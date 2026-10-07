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Pronóstico en Córdoba: cómo estará el clima hoy, 7 de octubre de 2026

Hoy en Córdoba se espera una temperatura mínima de 16° y una máxima de 23°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (13 mm), el día se presentará chubascos tormentosos con cielo cubierto.

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Villa General Belgrano, Córdoba.
Villa General Belgrano, Córdoba. Foto: villageneralbelgrano.gob.ar
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Si vivís en Córdoba o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 23°. Con un cielo chubascos tormentosos con cielo cubierto, el clima en Córdoba promete ser agradable. No olvides que la mínima rondará los 16° para este 7 de octubre de 2026.

Pronóstico para hoy en Córdoba: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Cubierto
18°
Viento
Sur 3 - 11 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
19°
Viento
Sur 7 - 21 km/h
Lluvia
50% 0.2 mm
Noche
Nubes y claros
17°
Viento
Suroeste 6 - 11 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Córdoba se espera una jornada con chubascos tormentosos con cielo cubierto. La temperatura mínima será de 16° y llegará a una máxima de 23°.

Viento: 16 - 38 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 13 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 18°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 17°.


Mañana se esperan 22° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 18°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Córdoba.

Máxima: 23°
Mínima: 16°
Sensación Térmica: 17°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol06:46
Puesta del sol19:22
Horas de luz12h 36m
Fase lunarMenguante
Iluminación10%

Radar meteorológico – Córdoba

¿Cómo estará el clima hoy en Córdoba?

Para este 7 de octubre de 2026, el pronóstico en Córdoba indica chubascos tormentosos con cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 16° y una máxima de 23°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Córdoba?

El sol sale hoy en Córdoba a las 06:46 y se pone a las 19:22, dando aproximadamente 12h 36m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Córdoba?

El índice UV máximo esperado para hoy en Córdoba es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Córdoba?

El pronóstico para hoy en Córdoba indica chubascos tormentosos con cielo cubierto con una probabilidad de lluvia de 90% 13 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Córdoba?

Para este 7 de octubre de 2026, los vientos en Córdoba soplarán a una velocidad de 16 - 38 km/h.

Ubicación de Córdoba

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 20° 20° Norte 7 - 15 km/h 0% Cubierto
02:00 20° 20° Norte 7 - 16 km/h 0% Cubierto
03:00 17° 17° Noreste 7 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 18° 18° Noreste 5 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 18° 18° Sureste 7 - 13 km/h 0% Cubierto
06:00 18° 18° Sureste 5 - 14 km/h 0% Cubierto
07:00 17° 17° Sur 4 - 10 km/h 0% Cubierto
08:00 18° 18° Suroeste 4 - 11 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
09:00 18° 18° Sur 3 - 11 km/h 0% Cubierto
10:00 19° 19° Sur 2 - 13 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 21° 21° Sureste 3 - 15 km/h 0% Cubierto
12:00 22° 23° Sureste 9 - 26 km/h 60% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
13:00 18° 18° Sur 16 - 37 km/h 90% 2.2 mm Chubascos tormentosos con cielo cubierto
14:00 18° 18° Sur 9 - 35 km/h 90% 3.8 mm Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
15:00 18° 18° Sur 7 - 36 km/h 90% 4.6 mm Chubascos tormentosos con cielo cubierto
16:00 18° 18° Sur 8 - 24 km/h 80% 1.3 mm Chubascos tormentosos con cielo cubierto
17:00 19° 19° Sur 7 - 21 km/h 50% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
18:00 19° 19° Sur 10 - 24 km/h 0% Nubes y claros
19:00 19° 19° Suroeste 4 - 24 km/h 0% Nubes y claros
20:00 18° 18° Suroeste 6 - 13 km/h 0% Cielo despejado
21:00 17° 17° Suroeste 5 - 13 km/h 0% Cielo despejado
22:00 17° 17° Suroeste 6 - 11 km/h 0% Nubes y claros
23:00 17° 17° Suroeste 7 - 13 km/h 0% Nubes y claros
24:00 17° 17° Suroeste 6 - 14 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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