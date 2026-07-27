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Temperaturas y lluvias en Córdoba: los datos del tiempo hoy, 27 de julio de 2026

Hoy en Córdoba se espera una temperatura mínima de 9° y una máxima de 24°. Sin lluvias, el día se presentará neblina.

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¿Cómo estará el tiempo hoy en Córdoba? Para este 27 de julio de 2026, se espera una temperatura máxima de 24° que se sentirá con más fuerza entre las 16h y las 17h. El día se presentará neblina, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 27 de julio de 2026.

Pronóstico para hoy en Córdoba

Mañana
Parcialmente nuboso
11°
Viento
Norte 9 - 20 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
24°
Viento
Sureste 6 - 18 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
15°
Viento
Suroeste 6 - 13 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Córdoba se espera una jornada con neblina. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 24°.

Viento: 15 - 31 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 11°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 15°.


Mañana se esperan 20° de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los 16°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Córdoba.

Máxima: 24°
Mínima: 9°
Sensación Térmica: 13°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:08
Puesta del sol18:38
Horas de luz10h 30m
Fase lunarCreciente
Iluminación96%

Radar meteorológico – Córdoba

¿Cómo estará el tiempo hoy en Córdoba?

Para este 27 de julio de 2026, el pronóstico en Córdoba indica neblina. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 24°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Córdoba?

El sol sale hoy en Córdoba a las 08:08 y se pone a las 18:38, dando aproximadamente 10h 30m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Córdoba?

El índice UV máximo esperado para hoy en Córdoba es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Córdoba?

El pronóstico para hoy en Córdoba indica neblina con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Córdoba?

Para este 27 de julio de 2026, los vientos en Córdoba soplarán a una velocidad de 15 - 31 km/h.

Ubicación de Córdoba

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 14° 14° Norte 15 - 31 km/h 0% Nubes y claros
02:00 13° 13° Norte 13 - 29 km/h 0% Nubes y claros
03:00 13° 13° Norte 12 - 25 km/h 0% Nubes y claros
04:00 12° 12° Noreste 8 - 23 km/h 0% Nubes y claros
05:00 12° 12° Noreste 6 - 16 km/h 0% Nubes y claros
06:00 11° 11° Noreste 8 - 17 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 11° 11° Noreste 11 - 20 km/h 0% Neblina
08:00 10° Noreste 11 - 22 km/h 0% Neblina
09:00 11° 11° Norte 9 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 13° 13° Norte 3 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 16° 16° Noreste 6 - 15 km/h 0% Nubes y claros
12:00 21° 21° Noreste 6 - 19 km/h 0% Nubes y claros
13:00 23° 25° Este 7 - 20 km/h 0% Nubes y claros
14:00 23° 25° Sureste 10 - 27 km/h 0% Soleado
15:00 23° 25° Sureste 11 - 29 km/h 0% Soleado
16:00 24° 25° Sureste 6 - 27 km/h 0% Soleado
17:00 24° 25° Sureste 6 - 18 km/h 0% Soleado
18:00 22° 22° Sur 8 - 18 km/h 0% Soleado
19:00 19° 19° Sur 10 - 21 km/h 0% Soleado
20:00 18° 18° Sur 8 - 21 km/h 0% Cielo despejado
21:00 16° 16° Suroeste 5 - 16 km/h 0% Cielo despejado
22:00 15° 15° Suroeste 6 - 13 km/h 0% Cielo despejado
23:00 15° 15° Suroeste 7 - 14 km/h 0% Cielo despejado
24:00 14° 14° Oeste 5 - 14 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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