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Pronóstico en Corrientes: cómo estará el clima hoy, 28 de agosto de 2026

Hoy en Corrientes se espera una temperatura mínima de 18° y una máxima de 24°. Sin lluvias, el día se presentará cubierto.

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Esquina, en Corrientes. Foto: Facebook / Municipalidad de la Ciudad de Esquina.
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Si vivís en Corrientes o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 24°. Con un cielo cubierto, el clima en Corrientes promete ser agradable. No olvides que la mínima rondará los 18° para este 28 de agosto de 2026.

Pronóstico para hoy en Corrientes: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Cubierto
20°
Viento
Suroeste 12 - 24 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Cubierto
22°
Viento
Sur 13 - 31 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
19°
Viento
Sur 14 - 30 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Corrientes se espera una jornada con cubierto. La temperatura mínima será de 18° y llegará a una máxima de 24°.

Viento: 16 - 31 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 20°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 19°.


Mañana se esperan 22° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 21°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Corrientes.

Máxima: 24°
Mínima: 18°
Sensación Térmica: 21°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:12
Puesta del sol18:40
Horas de luz11h 28m
Fase lunarLlena
Iluminación100%

Radar meteorológico – Corrientes

¿Cómo estará el clima hoy en Corrientes?

Para este 28 de agosto de 2026, el pronóstico en Corrientes indica cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 18° y una máxima de 24°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Corrientes?

El sol sale hoy en Corrientes a las 07:12 y se pone a las 18:40, dando aproximadamente 11h 28m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Corrientes?

El índice UV máximo esperado para hoy en Corrientes es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Corrientes?

El pronóstico para hoy en Corrientes indica cubierto con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Corrientes?

Para este 28 de agosto de 2026, los vientos en Corrientes soplarán a una velocidad de 16 - 31 km/h.

Ubicación de Corrientes

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 24° 24° Sureste 6 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 23° 23° Sur 7 - 22 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 21° 21° Sureste 6 - 23 km/h 0% Cubierto
04:00 21° 21° Sur 6 - 11 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 20° 20° Sur 6 - 12 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 20° 20° Suroeste 6 - 12 km/h 0% Cubierto
07:00 20° 20° Sur 9 - 17 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 20° 20° Suroeste 11 - 20 km/h 0% Cubierto
09:00 20° 20° Suroeste 12 - 24 km/h 0% Cubierto
10:00 20° 20° Suroeste 14 - 30 km/h 0% Cubierto
11:00 20° 20° Suroeste 13 - 30 km/h 0% Cubierto
12:00 21° 21° Sur 12 - 29 km/h 0% Cubierto
13:00 23° 23° Sur 11 - 27 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 23° 24° Sur 10 - 25 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 23° 24° Sur 13 - 28 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 22° 23° Sur 14 - 31 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 22° 22° Sur 13 - 31 km/h 0% Cubierto
18:00 21° 21° Sur 11 - 27 km/h 0% Cubierto
19:00 21° 21° Sur 9 - 22 km/h 0% Cubierto
20:00 20° 20° Sur 12 - 22 km/h 0% Cubierto
21:00 20° 20° Sur 16 - 29 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 19° 19° Sur 14 - 30 km/h 0% Nubes y claros
23:00 19° 19° Sur 14 - 26 km/h 0% Nubes y claros
24:00 19° 19° Sur 15 - 29 km/h 0% Cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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