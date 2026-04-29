Clima en Entre Ríos: cuál será la temperatura máxima este 29 de abril de 2026
Hoy en Entre Ríos se espera una temperatura mínima de 11° y una máxima de 21°. Sin lluvias, el día se presentará cielo despejado.
El pronóstico para Entre Ríos este 29 de abril de 2026 indica una máxima de 21° y una mínima de 11°. Con vientos de 14 - 31 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.
Pronóstico para hoy en Entre Ríos
Hoy en Entre Ríos se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de 11° y llegará a una máxima de 21°.
Viento: 14 - 31 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.
Por la mañana, con una temperatura de 14°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 15°.
Mañana se esperan 23° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 24°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Entre Ríos.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|07:32
|Puesta del sol
|18:26
|Horas de luz
|10h 54m
|Fase lunar
|Creciente
|Iluminación
|96%
Radar meteorológico – Entre Ríos
¿Cómo estará el tiempo hoy en Entre Ríos?
Para este 29 de abril de 2026, el pronóstico en Entre Ríos indica cielo despejado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 11° y una máxima de 21°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Entre Ríos?
El sol sale hoy en Entre Ríos a las 07:32 y se pone a las 18:26, dando aproximadamente 10h 54m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Entre Ríos?
El índice UV máximo esperado para hoy en Entre Ríos es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Entre Ríos?
El pronóstico para hoy en Entre Ríos indica cielo despejado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Entre Ríos?
Para este 29 de abril de 2026, los vientos en Entre Ríos soplarán a una velocidad de 14 - 31 km/h.
Ubicación de Entre Ríos
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|13°
|13°
|Norte 9 - 17 km/h
|0%
|Cielo despejado
|02:00
|12°
|12°
|Norte 10 - 18 km/h
|0%
|Cielo despejado
|03:00
|12°
|12°
|Norte 9 - 17 km/h
|0%
|Cielo despejado
|04:00
|12°
|12°
|Norte 11 - 19 km/h
|0%
|Nubes y claros
|05:00
|12°
|12°
|Norte 9 - 21 km/h
|0%
|Cielo despejado
|06:00
|12°
|12°
|Norte 10 - 17 km/h
|0%
|Cielo despejado
|07:00
|12°
|12°
|Norte 8 - 20 km/h
|0%
|Cielo despejado
|08:00
|12°
|12°
|Norte 4 - 14 km/h
|0%
|Nubes y claros
|09:00
|14°
|14°
|Norte 7 - 14 km/h
|0%
|Nubes y claros
|10:00
|15°
|15°
|Noroeste 11 - 22 km/h
|0%
|Nubes y claros
|11:00
|17°
|17°
|Noroeste 12 - 25 km/h
|0%
|Nubes y claros
|12:00
|18°
|18°
|Noroeste 14 - 30 km/h
|0%
|Nubes y claros
|13:00
|19°
|19°
|Noroeste 14 - 31 km/h
|0%
|Nubes y claros
|14:00
|20°
|20°
|Oeste 10 - 28 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|15:00
|20°
|20°
|Oeste 9 - 21 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|16:00
|20°
|20°
|Oeste 8 - 20 km/h
|0%
|Soleado
|17:00
|20°
|20°
|Oeste 8 - 19 km/h
|0%
|Soleado
|18:00
|18°
|18°
|Oeste 3 - 15 km/h
|0%
|Soleado
|19:00
|17°
|17°
|Noroeste 2 - 4 km/h
|0%
|Cielo despejado
|20:00
|16°
|16°
|Norte 2 - 3 km/h
|0%
|Cielo despejado
|21:00
|15°
|15°
|Norte 2 - 3 km/h
|0%
|Cielo despejado
|22:00
|15°
|15°
|Norte 3 - 4 km/h
|0%
|Cielo despejado
|23:00
|14°
|14°
|Norte 2 - 4 km/h
|0%
|Cielo despejado
|24:00
|14°
|14°
|Norte 1 - 3 km/h
|0%
|Cielo despejado
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
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