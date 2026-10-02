El clima en Córdoba hoy, 2 de octubre de 2026: ¿va a llover?

El pronóstico para Córdoba este 2 de octubre de 2026 indica una máxima de 23° y una mínima de 10°. Con vientos de 28 - 63 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana
Pronóstico para hoy en Córdoba: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa
Hoy en Córdoba se espera una jornada con nubes y claros. La temperatura mínima será de 10° y llegará a una máxima de 23°.
Viento: 28 - 63 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.
Por la mañana, con una temperatura de 14°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 19°.
Mañana se esperan 24° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 22°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Córdoba.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|06:53
|Puesta del sol
|19:19
|Horas de luz
|12h 26m
|Fase lunar
|Menguante
|Iluminación
|61%
Radar meteorológico – Córdoba
¿Cómo estará el clima hoy en Córdoba?
Para este 2 de octubre de 2026, el pronóstico en Córdoba indica nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 10° y una máxima de 23°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Córdoba?
El sol sale hoy en Córdoba a las 06:53 y se pone a las 19:19, dando aproximadamente 12h 26m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Córdoba?
El índice UV máximo esperado para hoy en Córdoba es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Córdoba?
El pronóstico para hoy en Córdoba indica nubes y claros con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Córdoba?
Para este 2 de octubre de 2026, los vientos en Córdoba soplarán a una velocidad de 28 - 63 km/h.
Ubicación de Córdoba
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|12°
|12°
|Este 4 - 8 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|02:00
|12°
|12°
|Noreste 4 - 8 km/h
|0%
|Nubes y claros
|03:00
|11°
|11°
|Noreste 5 - 10 km/h
|0%
|Nubes y claros
|04:00
|11°
|11°
|Noreste 6 - 12 km/h
|0%
|Nubes y claros
|05:00
|11°
|11°
|Noreste 7 - 14 km/h
|0%
|Nubes y claros
|06:00
|11°
|11°
|Noreste 9 - 17 km/h
|0%
|Nubes y claros
|07:00
|11°
|11°
|Noreste 12 - 23 km/h
|0%
|Nubes y claros
|08:00
|13°
|13°
|Norte 14 - 29 km/h
|0%
|Nubes y claros
|09:00
|14°
|14°
|Noreste 15 - 32 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|10:00
|16°
|16°
|Noreste 20 - 43 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|11:00
|17°
|17°
|Noreste 23 - 51 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|12:00
|19°
|19°
|Noreste 23 - 53 km/h
|0%
|Nubes y claros
|13:00
|20°
|20°
|Noreste 24 - 55 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|14:00
|21°
|21°
|Noreste 25 - 57 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|15:00
|22°
|25°
|Noreste 25 - 60 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|16:00
|23°
|25°
|Norte 28 - 63 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|17:00
|22°
|22°
|Noreste 27 - 62 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|18:00
|21°
|21°
|Noreste 24 - 58 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|19:00
|20°
|20°
|Noreste 24 - 51 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|20:00
|20°
|20°
|Noreste 21 - 49 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|21:00
|19°
|19°
|Norte 20 - 44 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|22:00
|19°
|19°
|Norte 19 - 42 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|23:00
|18°
|18°
|Noreste 20 - 42 km/h
|0%
|Nubes y claros
|24:00
|17°
|17°
|Norte 18 - 42 km/h
|0%
|Nubes y claros
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
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