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Pronóstico en Córdoba: cómo estará el tiempo hoy, 7 de junio de 2026

Hoy en Córdoba se espera una temperatura mínima de 13° y una máxima de 17°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (9.6 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo cubierto.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
Actualizado el 7 de junio de 2026 a las 03:30
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Si vivís en Córdoba o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 17°. Con un cielo lluvia débil con cielo cubierto, la jornada en Córdoba promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los 13° para este 7 de junio de 2026.

Pronóstico para hoy en Córdoba

Mañana
Lluvia débil con cielo cubierto
15°
Viento
Sur 7 - 13 km/h
Lluvia
90% 0.8 mm
Tarde
Lluvia débil con cielo cubierto
16°
Viento
Sur 10 - 27 km/h
Lluvia
50% 0.3 mm
Noche
Cubierto
14°
Viento
Sur 11 - 22 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Córdoba se espera una jornada con lluvia débil con cielo cubierto. La temperatura mínima será de 13° y llegará a una máxima de 17°.

Viento: 14 - 29 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 9.6 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 15°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 14°.


Mañana se esperan 16° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 15°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Córdoba.

Máxima: 17°
Mínima: 13°
Sensación Térmica: 15°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:10
Puesta del sol18:20
Horas de luz10h 10m
Fase lunarMenguante
Iluminación58%

Radar meteorológico – Córdoba

¿Cómo estará el tiempo hoy en Córdoba?

Para este 7 de junio de 2026, el pronóstico en Córdoba indica lluvia débil con cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 13° y una máxima de 17°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Córdoba?

El sol sale hoy en Córdoba a las 08:10 y se pone a las 18:20, dando aproximadamente 10h 10m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Córdoba?

El índice UV máximo esperado para hoy en Córdoba es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Córdoba?

El pronóstico para hoy en Córdoba indica lluvia débil con cielo cubierto con una probabilidad de lluvia de 90% 9.6 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Córdoba?

Para este 7 de junio de 2026, los vientos en Córdoba soplarán a una velocidad de 14 - 29 km/h.

Ubicación de Córdoba

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 16° 16° Sur 2 - 4 km/h 70% 0.4 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
02:00 15° 15° Suroeste 1 - 7 km/h 70% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
03:00 15° 15° Sureste 5 - 7 km/h 70% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
04:00 15° 15° Este 5 - 11 km/h 70% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
05:00 15° 15° Sureste 6 - 12 km/h 80% 0.3 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
06:00 14° 14° Sur 3 - 12 km/h 90% 0.9 mm Lluvia débil con cielo cubierto
07:00 15° 15° Sur 5 - 13 km/h 90% 0.8 mm Lluvia débil con cielo cubierto
08:00 15° 15° Sur 6 - 11 km/h 90% 0.6 mm Lluvia débil con cielo cubierto
09:00 15° 15° Sur 7 - 13 km/h 90% 0.8 mm Lluvia débil con cielo cubierto
10:00 15° 15° Sur 11 - 22 km/h 80% 0.9 mm Lluvia débil con cielo cubierto
11:00 15° 15° Sur 11 - 24 km/h 70% 0.7 mm Lluvia débil con cielo cubierto
12:00 15° 15° Sur 10 - 24 km/h 70% 0.8 mm Lluvia débil con cielo cubierto
13:00 16° 16° Sur 12 - 28 km/h 60% 1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
14:00 16° 16° Sur 12 - 29 km/h 60% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
15:00 16° 16° Sur 11 - 29 km/h 60% 0.3 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
16:00 16° 16° Sur 11 - 27 km/h 60% 0.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
17:00 16° 16° Sur 10 - 27 km/h 50% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
18:00 15° 15° Sur 10 - 21 km/h 40% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
19:00 14° 14° Sur 12 - 26 km/h 40% 0.3 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
20:00 14° 14° Sur 14 - 27 km/h 40% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
21:00 14° 14° Sur 11 - 27 km/h 40% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
22:00 14° 14° Sur 11 - 22 km/h 0% Cubierto
23:00 14° 14° Sur 11 - 22 km/h 0% Cubierto
24:00 13° 13° Suroeste 10 - 22 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

ClimaServicio MeteorológicoPronósticopronóstico Córdobatiempo en Córdoba hoy
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Redactor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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