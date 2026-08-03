comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

¿Cómo estará el clima hoy en Córdoba? El pronóstico para este 3 de agosto de 2026

Hoy en Córdoba se espera una temperatura mínima de 11° y una máxima de 21°. Sin lluvias, el día se presentará parcialmente nuboso.

Canal 26
Por Canal 26
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Gentileza Turismo Ciudad de Córdoba
Gentileza Turismo Ciudad de Córdoba
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

¿Cómo estará el tiempo hoy en Córdoba? Para este 3 de agosto de 2026, se espera una temperatura máxima de 21° que se sentirá con más fuerza a las 17h. El día se presentará parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 11° para este 3 de agosto de 2026.

Pronóstico para hoy en Córdoba: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Nubes y claros
12°
Viento
Oeste 2 - 6 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
21°
Viento
Sureste 6 - 20 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
16°
Viento
Sur 5 - 10 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Córdoba se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 11° y llegará a una máxima de 21°.

Viento: 7 - 22 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 12°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 16°.


Mañana se esperan 21° de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los 18°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Córdoba.

Máxima: 21°
Mínima: 11°
Sensación Térmica: 14°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:03
Puesta del sol18:43
Horas de luz10h 40m
Fase lunarMenguante
Iluminación76%

Radar meteorológico – Córdoba

¿Cómo estará el clima hoy en Córdoba?

Para este 3 de agosto de 2026, el pronóstico en Córdoba indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 11° y una máxima de 21°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Córdoba?

El sol sale hoy en Córdoba a las 08:03 y se pone a las 18:43, dando aproximadamente 10h 40m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Córdoba?

El índice UV máximo esperado para hoy en Córdoba es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Córdoba?

El pronóstico para hoy en Córdoba indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Córdoba?

Para este 3 de agosto de 2026, los vientos en Córdoba soplarán a una velocidad de 7 - 22 km/h.

Ubicación de Córdoba

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 15° 15° Suroeste 4 - 8 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 15° 15° Suroeste 7 - 13 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 14° 14° Suroeste 4 - 13 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 14° 14° Oeste 2 - 7 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 14° 14° Oeste 3 - 7 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 13° 13° Oeste 4 - 8 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 12° 12° Oeste 3 - 8 km/h 0% Nubes y claros
08:00 12° 12° Oeste 1 - 6 km/h 0% Nubes y claros
09:00 12° 12° Oeste 2 - 6 km/h 0% Nubes y claros
10:00 15° 15° Sur 3 - 11 km/h 0% Nubes y claros
11:00 17° 17° Sur 5 - 17 km/h 0% Nubes y claros
12:00 19° 19° Sureste 7 - 22 km/h 0% Nubes y claros
13:00 20° 20° Sureste 5 - 22 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 20° 20° Este 4 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 20° 20° Sureste 6 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 20° 20° Este 6 - 20 km/h 0% Nubes y claros
17:00 21° 21° Sureste 6 - 20 km/h 0% Nubes y claros
18:00 20° 20° Sureste 7 - 17 km/h 0% Nubes y claros
19:00 18° 18° Sureste 6 - 14 km/h 0% Nubes y claros
20:00 17° 17° Este 4 - 11 km/h 0% Nubes y claros
21:00 16° 16° Este 4 - 8 km/h 0% Nubes y claros
22:00 16° 16° Sur 5 - 10 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 15° 15° Suroeste 2 - 13 km/h 0% Nubes y claros
24:00 15° 15° Oeste 4 - 8 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

ClimaServicio MeteorológicoPronósticopronóstico Córdobatiempo en Córdoba hoy
Canal 26
Canal 26

Mesa de redacción

Nota Más leídas

  1. Clima en Buenos Aires:tras el temporal, cuándo podría volver a llover, según el Servicio Meteorológico Nacional

    Clima en Buenos Aires: tras el temporal, cuándo podría volver a llover, según el Servicio Meteorológico Nacional

  2. Tormentas, viento y alerta en el AMBA:a qué hora mejora el tiempo este fin de semana

    Tormentas, viento y alerta en el AMBA: a qué hora mejora el tiempo este fin de semana

  3. ¿Cómo estará el clima hoy en La Pampa? El pronóstico para este 31 de julio de 2026

    ¿Cómo estará el clima hoy en La Pampa? El pronóstico para este 31 de julio de 2026

  4. Cuándo terminan las lluvias en Buenos Aires:el pronóstico que esperamos para esta semana

    Cuándo terminan las lluvias en Buenos Aires: el pronóstico que esperamos para esta semana

  5. El clima en Tierra del Fuego hoy, 2 de agosto de 2026:¿va a llover?

    El clima en Tierra del Fuego hoy, 2 de agosto de 2026: ¿va a llover?
Lo último

Publicidad

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Paro docente de CTERA:el Gobierno reiteró que va a controlar si se cumple el funcionamiento mínimo del 75% en las escuelas

Paro docente de CTERA: el Gobierno reiteró que va a controlar si se cumple el funcionamiento mínimo del 75% en las escuelas

Javier Milei confirmó que eligió a su candidato a vicepresidente para las elecciones:“Tengo definido mi compañero de fórmula”

El intendente Leonardo Nardini reunió a productores bonaerenses en Malvinas Argentinas

El mensaje de la UTHGRA por el Día del Trabajador Hotelero y Gastronómico:“Celebramos a quienes hacen de la hospitalidad una profesión”

Economía

Preocupante dato económico:9 de cada 10 argentinos aseguran que necesitan más de un trabajo para llegar a fin de mes

Preocupante dato económico: 9 de cada 10 argentinos aseguran que necesitan más de un trabajo para llegar a fin de mes

ANSES:quiénes cobran en la semana del 3 al 7 de agosto y cuándo arrancan los pagos del mes

Guía actualizada para empleadas domésticas:cuánto cobran en agosto, según la categoría

Empleo en Argentina:reconocida empresa gastronómica ofrece sueldos de hasta $1.660.000 a jóvenes sin experiencia

Internacionales

Lula da Silva formalizó su candidatura a la Presidencia de Brasil:los puntos clave de su plan para vencer a Flávio Bolsonaro

Lula da Silva formalizó su candidatura a la Presidencia de Brasil: los puntos clave de su plan para vencer a Flávio Bolsonaro

Impactante video:dos helicópteros que combatían un incendio forestal en Grecia chocaron en pleno vuelo y dejaron dos muertos

Diego Guelar destacó el crecimiento de la balanza comercial brasileña

Donald Trump afirmó que alcanzó “las bases de un acuerdo” con Irán:incluiría la apertura “inmediata” del estrecho de Ormuz