperado para hoy en Santiago del Estero es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Santiago del Estero?

El pronóstico para hoy en Santiago del Estero indica soleado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santiago del Estero?

Para este 28 de junio de 2026, los vientos en Santiago del Estero soplarán a una velocidad de 16 - 36 km/h.

Ubicación de Santiago del Estero

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 11° 11° Sur 6 - 10 km/h 0% Cielo despejado
02:00 10° 10° Sur 7 - 11 km/h 0% Nubes y claros
03:00 10° Sur 9 - 15 km/h 0% Nubes y claros
04:00 10° Sur 11 - 19 km/h 0% Nubes y claros
05:00 10° Sur 13 - 22 km/h 0% Nubes y claros
06:00 10° Sur 14 - 25 km/h 0% Cielo despejado
07:00 10° Sur 16 - 30 km/h 0% Cielo despejado
08:00 10° Sur 16 - 29 km/h 0% Soleado
09:00 10° 10° Sur 14 - 28 km/h 0% Soleado
10:00 13° 13° Sur 10 - 24 km/h 0% Soleado
11:00 16° 16° Sur 11 - 25 km/h 0% Soleado
12:00 18° 18° Sur 15 - 32 km/h 0% Soleado
13:00 19° 19° Sur 16 - 35 km/h 0% Soleado
14:00 19° 19° Sur 15 - 35 km/h 0% Soleado
15:00 20° 20° Sur 13 - 34 km/h 0% Soleado
16:00 20° 20° Sureste 11 - 29 km/h 0% Soleado
17:00 19° 19° Sureste 10 - 25 km/h 0% Soleado
18:00 17° 17° Sureste 8 - 21 km/h 0% Soleado
19:00 15° 15° Este 7 - 14 km/h 0% Cielo despejado
20:00 14° 14° Este 7 - 12 km/h 0% Cielo despejado
21:00 13° 13° Este 10 - 17 km/h 0% Cielo despejado
22:00 12° 12° Este 10 - 19 km/h 0% Cielo despejado
23:00 11° 11° Este 10 - 18 km/h 0% Cielo despejado
24:00 11° 11° Este 9 - 17 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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