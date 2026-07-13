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Temperaturas y lluvias en Córdoba: los datos del tiempo hoy, 13 de julio de 2026

Hoy en Córdoba se espera una temperatura mínima de 5° y una máxima de 17°. Sin lluvias, el día se presentará nubes y claros.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Gentileza Turismo Ciudad de Córdoba
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Si vivís en Córdoba o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 17°. Con un cielo nubes y claros, la jornada en Córdoba promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 13 de julio de 2026.

Pronóstico para hoy en Córdoba

Mañana
Nubes y claros
Viento
Noreste 11 - 21 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
15°
Viento
Noreste 19 - 45 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
11°
Viento
Norte 19 - 41 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Córdoba se espera una jornada con nubes y claros. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 17°.

Viento: 20 - 46 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 6°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 11°.


Mañana se esperan 19° de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los 22°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Córdoba.

Máxima: 17°
Mínima: 5°
Sensación Térmica: 4°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:14
Puesta del sol18:30
Horas de luz10h 16m
Fase lunarNueva
Iluminación1%

Radar meteorológico – Córdoba

¿Cómo estará el tiempo hoy en Córdoba?

Para este 13 de julio de 2026, el pronóstico en Córdoba indica nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 17°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Córdoba?

El sol sale hoy en Córdoba a las 08:14 y se pone a las 18:30, dando aproximadamente 10h 16m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Córdoba?

El índice UV máximo esperado para hoy en Córdoba es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Córdoba?

El pronóstico para hoy en Córdoba indica nubes y claros con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Córdoba?

Para este 13 de julio de 2026, los vientos en Córdoba soplarán a una velocidad de 20 - 46 km/h.

Ubicación de Córdoba

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Noreste 11 - 22 km/h 0% Nubes y claros
02:00 Noreste 11 - 22 km/h 0% Nubes y claros
03:00 Noreste 10 - 21 km/h 0% Nubes y claros
04:00 Noreste 11 - 21 km/h 0% Nubes y claros
05:00 Noreste 11 - 22 km/h 0% Nubes y claros
06:00 Norte 11 - 23 km/h 0% Nubes y claros
07:00 Norte 11 - 22 km/h 0% Nubes y claros
08:00 Noreste 10 - 21 km/h 0% Nubes y claros
09:00 Noreste 11 - 21 km/h 0% Nubes y claros
10:00 Noreste 10 - 23 km/h 0% Soleado
11:00 11° 11° Noreste 10 - 26 km/h 0% Nubes y claros
12:00 13° 13° Noreste 13 - 32 km/h 0% Nubes y claros
13:00 15° 15° Noreste 16 - 38 km/h 0% Nubes y claros
14:00 16° 16° Noreste 18 - 42 km/h 0% Nubes y claros
15:00 17° 17° Noreste 19 - 44 km/h 0% Nubes y claros
16:00 16° 16° Noreste 20 - 45 km/h 0% Nubes y claros
17:00 15° 15° Noreste 19 - 45 km/h 0% Nubes y claros
18:00 14° 14° Noreste 18 - 42 km/h 0% Nubes y claros
19:00 13° 13° Noreste 19 - 38 km/h 0% Cielo despejado
20:00 12° 12° Norte 19 - 39 km/h 0% Cielo despejado
21:00 11° 11° Norte 20 - 40 km/h 0% Cielo despejado
22:00 11° 11° Norte 19 - 41 km/h 0% Cielo despejado
23:00 10° 10° Norte 19 - 40 km/h 0% Nubes y claros
24:00 10° 10° Norte 18 - 39 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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