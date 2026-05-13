Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
miércoles, 13 de mayo de 2026, 06:30
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Esteros del Iberá. Foto: Gentileza Turismo Corrientes.
Esteros del Iberá. Foto: Gentileza Turismo Corrientes.

Si vivís en Corrientes o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 20°. Con un cielo cielo despejado, la jornada en Corrientes promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los 10° para este 13 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en Corrientes

Mañana
Nubes y claros
13°
Viento
Noreste 2 - 8 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
19°
Viento
Este 4 - 11 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
14°
Viento
Este 5 - 11 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Corrientes se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de 10° y llegará a una máxima de 20°.

Viento: 6 - 19 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 13°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 14°.


Mañana se esperan 20° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 20°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Corrientes.

Máxima: 20°
Mínima: 10°
Sensación Térmica: 12°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:27
Puesta del sol18:15
Horas de luz10h 48m
Fase lunarMenguante
Iluminación14%

Radar meteorológico – Corrientes

¿Cómo estará el tiempo hoy en Corrientes?

Para este 13 de mayo de 2026, el pronóstico en Corrientes indica cielo despejado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 10° y una máxima de 20°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Corrientes?

El sol sale hoy en Corrientes a las 07:27 y se pone a las 18:15, dando aproximadamente 10h 48m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Corrientes?

El índice UV máximo esperado para hoy en Corrientes es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Corrientes?

El pronóstico para hoy en Corrientes indica cielo despejado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Corrientes?

Para este 13 de mayo de 2026, los vientos en Corrientes soplarán a una velocidad de 6 - 19 km/h.

Ubicación de Corrientes

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 12° 12° Noroeste 2 - 8 km/h 0% Nubes y claros
02:00 12° 12° Noroeste 1 - 4 km/h 0% Nubes y claros
03:00 12° 12° Noroeste 1 - 3 km/h 0% Cielo despejado
04:00 12° 12° Noroeste 1 - 3 km/h 0% Cielo despejado
05:00 11° 11° Norte 2 - 4 km/h 0% Cielo despejado
06:00 11° 11° Norte 1 - 4 km/h 0% Nubes y claros
07:00 11° 11° Noreste 1 - 4 km/h 0% Nubes y claros
08:00 11° 11° Noreste 1 - 3 km/h 0% Nubes y claros
09:00 13° 13° Noreste 2 - 8 km/h 0% Nubes y claros
10:00 15° 15° Noreste 2 - 11 km/h 0% Nubes y claros
11:00 17° 17° Norte 5 - 16 km/h 0% Soleado
12:00 19° 19° Norte 6 - 19 km/h 0% Soleado
13:00 19° 19° Norte 4 - 18 km/h 0% Soleado
14:00 20° 20° Norte 4 - 16 km/h 0% Soleado
15:00 20° 20° Norte 1 - 16 km/h 0% Soleado
16:00 20° 20° Sureste 2 - 11 km/h 0% Soleado
17:00 19° 19° Este 4 - 11 km/h 0% Soleado
18:00 17° 17° Este 4 - 9 km/h 0% Soleado
19:00 16° 16° Este 5 - 8 km/h 0% Cielo despejado
20:00 15° 15° Este 6 - 10 km/h 0% Cielo despejado
21:00 14° 14° Este 6 - 11 km/h 0% Cielo despejado
22:00 14° 14° Este 5 - 11 km/h 0% Cielo despejado
23:00 13° 13° Este 5 - 9 km/h 0% Cielo despejado
24:00 13° 13° Este 4 - 9 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.