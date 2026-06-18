Evolución del tiempo en Corrientes: máxima y mínima para hoy, 18 de junio de 2026

¿Cómo estará el tiempo hoy en Corrientes? Para este 18 de junio de 2026, se espera una temperatura máxima de 21° que se sentirá con más fuerza entre las 14h y las 16h. El día se presentará chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 12° para este 18 de junio de 2026.
Pronóstico para hoy en Corrientes
Hoy en Corrientes se espera una jornada con chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 12° y llegará a una máxima de 21°.
Viento: 16 - 37 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 33 mm.
Por la mañana, con una temperatura de 15°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 17°.
Mañana se esperan 17° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 17°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Corrientes.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|07:44
|Puesta del sol
|18:08
|Horas de luz
|10h 24m
|Fase lunar
|Creciente
|Iluminación
|17%
Radar meteorológico – Corrientes
¿Cómo estará el tiempo hoy en Corrientes?
Para este 18 de junio de 2026, el pronóstico en Corrientes indica chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 12° y una máxima de 21°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Corrientes?
El sol sale hoy en Corrientes a las 07:44 y se pone a las 18:08, dando aproximadamente 10h 24m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Corrientes?
El índice UV máximo esperado para hoy en Corrientes es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Corrientes?
El pronóstico para hoy en Corrientes indica chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 90% 33 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Corrientes?
Para este 18 de junio de 2026, los vientos en Corrientes soplarán a una velocidad de 16 - 37 km/h.
Ubicación de Corrientes
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|13°
|13°
|Este 10 - 19 km/h
|0%
|Nubes y claros
|02:00
|13°
|13°
|Noreste 9 - 18 km/h
|0%
|Nubes y claros
|03:00
|13°
|13°
|Noreste 9 - 16 km/h
|0%
|Nubes y claros
|04:00
|13°
|13°
|Noreste 8 - 18 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|05:00
|13°
|13°
|Noreste 8 - 16 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|06:00
|13°
|13°
|Noreste 10 - 17 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|07:00
|14°
|14°
|Noreste 11 - 20 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|08:00
|15°
|15°
|Noreste 11 - 21 km/h
|0%
|Cubierto
|09:00
|15°
|15°
|Noreste 13 - 23 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|10:00
|16°
|16°
|Noreste 11 - 24 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|11:00
|17°
|17°
|Noreste 12 - 24 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|12:00
|19°
|19°
|Noreste 15 - 29 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|13:00
|20°
|20°
|Noreste 16 - 33 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|14:00
|21°
|21°
|Noreste 13 - 32 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|15:00
|21°
|21°
|Noreste 12 - 26 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|16:00
|21°
|21°
|Noreste 16 - 27 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|17:00
|19°
|19°
|Noreste 15 - 35 km/h
|50% 0.4 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|18:00
|18°
|18°
|Noreste 15 - 30 km/h
|80% 0.9 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|19:00
|17°
|17°
|Noreste 14 - 37 km/h
|70% 1.5 mm
|Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
|20:00
|17°
|17°
|Norte 14 - 33 km/h
|90% 4 mm
|Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
|21:00
|17°
|17°
|Noroeste 12 - 33 km/h
|90% 4.5 mm
|Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
|22:00
|17°
|17°
|Oeste 10 - 32 km/h
|90% 8.4 mm
|Chubascos tormentosos con cielo cubierto
|23:00
|17°
|17°
|Suroeste 14 - 26 km/h
|90% 8.3 mm
|Chubascos tormentosos con cielo cubierto
|24:00
|16°
|16°
|Suroeste 13 - 25 km/h
|90% 5.1 mm
|Chubascos tormentosos con cielo cubierto
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
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