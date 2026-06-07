Pronóstico en Corrientes: cómo estará el tiempo hoy, 7 de junio de 2026

Si vivís en Corrientes o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 23°. Con un cielo chubascos tormentosos con cielo cubierto, la jornada en Corrientes promete ser agradable. No olvides que la mínima rondará los 16° para este 7 de junio de 2026.
Pronóstico para hoy en Corrientes
Hoy en Corrientes se espera una jornada con chubascos tormentosos con cielo cubierto. La temperatura mínima será de 16° y llegará a una máxima de 23°.
Viento: 19 - 46 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 14 mm.
Por la mañana, con una temperatura de 19°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 17°.
Mañana se esperan 22° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 18°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Corrientes.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|07:40
|Puesta del sol
|18:07
|Horas de luz
|10h 27m
|Fase lunar
|Menguante
|Iluminación
|58%
Radar meteorológico – Corrientes
¿Cómo estará el tiempo hoy en Corrientes?
Para este 7 de junio de 2026, el pronóstico en Corrientes indica chubascos tormentosos con cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 16° y una máxima de 23°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Corrientes?
El sol sale hoy en Corrientes a las 07:40 y se pone a las 18:07, dando aproximadamente 10h 27m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Corrientes?
El índice UV máximo esperado para hoy en Corrientes es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Corrientes?
El pronóstico para hoy en Corrientes indica chubascos tormentosos con cielo cubierto con una probabilidad de lluvia de 90% 14 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Corrientes?
Para este 7 de junio de 2026, los vientos en Corrientes soplarán a una velocidad de 19 - 46 km/h.
Ubicación de Corrientes
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|20°
|20°
|Este 7 - 15 km/h
|0%
|Nubes y claros
|02:00
|19°
|19°
|Este 9 - 15 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|03:00
|18°
|18°
|Sur 6 - 12 km/h
|0%
|Nubes y claros
|04:00
|17°
|17°
|Este 7 - 12 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|05:00
|18°
|18°
|Este 8 - 14 km/h
|0%
|Cubierto
|06:00
|17°
|17°
|Este 8 - 14 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|07:00
|17°
|17°
|Este 7 - 14 km/h
|0%
|Nubes y claros
|08:00
|17°
|17°
|Este 10 - 17 km/h
|0%
|Nubes y claros
|09:00
|19°
|19°
|Este 11 - 20 km/h
|0%
|Nubes y claros
|10:00
|20°
|20°
|Noreste 8 - 19 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|11:00
|21°
|21°
|Este 7 - 17 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|12:00
|22°
|24°
|Este 7 - 19 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|13:00
|21°
|21°
|Sur 19 - 41 km/h
|30% 0.3 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|14:00
|19°
|19°
|Sureste 9 - 44 km/h
|50% 0.6 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|15:00
|19°
|19°
|Sur 11 - 28 km/h
|70% 1 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|16:00
|19°
|19°
|Sur 11 - 33 km/h
|90% 2.8 mm
|Chubascos tormentosos con cielo cubierto
|17:00
|18°
|18°
|Sureste 10 - 25 km/h
|90% 2.6 mm
|Lluvia moderada con cielo parcialmente nuboso
|18:00
|18°
|18°
|Sureste 9 - 23 km/h
|90% 2.4 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|19:00
|18°
|18°
|Noreste 12 - 30 km/h
|90% 2.9 mm
|Chubascos tormentosos con cielo cubierto
|20:00
|17°
|17°
|Este 8 - 30 km/h
|70% 1 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|21:00
|17°
|17°
|Sureste 5 - 17 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|22:00
|17°
|17°
|Este 8 - 15 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|23:00
|17°
|17°
|Este 8 - 15 km/h
|0%
|Nubes y claros
|24:00
|16°
|16°
|Este 5 - 15 km/h
|0%
|Nubes y claros
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
Provincias
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