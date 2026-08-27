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Temperaturas y lluvias en Córdoba: los datos del clima hoy, 27 de agosto de 2026

Hoy en Córdoba se espera una temperatura mínima de 12° y una máxima de 19°. Sin lluvias, el día se presentará cubierto.

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Villa General Belgrano, Córdoba.
Villa General Belgrano, Córdoba. Foto: villageneralbelgrano.gob.ar
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¿Cómo estará el tiempo hoy en Córdoba? Para este 27 de agosto de 2026, se espera una temperatura máxima de 19° que se sentirá con más fuerza a las 17h. El día se presentará cubierto, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 12° para este 27 de agosto de 2026.

Pronóstico para hoy en Córdoba: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Cubierto
14°
Viento
Sur 16 - 35 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
19°
Viento
Sur 14 - 34 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
13°
Viento
Suroeste 8 - 18 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Córdoba se espera una jornada con cubierto. La temperatura mínima será de 12° y llegará a una máxima de 19°.

Viento: 17 - 38 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 14°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 13°.


Mañana se esperan 21° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 19°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Córdoba.

Máxima: 19°
Mínima: 12°
Sensación Térmica: 16°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:38
Puesta del sol18:57
Horas de luz11h 19m
Fase lunarLlena
Iluminación100%

Radar meteorológico – Córdoba

¿Cómo estará el clima hoy en Córdoba?

Para este 27 de agosto de 2026, el pronóstico en Córdoba indica cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 12° y una máxima de 19°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Córdoba?

El sol sale hoy en Córdoba a las 07:38 y se pone a las 18:57, dando aproximadamente 11h 19m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Córdoba?

El índice UV máximo esperado para hoy en Córdoba es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Córdoba?

El pronóstico para hoy en Córdoba indica cubierto con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Córdoba?

Para este 27 de agosto de 2026, los vientos en Córdoba soplarán a una velocidad de 17 - 38 km/h.

Ubicación de Córdoba

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 17° 17° Suroeste 9 - 24 km/h 0% Cielo despejado
02:00 17° 17° Suroeste 9 - 27 km/h 0% Cielo despejado
03:00 16° 16° Sur 16 - 33 km/h 0% Cubierto
04:00 16° 16° Sur 16 - 34 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 15° 15° Sur 16 - 36 km/h 0% Nubes y claros
06:00 14° 14° Sur 14 - 33 km/h 0% Nubes y claros
07:00 13° 13° Sur 15 - 32 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 13° 13° Sur 16 - 34 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 14° 14° Sur 16 - 35 km/h 0% Cubierto
10:00 15° 15° Sur 16 - 36 km/h 0% Cubierto
11:00 16° 16° Sur 17 - 38 km/h 0% Cubierto
12:00 16° 16° Sur 16 - 38 km/h 0% Cubierto
13:00 16° 16° Sur 16 - 37 km/h 0% Cubierto
14:00 17° 17° Sur 15 - 37 km/h 0% Cubierto
15:00 18° 18° Sur 15 - 34 km/h 0% Cubierto
16:00 18° 18° Sur 15 - 35 km/h 0% Cubierto
17:00 19° 19° Sur 14 - 34 km/h 0% Nubes y claros
18:00 18° 18° Sur 12 - 33 km/h 0% Nubes y claros
19:00 16° 16° Sur 6 - 25 km/h 0% Nubes y claros
20:00 15° 15° Sur 6 - 15 km/h 0% Nubes y claros
21:00 14° 14° Suroeste 6 - 15 km/h 0% Cielo despejado
22:00 13° 13° Suroeste 8 - 18 km/h 0% Cielo despejado
23:00 12° 12° Suroeste 5 - 16 km/h 0% Cielo despejado
24:00 12° 12° Sur 9 - 17 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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