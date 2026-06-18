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Evolución del tiempo en Corrientes: máxima y mínima para hoy, 18 de junio de 2026

Hoy en Corrientes se espera una temperatura mínima de 12° y una máxima de 21°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (33 mm), el día se presentará chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Esteros del Iberá. Foto: Gentileza Turismo Corrientes.
Esteros del Iberá. Foto: Gentileza Turismo Corrientes.
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¿Cómo estará el tiempo hoy en Corrientes? Para este 18 de junio de 2026, se espera una temperatura máxima de 21° que se sentirá con más fuerza entre las 14h y las 16h. El día se presentará chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 12° para este 18 de junio de 2026.

Pronóstico para hoy en Corrientes

Mañana
Parcialmente nuboso
15°
Viento
Noreste 13 - 23 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
19°
Viento
Noreste 15 - 35 km/h
Lluvia
50% 0.4 mm
Noche
Chubascos tormentosos con cielo cubierto
17°
Viento
Oeste 10 - 32 km/h
Lluvia
90% 8.4 mm

Hoy en Corrientes se espera una jornada con chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 12° y llegará a una máxima de 21°.

Viento: 16 - 37 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 33 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 15°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 17°.


Mañana se esperan 17° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 17°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Corrientes.

Máxima: 21°
Mínima: 12°
Sensación Térmica: 13°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:44
Puesta del sol18:08
Horas de luz10h 24m
Fase lunarCreciente
Iluminación17%

Radar meteorológico – Corrientes

¿Cómo estará el tiempo hoy en Corrientes?

Para este 18 de junio de 2026, el pronóstico en Corrientes indica chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 12° y una máxima de 21°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Corrientes?

El sol sale hoy en Corrientes a las 07:44 y se pone a las 18:08, dando aproximadamente 10h 24m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Corrientes?

El índice UV máximo esperado para hoy en Corrientes es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Corrientes?

El pronóstico para hoy en Corrientes indica chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 90% 33 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Corrientes?

Para este 18 de junio de 2026, los vientos en Corrientes soplarán a una velocidad de 16 - 37 km/h.

Ubicación de Corrientes

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 13° 13° Este 10 - 19 km/h 0% Nubes y claros
02:00 13° 13° Noreste 9 - 18 km/h 0% Nubes y claros
03:00 13° 13° Noreste 9 - 16 km/h 0% Nubes y claros
04:00 13° 13° Noreste 8 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 13° 13° Noreste 8 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 13° 13° Noreste 10 - 17 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 14° 14° Noreste 11 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 15° 15° Noreste 11 - 21 km/h 0% Cubierto
09:00 15° 15° Noreste 13 - 23 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 16° 16° Noreste 11 - 24 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 17° 17° Noreste 12 - 24 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 19° 19° Noreste 15 - 29 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 20° 20° Noreste 16 - 33 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 21° 21° Noreste 13 - 32 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 21° 21° Noreste 12 - 26 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 21° 21° Noreste 16 - 27 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 19° 19° Noreste 15 - 35 km/h 50% 0.4 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
18:00 18° 18° Noreste 15 - 30 km/h 80% 0.9 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
19:00 17° 17° Noreste 14 - 37 km/h 70% 1.5 mm Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
20:00 17° 17° Norte 14 - 33 km/h 90% 4 mm Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
21:00 17° 17° Noroeste 12 - 33 km/h 90% 4.5 mm Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
22:00 17° 17° Oeste 10 - 32 km/h 90% 8.4 mm Chubascos tormentosos con cielo cubierto
23:00 17° 17° Suroeste 14 - 26 km/h 90% 8.3 mm Chubascos tormentosos con cielo cubierto
24:00 16° 16° Suroeste 13 - 25 km/h 90% 5.1 mm Chubascos tormentosos con cielo cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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