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Clima en Corrientes: cuál será la temperatura máxima este 1 de agosto de 2026

Hoy en Corrientes se espera una temperatura mínima de 17° y una máxima de 26°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (20 mm), el día se presentará chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso.

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Colonia Carlos Pellegrini, Corrientes.
Colonia Carlos Pellegrini, Corrientes. Foto: argentina.gob.ar
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Si vivís en Corrientes o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 26°. Con un cielo chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso, el clima en Corrientes promete ser agradable. No olvides que la mínima rondará los 17° para este 1 de agosto de 2026.

Pronóstico para hoy en Corrientes: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Chubascos tormentosos con cielo cubierto
20°
Viento
Suroeste 11 - 31 km/h
Lluvia
90% 4.7 mm
Tarde
Nubes y claros
25°
Viento
Sur 11 - 23 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
19°
Viento
Sureste 12 - 21 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Corrientes se espera una jornada con chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 17° y llegará a una máxima de 26°.

Viento: 26 - 49 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 20 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 20°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por ropa ligera, remera de manga corta y protector solar.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 19°.


Mañana se esperan 26° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 26°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Corrientes.

Máxima: 26°
Mínima: 17°
Sensación Térmica: 26°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:36
Puesta del sol18:27
Horas de luz10h 51m
Fase lunarMenguante
Iluminación91%

Radar meteorológico – Corrientes

¿Cómo estará el clima hoy en Corrientes?

Para este 1 de agosto de 2026, el pronóstico en Corrientes indica chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 17° y una máxima de 26°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Corrientes?

El sol sale hoy en Corrientes a las 07:36 y se pone a las 18:27, dando aproximadamente 10h 51m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Corrientes?

El índice UV máximo esperado para hoy en Corrientes es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Corrientes?

El pronóstico para hoy en Corrientes indica chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 90% 20 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Corrientes?

Para este 1 de agosto de 2026, los vientos en Corrientes soplarán a una velocidad de 26 - 49 km/h.

Ubicación de Corrientes

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 25° 26° Noreste 26 - 49 km/h 0% Cielo despejado
02:00 25° 26° Noreste 25 - 49 km/h 0% Cielo despejado
03:00 25° 26° Norte 21 - 46 km/h 0% Nubes y claros
04:00 25° 26° Norte 19 - 38 km/h 0% Nubes y claros
05:00 22° 22° Suroeste 8 - 42 km/h 0% Tormenta seca con cielo parcialmente nuboso
06:00 20° 20° Este 9 - 47 km/h 30% 1 mm Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
07:00 20° 20° Noreste 16 - 35 km/h 50% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
08:00 20° 20° Noroeste 6 - 31 km/h 80% 1.2 mm Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
09:00 20° 20° Suroeste 11 - 31 km/h 90% 4.7 mm Chubascos tormentosos con cielo cubierto
10:00 20° 20° Suroeste 9 - 27 km/h 90% 8.5 mm Chubascos tormentosos con cielo cubierto
11:00 20° 20° Sureste 5 - 26 km/h 90% 3.5 mm Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
12:00 21° 21° Sur 2 - 13 km/h 80% 0.7 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
13:00 22° 22° Suroeste 6 - 18 km/h 0% Soleado
14:00 24° 25° Sur 7 - 18 km/h 0% Soleado
15:00 25° 26° Sur 10 - 25 km/h 0% Soleado
16:00 25° 26° Sur 10 - 23 km/h 0% Soleado
17:00 25° 26° Sur 11 - 23 km/h 0% Nubes y claros
18:00 23° 25° Sureste 10 - 21 km/h 0% Soleado
19:00 21° 21° Sur 9 - 18 km/h 0% Cielo despejado
20:00 20° 20° Sureste 10 - 17 km/h 0% Cielo despejado
21:00 20° 20° Sureste 11 - 20 km/h 0% Cielo despejado
22:00 19° 19° Sureste 12 - 21 km/h 0% Cielo despejado
23:00 18° 18° Este 10 - 21 km/h 0% Cielo despejado
24:00 17° 17° Este 7 - 17 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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