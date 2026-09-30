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El clima en Córdoba hoy, 30 de septiembre de 2026: ¿va a llover?

Hoy en Córdoba se espera una temperatura mínima de 11° y una máxima de 23°. Sin lluvias, el día se presentará cubierto.

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¿Cómo estará el tiempo hoy en Córdoba? Para este 30 de septiembre de 2026, se espera una temperatura máxima de 23° que se sentirá con más fuerza a las 16h. El día se presentará cubierto, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 11° para este 30 de septiembre de 2026.

Pronóstico para hoy en Córdoba: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Nubes y claros
16°
Viento
Noreste 5 - 14 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
22°
Viento
Noreste 14 - 30 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
15°
Viento
Noreste 9 - 22 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Córdoba se espera una jornada con cubierto. La temperatura mínima será de 11° y llegará a una máxima de 23°.

Viento: 16 - 38 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 16°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 15°.


Mañana se esperan 21° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 25°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Córdoba.

Máxima: 23°
Mínima: 11°
Sensación Térmica: 12°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol06:55
Puesta del sol19:18
Horas de luz12h 23m
Fase lunarMenguante
Iluminación81%

Radar meteorológico – Córdoba

¿Cómo estará el clima hoy en Córdoba?

Para este 30 de septiembre de 2026, el pronóstico en Córdoba indica cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 11° y una máxima de 23°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Córdoba?

El sol sale hoy en Córdoba a las 06:55 y se pone a las 19:18, dando aproximadamente 12h 23m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Córdoba?

El índice UV máximo esperado para hoy en Córdoba es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Córdoba?

El pronóstico para hoy en Córdoba indica cubierto con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Córdoba?

Para este 30 de septiembre de 2026, los vientos en Córdoba soplarán a una velocidad de 16 - 38 km/h.

Ubicación de Córdoba

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 17° 17° Sureste 4 - 4 km/h 0% Cubierto
02:00 17° 17° Oeste 2 - 4 km/h 0% Cubierto
03:00 12° 12° Oeste 2 - 5 km/h 0% Nubes y claros
04:00 12° 12° Oeste 1 - 4 km/h 0% Nubes y claros
05:00 12° 12° Oeste 1 - 5 km/h 0% Nubes y claros
06:00 11° 11° Oeste 1 - 4 km/h 0% Nubes y claros
07:00 11° 11° Oeste 1 - 4 km/h 0% Nubes y claros
08:00 13° 13° Noroeste 4 - 10 km/h 0% Nubes y claros
09:00 16° 16° Noreste 5 - 14 km/h 0% Nubes y claros
10:00 17° 17° Noreste 7 - 21 km/h 0% Nubes y claros
11:00 18° 18° Noreste 7 - 23 km/h 0% Nubes y claros
12:00 19° 19° Noreste 8 - 23 km/h 0% Nubes y claros
13:00 20° 20° Noreste 12 - 31 km/h 0% Nubes y claros
14:00 21° 21° Noreste 13 - 34 km/h 0% Nubes y claros
15:00 22° 22° Noreste 12 - 33 km/h 0% Nubes y claros
16:00 23° 25° Noreste 9 - 31 km/h 0% Nubes y claros
17:00 22° 25° Noreste 14 - 30 km/h 0% Nubes y claros
18:00 21° 21° Noreste 16 - 38 km/h 0% Soleado
19:00 19° 19° Noreste 13 - 34 km/h 0% Soleado
20:00 17° 17° Noreste 12 - 26 km/h 0% Cielo despejado
21:00 16° 16° Noreste 11 - 23 km/h 0% Cielo despejado
22:00 15° 15° Noreste 9 - 22 km/h 0% Cielo despejado
23:00 14° 14° Noreste 7 - 17 km/h 0% Nubes y claros
24:00 14° 14° Este 5 - 13 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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