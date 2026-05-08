Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
viernes, 8 de mayo de 2026, 03:30
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Urdinarrain, el pequeño pueblo de Entre Ríos. Foto: Municipio de Urdinarrain.
Urdinarrain, el pequeño pueblo de Entre Ríos. Foto: Municipio de Urdinarrain.

El pronóstico para Entre Ríos este 8 de mayo de 2026 indica una máxima de 14° y una mínima de . Con vientos de 27 - 49 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Entre Ríos

Mañana
Soleado
10°
Viento
Suroeste 21 - 42 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
14°
Viento
Oeste 14 - 33 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
12°
Viento
Oeste 15 - 27 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Entre Ríos se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 14°.

Viento: 27 - 49 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 10°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 12°.


Mañana se esperan 12° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 14°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Entre Ríos.

Máxima: 14°
Mínima: 9°
Sensación Térmica: 12°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:38
Puesta del sol18:18
Horas de luz10h 40m
Fase lunarMenguante
Iluminación62%

Radar meteorológico – Entre Ríos

¿Cómo estará el tiempo hoy en Entre Ríos?

Para este 8 de mayo de 2026, el pronóstico en Entre Ríos indica cielo despejado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 14°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Entre Ríos?

El sol sale hoy en Entre Ríos a las 07:38 y se pone a las 18:18, dando aproximadamente 10h 40m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Entre Ríos?

El índice UV máximo esperado para hoy en Entre Ríos es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Entre Ríos?

El pronóstico para hoy en Entre Ríos indica cielo despejado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Entre Ríos?

Para este 8 de mayo de 2026, los vientos en Entre Ríos soplarán a una velocidad de 27 - 49 km/h.

Ubicación de Entre Ríos

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 13° 13° Suroeste 22 - 42 km/h 0% Cielo despejado
02:00 12° 12° Suroeste 24 - 44 km/h 0% Cielo despejado
03:00 12° 12° Suroeste 22 - 44 km/h 0% Cielo despejado
04:00 11° 11° Suroeste 25 - 45 km/h 0% Cielo despejado
05:00 11° 11° Suroeste 25 - 46 km/h 0% Cielo despejado
06:00 10° 10° Suroeste 27 - 49 km/h 0% Cielo despejado
07:00 10° Suroeste 24 - 49 km/h 0% Cielo despejado
08:00 Suroeste 23 - 44 km/h 0% Soleado
09:00 10° Suroeste 21 - 42 km/h 0% Soleado
10:00 11° 11° Suroeste 23 - 43 km/h 0% Soleado
11:00 11° 11° Suroeste 23 - 45 km/h 0% Soleado
12:00 12° 12° Oeste 22 - 45 km/h 0% Soleado
13:00 13° 13° Oeste 22 - 44 km/h 0% Soleado
14:00 14° 14° Suroeste 21 - 43 km/h 0% Soleado
15:00 14° 14° Suroeste 18 - 41 km/h 0% Soleado
16:00 14° 14° Oeste 17 - 36 km/h 0% Soleado
17:00 14° 14° Oeste 14 - 33 km/h 0% Soleado
18:00 13° 13° Oeste 11 - 26 km/h 0% Soleado
19:00 12° 12° Oeste 11 - 20 km/h 0% Cielo despejado
20:00 11° 11° Oeste 12 - 21 km/h 0% Cielo despejado
21:00 11° 11° Oeste 13 - 22 km/h 0% Cubierto
22:00 12° 12° Oeste 15 - 27 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 12° 12° Oeste 21 - 39 km/h 0% Nubes y claros
24:00 12° 12° Suroeste 24 - 42 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.