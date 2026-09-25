Evolución del clima en Corrientes: máxima y mínima para hoy, 25 de septiembre de 2026

Si vivís en Corrientes o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 31°. Con un cielo nubes y claros, el clima en Corrientes promete ser agradable. No olvides que la mínima rondará los 17° para este 25 de septiembre de 2026.
Pronóstico para hoy en Corrientes: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa
Hoy en Corrientes se espera una jornada con nubes y claros. La temperatura mínima será de 17° y llegará a una máxima de 31°.
Viento: 13 - 28 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.
Por la mañana, con una temperatura de 22°, lo ideal es una remera de manga larga o un saco fino. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por ropa ligera, remera de manga corta y protector solar.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 24°.
Mañana se esperan 34° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 35°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Corrientes.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|06:41
|Puesta del sol
|18:52
|Horas de luz
|12h 11m
|Fase lunar
|Llena
|Iluminación
|99%
Radar meteorológico – Corrientes
¿Cómo estará el clima hoy en Corrientes?
Para este 25 de septiembre de 2026, el pronóstico en Corrientes indica nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 17° y una máxima de 31°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Corrientes?
El sol sale hoy en Corrientes a las 06:41 y se pone a las 18:52, dando aproximadamente 12h 11m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Corrientes?
El índice UV máximo esperado para hoy en Corrientes es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Corrientes?
El pronóstico para hoy en Corrientes indica nubes y claros con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Corrientes?
Para este 25 de septiembre de 2026, los vientos en Corrientes soplarán a una velocidad de 13 - 28 km/h.
Ubicación de Corrientes
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|19°
|19°
|Noreste 12 - 21 km/h
|0%
|Nubes y claros
|02:00
|19°
|19°
|Norte 11 - 21 km/h
|0%
|Nubes y claros
|03:00
|18°
|18°
|Norte 10 - 20 km/h
|0%
|Nubes y claros
|04:00
|18°
|18°
|Norte 10 - 18 km/h
|0%
|Cielo despejado
|05:00
|18°
|18°
|Norte 11 - 19 km/h
|0%
|Nubes y claros
|06:00
|18°
|18°
|Norte 11 - 19 km/h
|0%
|Nubes y claros
|07:00
|18°
|18°
|Norte 11 - 20 km/h
|0%
|Nubes y claros
|08:00
|19°
|19°
|Norte 12 - 23 km/h
|0%
|Nubes y claros
|09:00
|22°
|22°
|Norte 10 - 22 km/h
|0%
|Nubes y claros
|10:00
|24°
|25°
|Norte 11 - 24 km/h
|0%
|Nubes y claros
|11:00
|26°
|28°
|Norte 11 - 26 km/h
|0%
|Nubes y claros
|12:00
|28°
|30°
|Norte 12 - 27 km/h
|0%
|Nubes y claros
|13:00
|30°
|31°
|Norte 12 - 28 km/h
|0%
|Nubes y claros
|14:00
|30°
|32°
|Norte 11 - 27 km/h
|0%
|Nubes y claros
|15:00
|31°
|32°
|Norte 9 - 26 km/h
|0%
|Nubes y claros
|16:00
|31°
|32°
|Noreste 8 - 22 km/h
|0%
|Nubes y claros
|17:00
|30°
|32°
|Noreste 9 - 19 km/h
|0%
|Soleado
|18:00
|28°
|30°
|Noreste 9 - 17 km/h
|0%
|Soleado
|19:00
|26°
|27°
|Este 13 - 21 km/h
|0%
|Soleado
|20:00
|25°
|26°
|Noreste 13 - 23 km/h
|0%
|Cielo despejado
|21:00
|24°
|25°
|Noreste 13 - 22 km/h
|0%
|Cielo despejado
|22:00
|24°
|24°
|Noreste 13 - 23 km/h
|0%
|Cielo despejado
|23:00
|23°
|23°
|Noreste 13 - 23 km/h
|0%
|Cielo despejado
|24:00
|23°
|22°
|Noreste 12 - 22 km/h
|0%
|Cielo despejado
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
Provincias
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