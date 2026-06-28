Nuestras redes
live widget animationCanal 26 en vivo

Pronóstico en Corrientes: cómo estará el tiempo hoy, 28 de junio de 2026

Hoy en Corrientes se espera una temperatura mínima de 11° y una máxima de 21°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (1.2 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Colonia Carlos Pellegrini, Corrientes.
Colonia Carlos Pellegrini, Corrientes. Foto: argentina.gob.ar
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Si vivís en Corrientes o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 21°. Con un cielo lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, la jornada en Corrientes promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los 11° para este 28 de junio de 2026.

Pronóstico para hoy en Corrientes

Mañana
Lluvia débil con cielo cubierto
16°
Viento
Sur 12 - 20 km/h
Lluvia
40% 0.2 mm
Tarde
Soleado
19°
Viento
Sur 13 - 30 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
13°
Viento
Sur 12 - 21 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Corrientes se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 11° y llegará a una máxima de 21°.

Viento: 18 - 41 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 1.2 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 16°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 13°.


Mañana se esperan 16° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 15°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Corrientes.

Máxima: 21°
Mínima: 11°
Sensación Térmica: 15°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:46
Puesta del sol18:11
Horas de luz10h 25m
Fase lunarLlena
Iluminación98%

Radar meteorológico – Corrientes

¿Cómo estará el tiempo hoy en Corrientes?

Para este 28 de junio de 2026, el pronóstico en Corrientes indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 11° y una máxima de 21°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Corrientes?

El sol sale hoy en Corrientes a las 07:46 y se pone a las 18:11, dando aproximadamente 10h 25m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Corrientes?

El índice UV máximo esperado para hoy en Corrientes es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Corrientes?

El pronóstico para hoy en Corrientes indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 90% 1.2 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Corrientes?

Para este 28 de junio de 2026, los vientos en Corrientes soplarán a una velocidad de 18 - 41 km/h.

Ubicación de Corrientes

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 16° 16° Sur 3 - 5 km/h 70% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
02:00 15° 15° Sureste 3 - 8 km/h 60% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
03:00 15° 15° Suroeste 6 - 10 km/h 0% Cubierto
04:00 15° 15° Sur 4 - 11 km/h 0% Cubierto
05:00 16° 16° Sur 5 - 8 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 16° 16° Sur 9 - 14 km/h 0% Cubierto
07:00 16° 16° Sur 11 - 20 km/h 40% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
08:00 16° 16° Sur 10 - 19 km/h 50% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
09:00 16° 16° Sur 12 - 20 km/h 40% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
10:00 16° 16° Sur 13 - 23 km/h 30% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
11:00 16° 16° Sur 15 - 28 km/h 0% Nubes y claros
12:00 19° 19° Sur 17 - 34 km/h 0% Nubes y claros
13:00 20° 20° Sur 18 - 41 km/h 0% Nubes y claros
14:00 20° 20° Sur 16 - 38 km/h 0% Soleado
15:00 20° 20° Sur 16 - 35 km/h 0% Soleado
16:00 20° 20° Sur 15 - 34 km/h 0% Soleado
17:00 19° 19° Sur 13 - 30 km/h 0% Soleado
18:00 17° 17° Sur 11 - 24 km/h 0% Soleado
19:00 15° 15° Sur 13 - 23 km/h 0% Cielo despejado
20:00 15° 15° Sur 12 - 24 km/h 0% Cielo despejado
21:00 14° 14° Suroeste 11 - 22 km/h 0% Cielo despejado
22:00 13° 13° Sur 12 - 21 km/h 0% Cielo despejado
23:00 12° 12° Sur 12 - 22 km/h 0% Cielo despejado
24:00 12° 12° Sur 11 - 22 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

ClimaServicio MeteorológicoPronósticopronóstico Corrientestiempo en Corrientes hoy
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

Nota Más leídas

  1. ¿Cuándo vuelve a llover en Buenos Aires? El pronóstico anticipa un cambio de clima esta semana

    ¿Cuándo vuelve a llover en Buenos Aires? El pronóstico anticipa un cambio de clima esta semana

  2. Temperaturas y lluvias en Chaco:los datos del tiempo hoy, 27 de junio de 2026

    Temperaturas y lluvias en Chaco: los datos del tiempo hoy, 27 de junio de 2026

  3. Frío intenso en el AMBA:cuándo llega el nuevo frente polar y qué pasará con las lluvias

    Frío intenso en el AMBA: cuándo llega el nuevo frente polar y qué pasará con las lluvias

  4. Cambió el pronóstico y vuelven las tormentas:dónde llueve y cómo sigue el clima este fin de semana

    Cambió el pronóstico y vuelven las tormentas: dónde llueve y cómo sigue el clima este fin de semana

  5. Llegan las tormentas a Buenos Aires:a qué hora llueve este jueves 18 de junio y hasta cuándo durará el mal tiempo

    Llegan las tormentas a Buenos Aires: a qué hora llueve este jueves 18 de junio y hasta cuándo durará el mal tiempo
Lo último
Relacionadas
También podría interesarte
Política

Procesaron y embargaron a Juan Grabois por la toma del Instituto Perón en 2025

Procesaron y embargaron a Juan Grabois por la toma del Instituto Perón en 2025

El mensaje de Patricia Bullrich tras la renuncia de Adorni a la Jefatura de Gabinete:“La confianza y la ética son dos elementos fundamentales”

“Sos una persona íntegra y valiosa”:el mensaje de Karina Milei tras la renuncia de Manuel Adorni

Manuel Adorni renunció y dejó de ser el jefe de Gabinete del Gobierno

Economía

Guía de salarios:cuánto cobran por su trabajo un electricista, un plomero y un albañil en junio 2026

Guía de salarios: cuánto cobran por su trabajo un electricista, un plomero y un albañil en junio 2026

Aguinaldo junio 2026 para estatales:provincia por provincia, cuándo se cobra y qué fechas ya están confirmadas

PAMI confirmó qué medicamentos seguirán siendo gratis en 2026 y cómo acceder al beneficio

Aguinaldo de junio 2026:hasta qué fecha tienen tiempo de pagarlo

Internacionales

Netanyahu calificó de “histórico” el acuerdo entre Israel y Líbano:“Es un duro golpe para Irán y Hezbollah”

Netanyahu calificó de “histórico” el acuerdo entre Israel y Líbano: “Es un duro golpe para Irán y Hezbollah”

Terremoto en Venezuela:el número de víctimas fatales se acerca a los 1.000 y se viven horas cruciales para el rescate de sobrevivientes

Alberto Núñez Feijóo volvió a apuntar contra Pedro Sánchez y espera que Cataluña sea “la llave” para sacarlo del Gobierno español

Argelia busca “revancha” ante Austria tras la “Desgracia de Gijón”:el escandaloso partido del Mundial 82 que dejó una herida abierta por 44 años