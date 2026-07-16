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El tiempo en Entre Ríos hoy, 16 de julio de 2026: ¿va a llover?

Hoy en Entre Ríos se espera una temperatura mínima de 17° y una máxima de 26°. Sin lluvias, el día se presentará parcialmente nuboso.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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El Palmar, Entre Ríos.
El Palmar, Entre Ríos. Foto: Tripin Argentina.
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Si vivís en Entre Ríos o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 26°. Con un cielo parcialmente nuboso, la jornada en Entre Ríos promete ser agradable. No olvides que la mínima rondará los 17° para este 16 de julio de 2026.

Pronóstico para hoy en Entre Ríos

Mañana
Nubes y claros
18°
Viento
Noreste 19 - 33 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Cubierto
25°
Viento
Norte 17 - 34 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
20°
Viento
Noreste 19 - 32 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Entre Ríos se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 17° y llegará a una máxima de 26°.

Viento: 20 - 37 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 18°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por ropa ligera, remera de manga corta y protector solar.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 20°.


Mañana se esperan 27° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 22°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Entre Ríos.

Máxima: 26°
Mínima: 17°
Sensación Térmica: 17°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:59
Puesta del sol18:16
Horas de luz10h 17m
Fase lunarCreciente
Iluminación7%

Radar meteorológico – Entre Ríos

¿Cómo estará el tiempo hoy en Entre Ríos?

Para este 16 de julio de 2026, el pronóstico en Entre Ríos indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 17° y una máxima de 26°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Entre Ríos?

El sol sale hoy en Entre Ríos a las 07:59 y se pone a las 18:16, dando aproximadamente 10h 17m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Entre Ríos?

El índice UV máximo esperado para hoy en Entre Ríos es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Entre Ríos?

El pronóstico para hoy en Entre Ríos indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Entre Ríos?

Para este 16 de julio de 2026, los vientos en Entre Ríos soplarán a una velocidad de 20 - 37 km/h.

Ubicación de Entre Ríos

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 18° 18° Noreste 13 - 23 km/h 0% Cubierto
02:00 18° 18° Noreste 14 - 23 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 17° 17° Noreste 13 - 24 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 17° 17° Noreste 13 - 23 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 18° 18° Noreste 16 - 26 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 18° 18° Noreste 17 - 28 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 18° 18° Noreste 18 - 30 km/h 0% Nubes y claros
08:00 17° 17° Noreste 19 - 32 km/h 0% Nubes y claros
09:00 18° 18° Noreste 19 - 33 km/h 0% Nubes y claros
10:00 19° 19° Noreste 17 - 35 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 20° 20° Noreste 18 - 34 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 21° 21° Noreste 18 - 35 km/h 0% Nubes y claros
13:00 23° 25° Noreste 18 - 36 km/h 0% Soleado
14:00 25° 26° Noreste 18 - 36 km/h 0% Nubes y claros
15:00 25° 26° Noreste 19 - 37 km/h 0% Nubes y claros
16:00 25° 26° Noreste 18 - 36 km/h 0% Nubes y claros
17:00 25° 26° Norte 17 - 34 km/h 0% Cubierto
18:00 23° 24° Noreste 16 - 30 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 22° 22° Noreste 17 - 29 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 21° 21° Noreste 18 - 30 km/h 0% Cielo despejado
21:00 20° 20° Noreste 18 - 31 km/h 0% Cielo despejado
22:00 20° 20° Noreste 19 - 32 km/h 0% Cielo despejado
23:00 20° 20° Noreste 20 - 34 km/h 0% Cielo despejado
24:00 20° 20° Noreste 20 - 35 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

ClimaServicio MeteorológicoPronósticopronóstico Entre Ríostiempo en Entre Ríos hoy
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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