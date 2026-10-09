El clima en Córdoba hoy, 9 de octubre de 2026: ¿va a llover?

Hoy en Córdoba se espera una jornada con lluvia débil con cielo cubierto. La temperatura mínima será de 11° y llegará a una máxima de 15°.

Viento: 12 - 30 km/h. Probabilidad de lluvia: 80% 2.9 mm.

Por la mañana, con una temperatura de 12°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.

A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 13°.

Mañana se esperan 19° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 19°.

Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Córdoba.