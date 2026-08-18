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Evolución del clima en Corrientes: máxima y mínima para hoy, 18 de agosto de 2026

Hoy en Corrientes se espera una temperatura mínima de 13° y una máxima de 17°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (3.9 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo cubierto.

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Esteros del Iberá. Foto: Gentileza Turismo Corrientes.
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¿Cómo estará el tiempo hoy en Corrientes? Para este 18 de agosto de 2026, se espera una temperatura máxima de 17° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará lluvia débil con cielo cubierto, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 13° para este 18 de agosto de 2026.

Pronóstico para hoy en Corrientes: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Lluvia débil con cielo cubierto
14°
Viento
Suroeste 11 - 26 km/h
Lluvia
30% 0.1 mm
Tarde
Cubierto
15°
Viento
Suroeste 10 - 25 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
14°
Viento
Suroeste 11 - 23 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Corrientes se espera una jornada con lluvia débil con cielo cubierto. La temperatura mínima será de 13° y llegará a una máxima de 17°.

Viento: 15 - 33 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 3.9 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 14°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 14°.


Mañana se esperan 15° de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los 16°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Corrientes.

Máxima: 17°
Mínima: 13°
Sensación Térmica: 16°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:22
Puesta del sol18:35
Horas de luz11h 13m
Fase lunarCreciente
Iluminación36%

Radar meteorológico – Corrientes

¿Cómo estará el clima hoy en Corrientes?

Para este 18 de agosto de 2026, el pronóstico en Corrientes indica lluvia débil con cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 13° y una máxima de 17°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Corrientes?

El sol sale hoy en Corrientes a las 07:22 y se pone a las 18:35, dando aproximadamente 11h 13m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Corrientes?

El índice UV máximo esperado para hoy en Corrientes es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Corrientes?

El pronóstico para hoy en Corrientes indica lluvia débil con cielo cubierto con una probabilidad de lluvia de 90% 3.9 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Corrientes?

Para este 18 de agosto de 2026, los vientos en Corrientes soplarán a una velocidad de 15 - 33 km/h.

Ubicación de Corrientes

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 16° 16° Sur 6 - 18 km/h 0% Cubierto
02:00 16° 16° Sur 9 - 20 km/h 0% Cubierto
03:00 16° 16° Suroeste 10 - 21 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 16° 16° Suroeste 13 - 25 km/h 0% Cubierto
05:00 15° 15° Suroeste 13 - 26 km/h 0% Cubierto
06:00 15° 15° Sur 11 - 25 km/h 0% Cubierto
07:00 15° 15° Suroeste 11 - 23 km/h 0% Cubierto
08:00 15° 15° Suroeste 11 - 23 km/h 0% Cubierto
09:00 14° 14° Suroeste 11 - 26 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
10:00 15° 15° Suroeste 8 - 27 km/h 40% 0.6 mm Lluvia débil con cielo cubierto
11:00 14° 14° Oeste 11 - 26 km/h 90% 1.6 mm Lluvia débil con cielo cubierto
12:00 14° 14° Suroeste 14 - 29 km/h 90% 0.7 mm Lluvia débil con cielo cubierto
13:00 14° 14° Suroeste 13 - 32 km/h 70% 0.6 mm Lluvia débil con cielo cubierto
14:00 14° 14° Suroeste 13 - 28 km/h 40% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
15:00 14° 14° Suroeste 15 - 33 km/h 0% Cubierto
16:00 15° 15° Suroeste 12 - 30 km/h 0% Cubierto
17:00 15° 15° Suroeste 10 - 25 km/h 0% Cubierto
18:00 15° 15° Suroeste 10 - 23 km/h 0% Cubierto
19:00 15° 15° Suroeste 9 - 22 km/h 0% Cubierto
20:00 14° 14° Suroeste 11 - 23 km/h 0% Cubierto
21:00 14° 14° Suroeste 12 - 23 km/h 0% Cubierto
22:00 14° 14° Suroeste 11 - 23 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 14° 14° Suroeste 10 - 22 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 13° 13° Suroeste 10 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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