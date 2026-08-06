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Temperaturas y lluvias en Córdoba: los datos del clima hoy, 6 de agosto de 2026

Hoy en Córdoba se espera una temperatura mínima de 7° y una máxima de 19°. Sin lluvias, el día se presentará cubierto.

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Villa General Belgrano, Córdoba.
Villa General Belgrano, Córdoba. Foto: villageneralbelgrano.gob.ar
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¿Cómo estará el tiempo hoy en Córdoba? Para este 6 de agosto de 2026, se espera una temperatura máxima de 19° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará cubierto, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 6 de agosto de 2026.

Pronóstico para hoy en Córdoba: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Parcialmente nuboso
16°
Viento
Suroeste 19 - 43 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
14°
Viento
Sur 31 - 72 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
Viento
Sur 9 - 23 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Córdoba se espera una jornada con cubierto. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 19°.

Viento: 37 - 86 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 16°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 16° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 14°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Córdoba.

Máxima: 19°
Mínima: 7°
Sensación Térmica: 16°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:00
Puesta del sol18:45
Horas de luz10h 45m
Fase lunarMenguante
Iluminación44%

Radar meteorológico – Córdoba

¿Cómo estará el clima hoy en Córdoba?

Para este 6 de agosto de 2026, el pronóstico en Córdoba indica cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 19°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Córdoba?

El sol sale hoy en Córdoba a las 08:00 y se pone a las 18:45, dando aproximadamente 10h 45m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Córdoba?

El índice UV máximo esperado para hoy en Córdoba es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Córdoba?

El pronóstico para hoy en Córdoba indica cubierto con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Córdoba?

Para este 6 de agosto de 2026, los vientos en Córdoba soplarán a una velocidad de 37 - 86 km/h.

Ubicación de Córdoba

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 16° 16° Noreste 15 - 33 km/h 0% Cubierto
02:00 16° 16° Noreste 14 - 32 km/h 0% Cubierto
03:00 16° 16° Norte 15 - 30 km/h 0% Cubierto
04:00 17° 17° Norte 13 - 29 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 17° 17° Norte 11 - 26 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 17° 17° Noreste 10 - 22 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 16° 16° Este 0 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 16° 16° Suroeste 20 - 39 km/h 0% Cubierto
09:00 16° 16° Suroeste 19 - 43 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 18° 18° Sur 15 - 38 km/h 0% Nubes y claros
11:00 17° 17° Sur 32 - 83 km/h 0% Soleado
12:00 17° 17° Sur 37 - 81 km/h 0% Nubes y claros
13:00 17° 17° Sur 33 - 81 km/h 0% Soleado
14:00 16° 16° Sur 36 - 81 km/h 0% Soleado
15:00 15° 15° Sur 35 - 79 km/h 0% Soleado
16:00 15° 15° Sur 33 - 77 km/h 0% Soleado
17:00 14° 14° Sur 31 - 72 km/h 0% Soleado
18:00 13° 13° Sur 27 - 66 km/h 0% Soleado
19:00 11° 11° Sur 18 - 57 km/h 0% Soleado
20:00 10° 10° Sur 15 - 37 km/h 0% Cielo despejado
21:00 10° Sur 11 - 30 km/h 0% Cielo despejado
22:00 Sur 9 - 23 km/h 0% Cielo despejado
23:00 Sur 6 - 18 km/h 0% Cielo despejado
24:00 Sur 7 - 14 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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