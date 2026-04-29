Canal 26
Por Canal 26
miércoles, 29 de abril de 2026, 10:00
Urdinarrain, el pequeño pueblo de Entre Ríos. Foto: Municipio de Urdinarrain.
Urdinarrain, el pequeño pueblo de Entre Ríos. Foto: Municipio de Urdinarrain.

El pronóstico para Entre Ríos este 29 de abril de 2026 indica una máxima de 21° y una mínima de 11°. Con vientos de 14 - 31 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Entre Ríos

Mañana
Nubes y claros
14°
Viento
Norte 7 - 14 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
20°
Viento
Oeste 8 - 19 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
15°
Viento
Norte 3 - 4 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Entre Ríos se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de 11° y llegará a una máxima de 21°.

Viento: 14 - 31 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 14°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 15°.


Mañana se esperan 23° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 24°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Entre Ríos.

Máxima: 21°
Mínima: 11°
Sensación Térmica: 12°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:32
Puesta del sol18:26
Horas de luz10h 54m
Fase lunarCreciente
Iluminación96%

Radar meteorológico – Entre Ríos

¿Cómo estará el tiempo hoy en Entre Ríos?

Para este 29 de abril de 2026, el pronóstico en Entre Ríos indica cielo despejado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 11° y una máxima de 21°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Entre Ríos?

El sol sale hoy en Entre Ríos a las 07:32 y se pone a las 18:26, dando aproximadamente 10h 54m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Entre Ríos?

El índice UV máximo esperado para hoy en Entre Ríos es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Entre Ríos?

El pronóstico para hoy en Entre Ríos indica cielo despejado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Entre Ríos?

Para este 29 de abril de 2026, los vientos en Entre Ríos soplarán a una velocidad de 14 - 31 km/h.

Ubicación de Entre Ríos

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 13° 13° Norte 9 - 17 km/h 0% Cielo despejado
02:00 12° 12° Norte 10 - 18 km/h 0% Cielo despejado
03:00 12° 12° Norte 9 - 17 km/h 0% Cielo despejado
04:00 12° 12° Norte 11 - 19 km/h 0% Nubes y claros
05:00 12° 12° Norte 9 - 21 km/h 0% Cielo despejado
06:00 12° 12° Norte 10 - 17 km/h 0% Cielo despejado
07:00 12° 12° Norte 8 - 20 km/h 0% Cielo despejado
08:00 12° 12° Norte 4 - 14 km/h 0% Nubes y claros
09:00 14° 14° Norte 7 - 14 km/h 0% Nubes y claros
10:00 15° 15° Noroeste 11 - 22 km/h 0% Nubes y claros
11:00 17° 17° Noroeste 12 - 25 km/h 0% Nubes y claros
12:00 18° 18° Noroeste 14 - 30 km/h 0% Nubes y claros
13:00 19° 19° Noroeste 14 - 31 km/h 0% Nubes y claros
14:00 20° 20° Oeste 10 - 28 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 20° 20° Oeste 9 - 21 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 20° 20° Oeste 8 - 20 km/h 0% Soleado
17:00 20° 20° Oeste 8 - 19 km/h 0% Soleado
18:00 18° 18° Oeste 3 - 15 km/h 0% Soleado
19:00 17° 17° Noroeste 2 - 4 km/h 0% Cielo despejado
20:00 16° 16° Norte 2 - 3 km/h 0% Cielo despejado
21:00 15° 15° Norte 2 - 3 km/h 0% Cielo despejado
22:00 15° 15° Norte 3 - 4 km/h 0% Cielo despejado
23:00 14° 14° Norte 2 - 4 km/h 0% Cielo despejado
24:00 14° 14° Norte 1 - 3 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.