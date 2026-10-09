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El clima en Córdoba hoy, 9 de octubre de 2026: ¿va a llover?

Hoy en Córdoba se espera una temperatura mínima de 11° y una máxima de 15°. Con una probabilidad de lluvia de 80% (2.9 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo cubierto.

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Villa General Belgrano, Córdoba.
Villa General Belgrano, Córdoba. Foto: villageneralbelgrano.gob.ar
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¿Cómo estará el tiempo hoy en Córdoba? Para este 9 de octubre de 2026, se espera una temperatura máxima de 15° que se sentirá con más fuerza entre las 14h y las 18h. El día se presentará lluvia débil con cielo cubierto, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 11° para este 9 de octubre de 2026.

Pronóstico para hoy en Córdoba: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Lluvia débil con cielo cubierto
12°
Viento
Sureste 10 - 25 km/h
Lluvia
50% 0.4 mm
Tarde
Parcialmente nuboso
15°
Viento
Sureste 11 - 28 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cubierto
13°
Viento
Sureste 8 - 21 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Córdoba se espera una jornada con lluvia débil con cielo cubierto. La temperatura mínima será de 11° y llegará a una máxima de 15°.

Viento: 12 - 30 km/h. Probabilidad de lluvia: 80% 2.9 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 12°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 13°.


Mañana se esperan 19° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 19°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Córdoba.

Máxima: 15°
Mínima: 11°
Sensación Térmica: 13°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol06:44
Puesta del sol19:23
Horas de luz12h 39m
Fase lunarNueva
Iluminación1%

Radar meteorológico – Córdoba

¿Cómo estará el clima hoy en Córdoba?

Para este 9 de octubre de 2026, el pronóstico en Córdoba indica lluvia débil con cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 11° y una máxima de 15°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Córdoba?

El sol sale hoy en Córdoba a las 06:44 y se pone a las 19:23, dando aproximadamente 12h 39m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Córdoba?

El índice UV máximo esperado para hoy en Córdoba es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Córdoba?

El pronóstico para hoy en Córdoba indica lluvia débil con cielo cubierto con una probabilidad de lluvia de 80% 2.9 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Córdoba?

Para este 9 de octubre de 2026, los vientos en Córdoba soplarán a una velocidad de 12 - 30 km/h.

Ubicación de Córdoba

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 13° 13° Sur 12 - 27 km/h 0% Cubierto
02:00 13° 13° Sur 11 - 25 km/h 0% Cubierto
03:00 13° 13° Sureste 10 - 24 km/h 0% Cubierto
04:00 12° 12° Sur 10 - 23 km/h 0% Cubierto
05:00 12° 12° Sureste 10 - 23 km/h 0% Cubierto
06:00 12° 12° Sur 10 - 22 km/h 0% Cubierto
07:00 12° 12° Sureste 10 - 23 km/h 0% Cubierto
08:00 12° 12° Sureste 10 - 24 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
09:00 12° 12° Sureste 10 - 25 km/h 50% 0.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
10:00 13° 13° Sureste 11 - 27 km/h 50% 0.5 mm Lluvia débil con cielo cubierto
11:00 13° 13° Sur 11 - 28 km/h 60% 0.4 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
12:00 14° 14° Sur 11 - 30 km/h 60% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
13:00 14° 14° Sur 11 - 29 km/h 50% 0.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
14:00 15° 15° Sur 11 - 30 km/h 70% 0.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
15:00 15° 15° Sur 10 - 30 km/h 60% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
16:00 15° 15° Sureste 10 - 27 km/h 40% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
17:00 15° 15° Sureste 11 - 28 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 15° 15° Sureste 11 - 28 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 14° 14° Sureste 12 - 28 km/h 0% Cubierto
20:00 13° 13° Sureste 11 - 26 km/h 0% Cubierto
21:00 13° 13° Sureste 10 - 25 km/h 0% Cubierto
22:00 13° 13° Sureste 8 - 21 km/h 0% Cubierto
23:00 12° 12° Sureste 7 - 17 km/h 0% Cubierto
24:00 12° 12° Sureste 8 - 17 km/h 0% Cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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