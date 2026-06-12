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Pronóstico extendido para Córdoba: qué esperar este 12 de junio de 2026

Hoy en Córdoba se espera una temperatura mínima de 7° y una máxima de 19°. Sin lluvias, el día se presentará nubes y claros.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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¿Cómo estará el tiempo hoy en Córdoba? Para este 12 de junio de 2026, se espera una temperatura máxima de 19° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará nubes y claros, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 12 de junio de 2026.

Pronóstico para hoy en Córdoba

Mañana
Nubes y claros
Viento
Norte 11 - 20 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
17°
Viento
Noreste 13 - 29 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
11°
Viento
Noreste 11 - 25 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Córdoba se espera una jornada con nubes y claros. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 19°.

Viento: 14 - 32 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 8°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 11°.


Mañana se esperan 17° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 12°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Córdoba.

Máxima: 19°
Mínima: 7°
Sensación Térmica: 7°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:12
Puesta del sol18:20
Horas de luz10h 8m
Fase lunarMenguante
Iluminación9%

Radar meteorológico – Córdoba

¿Cómo estará el tiempo hoy en Córdoba?

Para este 12 de junio de 2026, el pronóstico en Córdoba indica nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 19°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Córdoba?

El sol sale hoy en Córdoba a las 08:12 y se pone a las 18:20, dando aproximadamente 10h 8m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Córdoba?

El índice UV máximo esperado para hoy en Córdoba es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Córdoba?

El pronóstico para hoy en Córdoba indica nubes y claros con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Córdoba?

Para este 12 de junio de 2026, los vientos en Córdoba soplarán a una velocidad de 14 - 32 km/h.

Ubicación de Córdoba

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Norte 5 - 10 km/h 0% Nubes y claros
02:00 Norte 6 - 12 km/h 0% Nubes y claros
03:00 Norte 5 - 12 km/h 0% Nubes y claros
04:00 Norte 6 - 12 km/h 0% Nubes y claros
05:00 Norte 8 - 14 km/h 0% Cielo despejado
06:00 Norte 9 - 16 km/h 0% Cielo despejado
07:00 Norte 10 - 18 km/h 0% Cielo despejado
08:00 Norte 11 - 20 km/h 0% Soleado
09:00 Norte 11 - 20 km/h 0% Nubes y claros
10:00 10° 10° Norte 10 - 21 km/h 0% Nubes y claros
11:00 13° 13° Noreste 9 - 23 km/h 0% Nubes y claros
12:00 15° 15° Noreste 11 - 28 km/h 0% Nubes y claros
13:00 17° 17° Noreste 13 - 31 km/h 0% Soleado
14:00 18° 18° Noreste 14 - 32 km/h 0% Soleado
15:00 18° 18° Noreste 13 - 32 km/h 0% Nubes y claros
16:00 18° 18° Noreste 13 - 31 km/h 0% Soleado
17:00 17° 17° Noreste 13 - 29 km/h 0% Soleado
18:00 15° 15° Noreste 11 - 27 km/h 0% Nubes y claros
19:00 13° 13° Noreste 12 - 24 km/h 0% Cielo despejado
20:00 12° 12° Noreste 12 - 25 km/h 0% Cielo despejado
21:00 11° 11° Noreste 13 - 25 km/h 0% Cielo despejado
22:00 11° 11° Noreste 11 - 25 km/h 0% Cielo despejado
23:00 11° 11° Norte 10 - 21 km/h 0% Cielo despejado
24:00 10° 10° Norte 8 - 19 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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