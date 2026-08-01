Clima en Entre Ríos: cuál será la temperatura máxima este 1 de agosto de 2026

Hoy en Entre Ríos se espera una jornada con lluvia moderada con cielo cubierto. La temperatura mínima será de 13° y llegará a una máxima de 21°.

Viento: 24 - 40 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 17 mm.

Por la mañana, con una temperatura de 16°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.

A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 14°.

Mañana se esperan 23° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 22°.

Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Entre Ríos.