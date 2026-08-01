Clima en Entre Ríos: cuál será la temperatura máxima este 1 de agosto de 2026

Si vivís en Entre Ríos o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 21°. Con un cielo lluvia moderada con cielo cubierto, el clima en Entre Ríos promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los 13° para este 1 de agosto de 2026.
Pronóstico para hoy en Entre Ríos: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa
Hoy en Entre Ríos se espera una jornada con lluvia moderada con cielo cubierto. La temperatura mínima será de 13° y llegará a una máxima de 21°.
Viento: 24 - 40 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 17 mm.
Por la mañana, con una temperatura de 16°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 14°.
Mañana se esperan 23° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 22°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Entre Ríos.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|07:50
|Puesta del sol
|18:26
|Horas de luz
|10h 36m
|Fase lunar
|Menguante
|Iluminación
|91%
Radar meteorológico – Entre Ríos
¿Cómo estará el clima hoy en Entre Ríos?
Para este 1 de agosto de 2026, el pronóstico en Entre Ríos indica lluvia moderada con cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 13° y una máxima de 21°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Entre Ríos?
El sol sale hoy en Entre Ríos a las 07:50 y se pone a las 18:26, dando aproximadamente 10h 36m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Entre Ríos?
El índice UV máximo esperado para hoy en Entre Ríos es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Entre Ríos?
El pronóstico para hoy en Entre Ríos indica lluvia moderada con cielo cubierto con una probabilidad de lluvia de 90% 17 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Entre Ríos?
Para este 1 de agosto de 2026, los vientos en Entre Ríos soplarán a una velocidad de 24 - 40 km/h.
Ubicación de Entre Ríos
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|18°
|18°
|Noroeste 24 - 33 km/h
|0%
|Cubierto
|02:00
|18°
|18°
|Noreste 17 - 36 km/h
|0%
|Cubierto
|03:00
|18°
|18°
|Sur 8 - 20 km/h
|90% 2.6 mm
|Lluvia moderada con cielo cubierto
|04:00
|17°
|17°
|Suroeste 16 - 27 km/h
|90% 0.8 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|05:00
|17°
|17°
|Sur 11 - 28 km/h
|90% 0.9 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|06:00
|17°
|17°
|Suroeste 14 - 24 km/h
|80% 0.2 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|07:00
|17°
|17°
|Sur 17 - 29 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|08:00
|17°
|17°
|Sur 16 - 29 km/h
|0%
|Cubierto
|09:00
|16°
|16°
|Sur 20 - 34 km/h
|30% 0.8 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|10:00
|16°
|16°
|Sur 20 - 37 km/h
|40% 0.7 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|11:00
|17°
|17°
|Sur 17 - 37 km/h
|30% 0.2 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|12:00
|19°
|19°
|Sur 20 - 40 km/h
|30% 0.1 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|13:00
|19°
|19°
|Sur 18 - 40 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|14:00
|20°
|20°
|Sur 13 - 35 km/h
|0%
|Soleado
|15:00
|20°
|20°
|Sur 11 - 27 km/h
|0%
|Soleado
|16:00
|20°
|20°
|Sur 9 - 24 km/h
|0%
|Soleado
|17:00
|20°
|20°
|Sur 9 - 20 km/h
|0%
|Soleado
|18:00
|18°
|18°
|Sureste 7 - 18 km/h
|0%
|Soleado
|19:00
|16°
|16°
|Sureste 8 - 13 km/h
|0%
|Cielo despejado
|20:00
|16°
|16°
|Sureste 9 - 16 km/h
|0%
|Cielo despejado
|21:00
|15°
|15°
|Sureste 8 - 15 km/h
|0%
|Cielo despejado
|22:00
|14°
|14°
|Sureste 5 - 13 km/h
|0%
|Cielo despejado
|23:00
|14°
|14°
|Este 6 - 10 km/h
|0%
|Cielo despejado
|24:00
|14°
|14°
|Este 10 - 17 km/h
|0%
|Cielo despejado
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
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