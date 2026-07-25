Evolución del tiempo en Corrientes: máxima y mínima para hoy, 25 de julio de 2026

Si vivís en Corrientes o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 23°. Con un cielo parcialmente nuboso, la jornada en Corrientes promete ser agradable. No olvides que la mínima rondará los 14° para este 25 de julio de 2026.
Pronóstico para hoy en Corrientes
Hoy en Corrientes se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 14° y llegará a una máxima de 23°.
Viento: 12 - 25 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.
Por la mañana, con una temperatura de 15°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 18°.
Mañana se esperan 25° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 29°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Corrientes.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|07:40
|Puesta del sol
|18:23
|Horas de luz
|10h 43m
|Fase lunar
|Creciente
|Iluminación
|86%
Radar meteorológico – Corrientes
¿Cómo estará el tiempo hoy en Corrientes?
Para este 25 de julio de 2026, el pronóstico en Corrientes indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 14° y una máxima de 23°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Corrientes?
El sol sale hoy en Corrientes a las 07:40 y se pone a las 18:23, dando aproximadamente 10h 43m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Corrientes?
El índice UV máximo esperado para hoy en Corrientes es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Corrientes?
El pronóstico para hoy en Corrientes indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Corrientes?
Para este 25 de julio de 2026, los vientos en Corrientes soplarán a una velocidad de 12 - 25 km/h.
Ubicación de Corrientes
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|16°
|16°
|Sureste 6 - 10 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|02:00
|16°
|16°
|Este 5 - 11 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|03:00
|16°
|16°
|Este 3 - 10 km/h
|0%
|Cubierto
|04:00
|16°
|16°
|Sureste 3 - 6 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|05:00
|16°
|16°
|Este 4 - 7 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|06:00
|15°
|15°
|Sureste 4 - 8 km/h
|0%
|Cubierto
|07:00
|15°
|15°
|Sureste 5 - 10 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|08:00
|15°
|15°
|Sureste 5 - 10 km/h
|0%
|Nubes y claros
|09:00
|15°
|15°
|Este 7 - 16 km/h
|0%
|Soleado
|10:00
|17°
|17°
|Este 7 - 18 km/h
|0%
|Soleado
|11:00
|19°
|19°
|Este 8 - 20 km/h
|0%
|Soleado
|12:00
|20°
|20°
|Este 8 - 22 km/h
|0%
|Soleado
|13:00
|22°
|22°
|Este 9 - 23 km/h
|0%
|Nubes y claros
|14:00
|22°
|24°
|Noreste 10 - 25 km/h
|0%
|Cubierto
|15:00
|22°
|22°
|Noreste 11 - 25 km/h
|0%
|Cubierto
|16:00
|22°
|22°
|Noreste 11 - 24 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|17:00
|21°
|21°
|Noreste 12 - 24 km/h
|0%
|Cubierto
|18:00
|20°
|20°
|Noreste 11 - 24 km/h
|0%
|Cubierto
|19:00
|19°
|19°
|Este 10 - 20 km/h
|0%
|Cubierto
|20:00
|19°
|19°
|Este 10 - 19 km/h
|0%
|Cubierto
|21:00
|19°
|19°
|Este 9 - 19 km/h
|0%
|Cubierto
|22:00
|18°
|18°
|Noreste 9 - 16 km/h
|0%
|Cubierto
|23:00
|18°
|18°
|Noreste 8 - 16 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|24:00
|18°
|18°
|Noreste 7 - 14 km/h
|0%
|Cubierto
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
Provincias
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