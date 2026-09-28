Pronóstico en Corrientes: cómo estará el clima hoy, 28 de septiembre de 2026

Si vivís en Corrientes o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 36°. Con un cielo lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, el clima en Corrientes promete ser agradable. No olvides que la mínima rondará los 24° para este 28 de septiembre de 2026.
Pronóstico para hoy en Corrientes: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa
Hoy en Corrientes se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 24° y llegará a una máxima de 36°.
Viento: 23 - 42 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 0.3 mm.
Por la mañana, con una temperatura de 29°, lo ideal es ropa ligera, remera de manga corta y protector solar. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por ropa ligera, remera de manga corta y protector solar.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 29°.
Mañana se esperan 27° de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los 23°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Corrientes.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|06:37
|Puesta del sol
|18:54
|Horas de luz
|12h 17m
|Fase lunar
|Menguante
|Iluminación
|95%
Radar meteorológico – Corrientes
¿Cómo estará el clima hoy en Corrientes?
Para este 28 de septiembre de 2026, el pronóstico en Corrientes indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 24° y una máxima de 36°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Corrientes?
El sol sale hoy en Corrientes a las 06:37 y se pone a las 18:54, dando aproximadamente 12h 17m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Corrientes?
El índice UV máximo esperado para hoy en Corrientes es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Corrientes?
El pronóstico para hoy en Corrientes indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 90% 0.3 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Corrientes?
Para este 28 de septiembre de 2026, los vientos en Corrientes soplarán a una velocidad de 23 - 42 km/h.
Ubicación de Corrientes
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|27°
|29°
|Sureste 20 - 36 km/h
|0%
|Nubes y claros
|02:00
|26°
|28°
|Sureste 17 - 40 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|03:00
|29°
|30°
|Norte 23 - 42 km/h
|0%
|Cielo despejado
|04:00
|28°
|30°
|Norte 20 - 41 km/h
|0%
|Cielo despejado
|05:00
|28°
|29°
|Norte 19 - 37 km/h
|0%
|Cielo despejado
|06:00
|27°
|29°
|Norte 19 - 35 km/h
|0%
|Cielo despejado
|07:00
|27°
|28°
|Norte 18 - 35 km/h
|0%
|Nubes y claros
|08:00
|28°
|30°
|Norte 17 - 33 km/h
|0%
|Nubes y claros
|09:00
|29°
|32°
|Norte 12 - 30 km/h
|0%
|Nubes y claros
|10:00
|31°
|34°
|Noreste 3 - 22 km/h
|0%
|Nubes y claros
|11:00
|32°
|36°
|Noreste 4 - 15 km/h
|0%
|Nubes y claros
|12:00
|33°
|38°
|Norte 8 - 20 km/h
|0%
|Soleado
|13:00
|35°
|40°
|Norte 10 - 23 km/h
|0%
|Soleado
|14:00
|35°
|40°
|Norte 11 - 25 km/h
|0%
|Soleado
|15:00
|36°
|40°
|Norte 11 - 25 km/h
|0%
|Soleado
|16:00
|36°
|40°
|Norte 11 - 23 km/h
|0%
|Nubes y claros
|17:00
|35°
|40°
|Norte 10 - 23 km/h
|0%
|Nubes y claros
|18:00
|33°
|38°
|Noreste 9 - 18 km/h
|0%
|Nubes y claros
|19:00
|31°
|35°
|Noreste 10 - 18 km/h
|0%
|Nubes y claros
|20:00
|30°
|34°
|Este 11 - 18 km/h
|0%
|Nubes y claros
|21:00
|30°
|34°
|Noreste 12 - 21 km/h
|0%
|Nubes y claros
|22:00
|29°
|33°
|Noreste 11 - 20 km/h
|0%
|Nubes y claros
|23:00
|28°
|32°
|Este 9 - 19 km/h
|0%
|Nubes y claros
|24:00
|24°
|25°
|Sureste 19 - 41 km/h
|30% 0.3 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
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