Domingo con lluvias en Buenos Aires: el SMN emitió alertas por frío extremo, tormentas y fuertes vientos en varias provincias

El Servicio Meteorológico Nacional anticipó el regreso de las lluvias al AMBA para este domingo, con una jornada marcada por la inestabilidad y temperaturas que no superarán los 13°C. Foto: NA (Daniel Vides)

Después de varios días marcados por una intensa ola polar, el tiempo comenzará a mostrar algunos cambios durante este domingo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), regresarán las lluvias y la jornada estará caracterizada por condiciones de inestabilidad, aunque el frío continuará siendo protagonista.

Al mismo tiempo, el organismo mantiene vigentes alertas meteorológicas para distintas provincias argentinas. Mientras cuatro jurisdicciones permanecerán bajo advertencia por temperaturas extremas, otras regiones deberán enfrentar tormentas fuertes o intensas ráfagas de viento.

Mientras Buenos Aires espera precipitaciones aisladas, cuatro provincias permanecen bajo alerta por frío extremo debido al riesgo que representan las bajas temperaturas para la salud. Foto: NA

Pronóstico para el AMBA: vuelven las lluvias tras la ola polar

De acuerdo con el informe oficial del SMN, este domingo comenzará con precipitaciones aisladas durante la mañana, que podrían intensificarse hacia la tarde en forma de chaparrones.

La probabilidad de lluvias se ubica entre el 10% y el 40%, por lo que se espera una jornada con condiciones variables e inestables, aunque sin fenómenos de gran intensidad.

En cuanto a la temperatura, el organismo prevé una mínima de 8°C y una máxima que rondará los 13°C, valores que continúan siendo bajos para esta época del año. Hacia la noche, las condiciones tenderán a mejorar gradualmente, con un cielo parcialmente nublado y sin pronóstico de nuevas precipitaciones.

Según el SMN, este domingo comenzará con precipitaciones aisladas durante la mañana. Foto: NA

Aunque las lluvias marcarán el regreso de la inestabilidad al AMBA, el frío continuará presente durante los próximos días.

El SMN anticipó que el lunes volverá a sentirse con fuerza el ingreso de aire frío. La jornada se presentará con cielo parcialmente nublado durante todo el día y una temperatura mínima de apenas 3°C, mientras que la máxima alcanzará los 14°C.

Para el resto de la semana no se esperan lluvias significativas en el Área Metropolitana. Sin embargo, las temperaturas permanecerán bajas y difícilmente superen los 15°C, manteniendo un ambiente típicamente invernal.

Pronóstico extendido. Foto: Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

¿Cuáles son las provincias bajo alerta por frío extremo?

Además del pronóstico para Buenos Aires, el Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigente una alerta por frío extremo para sectores de cuatro provincias.

Las zonas alcanzadas son:

Norte de Entre Ríos .

Centro y parte del norte de San Luis .

Noroeste de Córdoba .

Sur de San Juan.

Según explicó el organismo, estas áreas registrarán temperaturas inusualmente bajas que pueden representar un riesgo moderado para la salud, especialmente para los grupos más vulnerables.

Las personas mayores, niños pequeños, embarazadas y quienes padecen enfermedades crónicas son quienes presentan mayor riesgo frente a este tipo de eventos meteorológicos.

Tras la ola polar, el frío persistirá durante toda la semana en el AMBA: el lunes la mínima descenderá hasta los 3°C y no se esperan mejoras significativas en las temperaturas. Foto: NA

Recomendaciones para protegerse del frío extremo

Ante este escenario, los especialistas recomiendan adoptar medidas preventivas para reducir los riesgos asociados a las bajas temperaturas.

Entre las principales recomendaciones se destacan:

Evitar permanecer durante largos períodos al aire libre.

Utilizar varias capas de ropa liviana en lugar de una sola prenda gruesa para conservar mejor el calor corporal.

Mantener el cuerpo en movimiento mediante caminatas o ejercicios suaves.

Calefaccionar los ambientes de forma segura y evitar cambios bruscos de temperatura.

Consumir abundante agua y evitar las bebidas alcohólicas, ya que favorecen la pérdida de calor corporal.

No automedicarse ante síntomas relacionados con el frío y consultar rápidamente a un profesional de la salud.

Alerta amarilla por tormentas en el noreste argentino

Mientras el centro del país enfrenta temperaturas muy bajas, el noreste argentino presenta un panorama completamente diferente.

El SMN emitió una alerta amarilla por tormentas para:

Misiones .

Noreste de Corrientes .

Sector este de Chaco .

Este de Formosa.

Las tormentas podrían estar acompañadas por intensa actividad eléctrica, ráfagas de viento, ocasional caída de granizo y abundante lluvia en cortos períodos, lo que podría generar complicaciones temporarias en las zonas afectadas.

El noreste argentino enfrentará tormentas con posible caída de granizo, actividad eléctrica y ráfagas intensas, según la advertencia emitida por el SMN. Foto: EFE

También rige una alerta por fuertes vientos en el sur del país

Por otra parte, el organismo meteorológico mantiene una alerta amarilla por vientos para el extremo sur del territorio nacional.

Las provincias alcanzadas son:

Sur de Santa Cruz .

Tierra del Fuego .

Islas Malvinas.

En estas zonas se esperan ráfagas de importante intensidad, capaces de provocar reducción de visibilidad, voladura de objetos y complicaciones para la circulación, especialmente en rutas abiertas.