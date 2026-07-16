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El tiempo en Córdoba hoy, 16 de julio de 2026: ¿va a llover?

Hoy en Córdoba se espera una temperatura mínima de 10° y una máxima de 27°. Sin lluvias, el día se presentará soleado.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Gentileza Turismo Ciudad de Córdoba
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Si vivís en Córdoba o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 27°. Con un cielo soleado, la jornada en Córdoba promete ser agradable. No olvides que la mínima rondará los 10° para este 16 de julio de 2026.

Pronóstico para hoy en Córdoba

Mañana
Nubes y claros
12°
Viento
Norte 10 - 18 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
26°
Viento
Noreste 15 - 36 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
19°
Viento
Norte 8 - 29 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Córdoba se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de 10° y llegará a una máxima de 27°.

Viento: 17 - 41 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 12°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por ropa ligera, remera de manga corta y protector solar.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 19°.


Mañana se esperan 22° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 19°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Córdoba.

Máxima: 27°
Mínima: 10°
Sensación Térmica: 13°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:13
Puesta del sol18:32
Horas de luz10h 19m
Fase lunarCreciente
Iluminación7%

Radar meteorológico – Córdoba

¿Cómo estará el tiempo hoy en Córdoba?

Para este 16 de julio de 2026, el pronóstico en Córdoba indica soleado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 10° y una máxima de 27°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Córdoba?

El sol sale hoy en Córdoba a las 08:13 y se pone a las 18:32, dando aproximadamente 10h 19m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Córdoba?

El índice UV máximo esperado para hoy en Córdoba es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Córdoba?

El pronóstico para hoy en Córdoba indica soleado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Córdoba?

Para este 16 de julio de 2026, los vientos en Córdoba soplarán a una velocidad de 17 - 41 km/h.

Ubicación de Córdoba

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 14° 14° Norte 7 - 15 km/h 0% Cielo despejado
02:00 14° 14° Norte 8 - 15 km/h 0% Cielo despejado
03:00 13° 13° Norte 6 - 15 km/h 0% Cielo despejado
04:00 12° 12° Norte 4 - 12 km/h 0% Cielo despejado
05:00 11° 11° Norte 3 - 9 km/h 0% Cielo despejado
06:00 11° 11° Norte 5 - 9 km/h 0% Cielo despejado
07:00 11° 11° Norte 7 - 14 km/h 0% Cielo despejado
08:00 11° 11° Norte 8 - 15 km/h 0% Nubes y claros
09:00 12° 12° Norte 10 - 18 km/h 0% Nubes y claros
10:00 16° 16° Norte 11 - 22 km/h 0% Nubes y claros
11:00 20° 20° Norte 11 - 24 km/h 0% Nubes y claros
12:00 23° 25° Noreste 15 - 34 km/h 0% Nubes y claros
13:00 24° 26° Noreste 17 - 40 km/h 0% Nubes y claros
14:00 25° 26° Noreste 15 - 40 km/h 0% Soleado
15:00 26° 27° Noreste 14 - 35 km/h 0% Soleado
16:00 27° 27° Noreste 16 - 36 km/h 0% Soleado
17:00 26° 27° Noreste 15 - 36 km/h 0% Soleado
18:00 25° 26° Norte 14 - 31 km/h 0% Soleado
19:00 22° 23° Norte 14 - 29 km/h 0% Cielo despejado
20:00 21° 21° Norte 14 - 29 km/h 0% Cielo despejado
21:00 20° 20° Norte 15 - 32 km/h 0% Cielo despejado
22:00 19° 19° Norte 8 - 29 km/h 0% Cielo despejado
23:00 18° 18° Norte 8 - 15 km/h 0% Nubes y claros
24:00 18° 18° Norte 7 - 16 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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