Hoy en Entre Ríos se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de 11° y llegará a una máxima de 21°.

Viento: 14 - 31 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.

Por la mañana, con una temperatura de 14°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.

A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 15°.

Mañana se esperan 23° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 24°.

Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Entre Ríos.