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Pronóstico extendido para Córdoba: qué esperar del clima este 12 de octubre de 2026

Hoy en Córdoba se espera una temperatura mínima de 11° y una máxima de 17°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (2.8 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo cubierto.

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¿Cómo estará el tiempo hoy en Córdoba? Para este 12 de octubre de 2026, se espera una temperatura máxima de 17° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará lluvia débil con cielo cubierto, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 11° para este 12 de octubre de 2026.

Pronóstico para hoy en Córdoba: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Cubierto
12°
Viento
Este 7 - 16 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
16°
Viento
Noreste 9 - 22 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cubierto
14°
Viento
Este 6 - 12 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Córdoba se espera una jornada con lluvia débil con cielo cubierto. La temperatura mínima será de 11° y llegará a una máxima de 17°.

Viento: 10 - 25 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 2.8 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 12°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 14°.


Mañana se esperan 18° de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los 20°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Córdoba.

Máxima: 17°
Mínima: 11°
Sensación Térmica: 12°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol06:40
Puesta del sol19:25
Horas de luz12h 45m
Fase lunarCreciente
Iluminación4%

Radar meteorológico – Córdoba

¿Cómo estará el clima hoy en Córdoba?

Para este 12 de octubre de 2026, el pronóstico en Córdoba indica lluvia débil con cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 11° y una máxima de 17°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Córdoba?

El sol sale hoy en Córdoba a las 06:40 y se pone a las 19:25, dando aproximadamente 12h 45m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Córdoba?

El índice UV máximo esperado para hoy en Córdoba es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Córdoba?

El pronóstico para hoy en Córdoba indica lluvia débil con cielo cubierto con una probabilidad de lluvia de 90% 2.8 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Córdoba?

Para este 12 de octubre de 2026, los vientos en Córdoba soplarán a una velocidad de 10 - 25 km/h.

Ubicación de Córdoba

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 14° 14° Sureste 4 - 5 km/h 30% 0.5 mm Lluvia débil con cielo cubierto
02:00 13° 13° Este 9 - 7 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
03:00 12° 12° Este 5 - 9 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
04:00 12° 12° Este 6 - 11 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
05:00 12° 12° Este 6 - 12 km/h 40% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
06:00 12° 12° Este 6 - 12 km/h 40% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
07:00 12° 12° Este 5 - 11 km/h 40% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
08:00 12° 12° Este 6 - 13 km/h 40% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
09:00 12° 12° Este 7 - 16 km/h 0% Cubierto
10:00 12° 12° Este 8 - 20 km/h 50% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
11:00 13° 13° Este 10 - 23 km/h 60% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
12:00 13° 13° Este 10 - 24 km/h 50% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
13:00 14° 14° Noreste 10 - 25 km/h 50% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
14:00 15° 15° Noreste 9 - 24 km/h 40% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
15:00 16° 16° Noreste 10 - 24 km/h 40% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
16:00 16° 16° Noreste 9 - 24 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 16° 16° Noreste 9 - 22 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 16° 16° Noreste 9 - 22 km/h 0% Cubierto
19:00 15° 15° Noreste 7 - 22 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 15° 15° Norte 3 - 12 km/h 0% Cubierto
21:00 14° 14° Este 3 - 6 km/h 0% Cubierto
22:00 14° 14° Este 6 - 12 km/h 0% Cubierto
23:00 14° 14° Este 7 - 13 km/h 0% Cubierto
24:00 13° 13° Este 6 - 13 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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