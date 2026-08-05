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Pronóstico extendido para Córdoba: qué esperar del clima este 5 de agosto de 2026

Hoy en Córdoba se espera una temperatura mínima de 10° y una máxima de 21°. Sin lluvias, el día se presentará niebla.

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Villa General Belgrano, Córdoba.
Villa General Belgrano, Córdoba. Foto: villageneralbelgrano.gob.ar
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El pronóstico para Córdoba este 5 de agosto de 2026 indica una máxima de 21° y una mínima de 10°. Con vientos de 15 - 31 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana

Pronóstico para hoy en Córdoba: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Cubierto
12°
Viento
Oeste 2 - 9 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
18°
Viento
Noreste 12 - 29 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cubierto
17°
Viento
Noreste 15 - 30 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Córdoba se espera una jornada con niebla. La temperatura mínima será de 10° y llegará a una máxima de 21°.

Viento: 15 - 31 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 12°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 17°.


Mañana se esperan 20° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 16°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Córdoba.

Máxima: 21°
Mínima: 10°
Sensación Térmica: 11°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:01
Puesta del sol18:44
Horas de luz10h 43m
Fase lunarMenguante
Iluminación55%

Radar meteorológico – Córdoba

¿Cómo estará el clima hoy en Córdoba?

Para este 5 de agosto de 2026, el pronóstico en Córdoba indica niebla. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 10° y una máxima de 21°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Córdoba?

El sol sale hoy en Córdoba a las 08:01 y se pone a las 18:44, dando aproximadamente 10h 43m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Córdoba?

El índice UV máximo esperado para hoy en Córdoba es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Córdoba?

El pronóstico para hoy en Córdoba indica niebla con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Córdoba?

Para este 5 de agosto de 2026, los vientos en Córdoba soplarán a una velocidad de 15 - 31 km/h.

Ubicación de Córdoba

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 13° 13° Este 5 - 14 km/h 0% Nubes y claros
02:00 12° 12° Este 2 - 10 km/h 0% Cielo despejado
03:00 11° 11° Sureste 2 - 5 km/h 0% Cielo despejado
04:00 10° 10° Suroeste 1 - 5 km/h 0% Neblina
05:00 10° 10° Sur 2 - 5 km/h 0% Niebla
06:00 11° 11° Suroeste 2 - 7 km/h 0% Niebla
07:00 11° 11° Oeste 2 - 7 km/h 0% Niebla
08:00 11° 11° Oeste 2 - 8 km/h 0% Cubierto
09:00 12° 12° Oeste 2 - 9 km/h 0% Cubierto
10:00 13° 13° Norte 2 - 10 km/h 0% Cubierto
11:00 14° 14° Noreste 4 - 14 km/h 0% Cubierto
12:00 16° 16° Noreste 7 - 20 km/h 0% Cubierto
13:00 18° 18° Noreste 9 - 24 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 19° 19° Noreste 11 - 28 km/h 0% Nubes y claros
15:00 20° 20° Noreste 11 - 30 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 20° 20° Noreste 11 - 27 km/h 0% Cubierto
17:00 18° 18° Noreste 12 - 29 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 18° 18° Noreste 11 - 28 km/h 0% Cubierto
19:00 18° 18° Noreste 9 - 25 km/h 0% Cubierto
20:00 17° 17° Noreste 10 - 20 km/h 0% Cubierto
21:00 17° 17° Noreste 13 - 26 km/h 0% Cubierto
22:00 17° 17° Noreste 15 - 30 km/h 0% Cubierto
23:00 17° 17° Noreste 14 - 31 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 16° 16° Noreste 15 - 31 km/h 0% Cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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