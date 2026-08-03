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¿Cómo estará el clima hoy en Entre Ríos? El pronóstico para este 3 de agosto de 2026

Hoy en Entre Ríos se espera una temperatura mínima de 15° y una máxima de 20°. Con una probabilidad de lluvia de 60% (0.4 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

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Palacio San José, Entre Ríos, Argentina. Foto: entrerios.gov.ar
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¿Cómo estará el tiempo hoy en Entre Ríos? Para este 3 de agosto de 2026, se espera una temperatura máxima de 20° que se sentirá con más fuerza entre las 14h y las 15h. El día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 15° para este 3 de agosto de 2026.

Pronóstico para hoy en Entre Ríos: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Cubierto
16°
Viento
Sureste 6 - 14 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Cubierto
19°
Viento
Sureste 10 - 21 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
16°
Viento
Este 7 - 16 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Entre Ríos se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 15° y llegará a una máxima de 20°.

Viento: 12 - 23 km/h. Probabilidad de lluvia: 60% 0.4 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 16°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 16°.


Mañana se esperan 19° de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los 21°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Entre Ríos.

Máxima: 20°
Mínima: 15°
Sensación Térmica: 16°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:48
Puesta del sol18:28
Horas de luz10h 40m
Fase lunarMenguante
Iluminación76%

Radar meteorológico – Entre Ríos

¿Cómo estará el clima hoy en Entre Ríos?

Para este 3 de agosto de 2026, el pronóstico en Entre Ríos indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 15° y una máxima de 20°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Entre Ríos?

El sol sale hoy en Entre Ríos a las 07:48 y se pone a las 18:28, dando aproximadamente 10h 40m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Entre Ríos?

El índice UV máximo esperado para hoy en Entre Ríos es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Entre Ríos?

El pronóstico para hoy en Entre Ríos indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 60% 0.4 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Entre Ríos?

Para este 3 de agosto de 2026, los vientos en Entre Ríos soplarán a una velocidad de 12 - 23 km/h.

Ubicación de Entre Ríos

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 17° 17° Este 11 - 23 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
02:00 16° 16° Este 10 - 19 km/h 30% 0.3 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
03:00 16° 16° Este 12 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 16° 16° Este 12 - 21 km/h 0% Nubes y claros
05:00 16° 16° Este 9 - 20 km/h 0% Nubes y claros
06:00 15° 15° Este 12 - 20 km/h 0% Nubes y claros
07:00 15° 15° Este 11 - 22 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 15° 15° Sureste 8 - 21 km/h 0% Cubierto
09:00 16° 16° Sureste 6 - 14 km/h 0% Cubierto
10:00 17° 17° Este 7 - 16 km/h 0% Cubierto
11:00 17° 17° Este 8 - 18 km/h 0% Cubierto
12:00 17° 17° Sureste 7 - 18 km/h 0% Cubierto
13:00 19° 19° Sureste 5 - 18 km/h 0% Cubierto
14:00 20° 20° Sureste 5 - 15 km/h 0% Cubierto
15:00 20° 20° Sur 10 - 19 km/h 0% Cubierto
16:00 19° 19° Sur 10 - 21 km/h 0% Cubierto
17:00 19° 19° Sureste 10 - 21 km/h 0% Cubierto
18:00 18° 18° Sureste 10 - 21 km/h 0% Cubierto
19:00 18° 18° Sur 10 - 18 km/h 0% Nubes y claros
20:00 17° 17° Sur 10 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 17° 17° Sureste 9 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 16° 16° Este 7 - 16 km/h 0% Nubes y claros
23:00 16° 16° Sur 5 - 13 km/h 0% Nubes y claros
24:00 16° 16° Suroeste 12 - 21 km/h 0% Cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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