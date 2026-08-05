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Pronóstico extendido para Corrientes: qué esperar del clima este 5 de agosto de 2026

Hoy en Corrientes se espera una temperatura mínima de 19° y una máxima de 26°. Con una probabilidad de lluvia de 50% (0.4 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

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Esteros del Iberá. Foto: Gentileza Turismo Corrientes.
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El pronóstico para Corrientes este 5 de agosto de 2026 indica una máxima de 26° y una mínima de 19°. Con vientos de 9 - 20 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana

Pronóstico para hoy en Corrientes: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Nubes y claros
20°
Viento
Norte 7 - 14 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
25°
Viento
Noroeste 6 - 17 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
21°
Viento
Este 6 - 10 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Corrientes se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 19° y llegará a una máxima de 26°.

Viento: 9 - 20 km/h. Probabilidad de lluvia: 50% 0.4 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 20°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por ropa ligera, remera de manga corta y protector solar.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 21°.


Mañana se esperan 29° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 18°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Corrientes.

Máxima: 26°
Mínima: 19°
Sensación Térmica: 19°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:33
Puesta del sol18:29
Horas de luz10h 56m
Fase lunarMenguante
Iluminación55%

Radar meteorológico – Corrientes

¿Cómo estará el clima hoy en Corrientes?

Para este 5 de agosto de 2026, el pronóstico en Corrientes indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 19° y una máxima de 26°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Corrientes?

El sol sale hoy en Corrientes a las 07:33 y se pone a las 18:29, dando aproximadamente 10h 56m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Corrientes?

El índice UV máximo esperado para hoy en Corrientes es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Corrientes?

El pronóstico para hoy en Corrientes indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 50% 0.4 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Corrientes?

Para este 5 de agosto de 2026, los vientos en Corrientes soplarán a una velocidad de 9 - 20 km/h.

Ubicación de Corrientes

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 19° 19° Noreste 4 - 8 km/h 0% Nubes y claros
02:00 19° 19° Noreste 2 - 6 km/h 0% Nubes y claros
03:00 19° 19° Norte 1 - 4 km/h 0% Cubierto
04:00 19° 19° Norte 2 - 4 km/h 0% Cubierto
05:00 20° 20° Norte 2 - 5 km/h 0% Cubierto
06:00 19° 19° Norte 3 - 5 km/h 0% Cubierto
07:00 19° 19° Noreste 4 - 8 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 20° 20° Noreste 4 - 8 km/h 0% Nubes y claros
09:00 20° 20° Norte 7 - 14 km/h 0% Nubes y claros
10:00 22° 22° Norte 7 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 23° 23° Norte 8 - 20 km/h 0% Cubierto
12:00 24° 24° Noroeste 8 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 24° 25° Noroeste 7 - 20 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
14:00 25° 26° Noroeste 5 - 19 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
15:00 25° 27° Noroeste 6 - 18 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
16:00 26° 27° Noroeste 6 - 18 km/h 0% Nubes y claros
17:00 25° 26° Noroeste 6 - 17 km/h 0% Nubes y claros
18:00 24° 25° Noreste 3 - 14 km/h 0% Nubes y claros
19:00 22° 22° Noreste 5 - 8 km/h 0% Nubes y claros
20:00 22° 22° Noreste 4 - 8 km/h 0% Cielo despejado
21:00 21° 21° Este 4 - 7 km/h 0% Cielo despejado
22:00 21° 21° Este 6 - 10 km/h 0% Cielo despejado
23:00 20° 20° Noreste 7 - 13 km/h 0% Cielo despejado
24:00 20° 20° Noreste 9 - 15 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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