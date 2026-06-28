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ANSES cierra junio con pagos clave: quiénes cobran este lunes 29 y cuándo arranca julio

ANSES cierra el calendario de pagos de junio 2026 este lunes 29 con un grupo puntual de jubilados y pensionados. La fecha marca el final del cronograma mensual para quienes perciben haberes superiores al mínimo y tienen DNI terminados en 8 y 9.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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ANSES finaliza el calendario de pagos
ANSES finaliza el calendario de pagos Foto: ANSES
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La Administración Nacional de la Seguridad Social avanza con las últimas acreditaciones del mes y deja prácticamente concluido uno de los períodos más esperados por los beneficiarios previsionales. Junio tuvo una particularidad clave: además del haber mensual, los jubilados y pensionados recibieron la primera cuota del Sueldo Anual Complementario, más conocido como medio aguinaldo, junto con la actualización correspondiente por movilidad.

Quiénes cobran ANSES este lunes 29 de junio

Este lunes 29 de junio de 2026 cobran los jubilados y pensionados que superan el haber mínimo y cuyos documentos finalizan en 8 y 9. Con esta acreditación, ANSES completa el esquema de pagos previsionales previsto para el sexto mes del año.

El calendario se desarrolló de manera escalonada durante junio, primero con los titulares que perciben la mínima y luego con quienes cobran por encima de ese monto. Para este último grupo, el cronograma quedó organizado por pares de terminaciones de DNI, finalizando precisamente con los documentos terminados en 8 y 9.

Oficinas ANSES Foto: ANSES

La fecha es importante porque representa el cierre del calendario mensual de jubilaciones y pensiones, antes del inicio de los pagos correspondientes a julio, que volverán a organizarse según la terminación del Documento Nacional de Identidad y el tipo de prestación.

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Calendario de pagos para jubilados que superan la mínima

Durante junio, ANSES dispuso el pago de jubilaciones y pensiones superiores al haber mínimo con este orden:

  • DNI terminados en 0 y 1: martes 23 de junio.
  • DNI terminados en 2 y 3: miércoles 24 de junio.
  • DNI terminados en 4 y 5: jueves 25 de junio.
  • DNI terminados en 6 y 7: viernes 26 de junio.
  • DNI terminados en 8 y 9: lunes 29 de junio.

Este esquema permite ordenar la acreditación de haberes y evitar una concentración excesiva de beneficiarios en bancos, cajeros automáticos y canales de consulta. Como todos los meses, la fecha exacta depende de la terminación del DNI y de la prestación que cobra cada titular.

Junio llegó con aumento, aguinaldo y bono para algunos beneficiarios

El calendario de junio estuvo atravesado por varios componentes que impactaron en los ingresos previsionales. Las prestaciones recibieron una suba del 2,58%, correspondiente a la actualización mensual por movilidad. Además, los jubilados y pensionados cobraron el medio aguinaldo, que se paga junto con el haber del mes.

En el caso de quienes perciben los ingresos más bajos, también continuó vigente el bono extraordinario de $70.000, destinado a reforzar los haberes mínimos. Con el aumento aplicado en junio, la jubilación mínima se ubicó en torno a los $403.317,99, y al sumarse el bono y el aguinaldo, el ingreso bruto de referencia para ese grupo alcanzó aproximadamente los $674.976,99.

Jubilados ANSES Foto: ANSES

Sin embargo, es importante tener en cuenta que no todos los beneficiarios reciben los mismos adicionales. El monto final puede variar según el tipo de prestación, el haber mensual, los descuentos aplicados y la situación particular de cada titular.

Qué prestaciones siguen con período de cobro abierto

Aunque el calendario principal de jubilaciones y pensiones finaliza este lunes 29, hay prestaciones que mantienen ventanas de pago más amplias. Entre ellas se encuentran las Asignaciones de Pago Único por matrimonio, nacimiento y adopción, que se abonan para todas las terminaciones de DNI hasta el 8 de julio.

También continúan vigentes las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas, cuyo período de pago se extiende hasta el 8 de julio, y la Asignación por Maternidad, que se mantiene disponible para todas las terminaciones de documento entre el 10 de junio y el 8 de julio.

Por eso, aunque muchas personas asocian el cierre del calendario con el pago a jubilados y pensionados, algunos beneficios de ANSES todavía pueden seguir acreditándose durante los primeros días de julio, según el tipo de asignación correspondiente.

Cómo consultar fecha y lugar de cobro en ANSES

Los beneficiarios pueden verificar su fecha de pago y el lugar de cobro desde los canales oficiales del organismo. La consulta se puede realizar en el sitio web de ANSES o a través de la aplicación Mi ANSES, ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

La recomendación es revisar la información antes de concurrir al banco o retirar dinero por cajero, especialmente en los días de mayor movimiento. Consultar previamente evita demoras, traslados innecesarios y confusiones con las fechas del próximo calendario.

ANSES prepara el calendario de julio

Con el pago de este lunes 29, ANSES deja atrás el cronograma de junio y se prepara para iniciar las acreditaciones de julio. Como ocurre habitualmente, el nuevo calendario incluirá jubilaciones, pensiones, AUH, Asignación por Embarazo, SUAF, Pensiones No Contributivas y otras prestaciones sociales.

Para los beneficiarios, la clave será volver a revisar la terminación del DNI y el tipo de prestación. Cada calendario mensual puede tener fechas diferentes por feriados, fines de semana o reordenamientos administrativos, por lo que conviene consultar la información actualizada antes del inicio de cada período.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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