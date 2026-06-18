Nuestras redes
live widget animationCanal 26 en vivo

Evolución del tiempo en Córdoba: máxima y mínima para hoy, 18 de junio de 2026

Hoy en Córdoba se espera una temperatura mínima de 9° y una máxima de 15°. Con una probabilidad de lluvia de 70% (0.7 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Gentileza Turismo Ciudad de Córdoba
Gentileza Turismo Ciudad de Córdoba
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

¿Cómo estará el tiempo hoy en Córdoba? Para este 18 de junio de 2026, se espera una temperatura máxima de 15° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 18 de junio de 2026.

Pronóstico para hoy en Córdoba

Mañana
Cubierto
11°
Viento
Noreste 11 - 22 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes altas
14°
Viento
Suroeste 10 - 23 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
11°
Viento
Suroeste 2 - 15 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Córdoba se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 15°.

Viento: 16 - 34 km/h. Probabilidad de lluvia: 70% 0.7 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 11°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 11°.


Mañana se esperan 17° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 20°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Córdoba.

Máxima: 15°
Mínima: 9°
Sensación Térmica: 12°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:14
Puesta del sol18:21
Horas de luz10h 7m
Fase lunarCreciente
Iluminación17%

Radar meteorológico – Córdoba

¿Cómo estará el tiempo hoy en Córdoba?

Para este 18 de junio de 2026, el pronóstico en Córdoba indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 15°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Córdoba?

El sol sale hoy en Córdoba a las 08:14 y se pone a las 18:21, dando aproximadamente 10h 7m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Córdoba?

El índice UV máximo esperado para hoy en Córdoba es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Córdoba?

El pronóstico para hoy en Córdoba indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 70% 0.7 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Córdoba?

Para este 18 de junio de 2026, los vientos en Córdoba soplarán a una velocidad de 16 - 34 km/h.

Ubicación de Córdoba

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 13° 13° Noreste 16 - 33 km/h 0% Cubierto
02:00 13° 13° Noreste 16 - 34 km/h 0% Cubierto
03:00 12° 12° Noreste 15 - 33 km/h 0% Cubierto
04:00 12° 12° Noreste 14 - 32 km/h 0% Cubierto
05:00 12° 12° Noreste 12 - 28 km/h 0% Cubierto
06:00 12° 12° Noreste 10 - 25 km/h 0% Cubierto
07:00 12° 12° Noreste 9 - 20 km/h 0% Cubierto
08:00 11° 11° Noreste 10 - 20 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
09:00 11° 11° Noreste 11 - 22 km/h 0% Cubierto
10:00 11° 11° Noreste 10 - 24 km/h 0% Cubierto
11:00 12° 12° Noreste 8 - 22 km/h 0% Cubierto
12:00 12° 12° Noreste 7 - 20 km/h 0% Cubierto
13:00 13° 13° Este 2 - 16 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
14:00 13° 13° Suroeste 3 - 12 km/h 60% 0.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
15:00 13° 13° Suroeste 7 - 18 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
16:00 14° 14° Suroeste 8 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 14° 14° Suroeste 10 - 23 km/h 0% Nubes altas
18:00 13° 13° Sur 5 - 22 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 13° 13° Sur 7 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 13° 13° Sur 7 - 16 km/h 0% Nubes y claros
21:00 12° 12° Sur 8 - 16 km/h 0% Cielo despejado
22:00 11° 11° Suroeste 2 - 15 km/h 0% Nubes y claros
23:00 10° 10° Oeste 3 - 7 km/h 0% Nubes y claros
24:00 10° 10° Suroeste 6 - 11 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

ClimaServicio MeteorológicoPronósticopronóstico Córdobatiempo en Córdoba hoy
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

Nota Más leídas

  1. Llegan las tormentas a Buenos Aires:a qué hora llueve y hasta cuándo dura el mal tiempo

    Llegan las tormentas a Buenos Aires: a qué hora llueve y hasta cuándo dura el mal tiempo

  2. ¿Cuándo vuelve a llover en Buenos Aires? El pronóstico anticipa un cambio de clima esta semana

    ¿Cuándo vuelve a llover en Buenos Aires? El pronóstico anticipa un cambio de clima esta semana

  3. Cuándo empieza el invierno 2026 en Argentina:la fecha y hora exactas

    Cuándo empieza el invierno 2026 en Argentina: la fecha y hora exactas
Lo último
Relacionadas
También podría interesarte
Política

Javier Milei retoma las giras por el interior del país:volverá a Rosario por el Día de la Bandera

Javier Milei retoma las giras por el interior del país: volverá a Rosario por el Día de la Bandera

Diego Guelar afirmó que la advertencia de Trump a Irán busca garantizar la reapertura de Ormuz y bajar el precio del petróleo

El Banco Interamericano de Desarrollo le otorgó una garantía de 550 millones de dólares a la Argentina

El Ejército Argentino acelera la compra de los helicópteros Black Hawk:¿qué uso les dará a estas potentes aeronaves?

Economía

El Banco Interamericano de Desarrollo le otorgó una garantía de 550 millones de dólares a la Argentina

El Banco Interamericano de Desarrollo le otorgó una garantía de 550 millones de dólares a la Argentina

La inflación mayorista se desaceleró al 2,5% en mayo:acumula 34,5% en los últimos doce meses

Canasta de crianza:cuánto cuesta mantener un hijo en Argentina, según el informe del INDEC

Jubilados:cómo consultar y descargar el recibo de haberes desde la app Mi ANSES

Internacionales

El régimen norcoreano reiteró que su estatus nuclear es “irreversible” desafiando a Corea del Sur, Japón y Estados Unidos

El régimen norcoreano reiteró que su estatus nuclear es “irreversible” desafiando a Corea del Sur, Japón y Estados Unidos

La “torre Jenga” de Nueva York:el rascacielos de 60 pisos con diseño único que rompe las reglas de la arquitectura

Estados Unidos e Irán firmaron el acuerdo de paz de manera electrónica:entró en vigor de forma inmediata

Descubierto en Estambul:cómo es el misterioso túnel de 160 metros que reescribe 15 siglos de historia