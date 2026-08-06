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Temperaturas y lluvias en Corrientes: los datos del clima hoy, 6 de agosto de 2026

Hoy en Corrientes se espera una temperatura mínima de 17° y una máxima de 29°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (3.5 mm), el día se presentará chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso.

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Colonia Carlos Pellegrini, Corrientes.
Colonia Carlos Pellegrini, Corrientes. Foto: argentina.gob.ar
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¿Cómo estará el tiempo hoy en Corrientes? Para este 6 de agosto de 2026, se espera una temperatura máxima de 29° que se sentirá con más fuerza a las 16h. El día se presentará chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 17° para este 6 de agosto de 2026.

Pronóstico para hoy en Corrientes: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Soleado
21°
Viento
Norte 14 - 27 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
22°
Viento
Suroeste 20 - 53 km/h
Lluvia
60% 2.5 mm
Noche
Cielo despejado
19°
Viento
Sur 19 - 36 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Corrientes se espera una jornada con chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 17° y llegará a una máxima de 29°.

Viento: 20 - 53 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 3.5 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 21°, lo ideal es una remera de manga larga o un saco fino. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por ropa ligera, remera de manga corta y protector solar.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 19°.


Mañana se esperan 17° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 22°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Corrientes.

Máxima: 29°
Mínima: 17°
Sensación Térmica: 20°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:33
Puesta del sol18:29
Horas de luz10h 56m
Fase lunarMenguante
Iluminación44%

Radar meteorológico – Corrientes

¿Cómo estará el clima hoy en Corrientes?

Para este 6 de agosto de 2026, el pronóstico en Corrientes indica chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 17° y una máxima de 29°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Corrientes?

El sol sale hoy en Corrientes a las 07:33 y se pone a las 18:29, dando aproximadamente 10h 56m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Corrientes?

El índice UV máximo esperado para hoy en Corrientes es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Corrientes?

El pronóstico para hoy en Corrientes indica chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 90% 3.5 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Corrientes?

Para este 6 de agosto de 2026, los vientos en Corrientes soplarán a una velocidad de 20 - 53 km/h.

Ubicación de Corrientes

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 21° 21° Norte 14 - 26 km/h 0% Cielo despejado
02:00 21° 21° Norte 14 - 28 km/h 0% Cielo despejado
03:00 20° 20° Norte 11 - 25 km/h 0% Nubes y claros
04:00 20° 20° Norte 13 - 24 km/h 0% Cielo despejado
05:00 20° 20° Norte 15 - 28 km/h 0% Nubes y claros
06:00 20° 20° Norte 15 - 30 km/h 0% Cielo despejado
07:00 20° 20° Norte 13 - 28 km/h 0% Cielo despejado
08:00 20° 20° Norte 13 - 25 km/h 0% Nubes y claros
09:00 21° 21° Norte 14 - 27 km/h 0% Soleado
10:00 22° 23° Norte 15 - 31 km/h 0% Soleado
11:00 24° 25° Norte 14 - 32 km/h 0% Soleado
12:00 26° 27° Norte 15 - 33 km/h 0% Soleado
13:00 27° 28° Norte 17 - 35 km/h 0% Soleado
14:00 28° 29° Noroeste 18 - 37 km/h 0% Nubes y claros
15:00 28° 30° Noroeste 19 - 42 km/h 0% Nubes y claros
16:00 29° 30° Noroeste 16 - 39 km/h 0% Nubes y claros
17:00 22° 22° Suroeste 20 - 53 km/h 60% 2.5 mm Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
18:00 20° 20° Suroeste 17 - 37 km/h 90% 1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
19:00 20° 20° Sur 19 - 35 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 19° 19° Sur 19 - 36 km/h 0% Nubes y claros
21:00 19° 19° Sur 19 - 36 km/h 0% Cielo despejado
22:00 19° 19° Sur 19 - 36 km/h 0% Cielo despejado
23:00 18° 18° Sur 18 - 37 km/h 0% Cielo despejado
24:00 17° 17° Sur 17 - 34 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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