Luna de Fresa en Argentina: a qué hora y cómo verla este domingo

Luna de Fresa.

Este domingo 28 de junio se podrá observar uno de los eventos más esperados: la Luna de Fresa. El fenómeno podrá verse desde distintos puntos de Argentina y promete captar la atención tanto de aficionados como de especialistas.

Si bien su nombre suele generar confusión, esta luna llena no cambia de color ni adquiere un tono rosado. Se trata de una denominación tradicional vinculada a antiguas culturas originarias de América del Norte, que utilizaban este período del año como referencia para la cosecha de frutillas silvestres.

Cuándo podrá verse la Luna de Fresa en la Argentina

La Luna de Fresa tendrá su punto máximo a las 20.57 de este domingo. Cabe señalar que el satélite natural de la Tierra se verá completo también el lunes 30 de junio, tal como pasó la noche del sábado 27.

Luna de Fresa. Foto: Unsplash.

En esa línea, los especialistas recomiendan observarla minutos después del atardecer. Cuando se posicione cerca del horizonte, la Luna estará marcada con tonalidades anaranjadas y rojizas, debido a un efecto óptico provocado por la atmósfera de la Tierra.

Al tratarse de la primera Luna Llena después del solsticio de invierno, esta podrá verse más alta de lo habitual.

¿Por qué se llama Luna de Fresa?

La “Luna de Fresa” tiene origen en los pueblos algonquinos del norte de América. Estas comunidades bautizaban cada luna llena según fenómenos naturales o actividades características de cada época del año.

En el caso de la luna llena de junio, el nombre estaba relacionado con la temporada de cosecha de frutillas silvestres, un fruto muy importante para esas poblaciones. Con el tiempo, la tradición se mantuvo y el término comenzó a utilizarse en distintas partes del mundo para identificar este fenómeno astronómico.

Cómo observar mejor la Luna de Fresa

Los expertos recomiendan que, para disfrutar al máximo del fenómeno, se debe: