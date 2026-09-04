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Evolución del clima en Entre Ríos: máxima y mínima para hoy, 4 de septiembre de 2026

Hoy en Entre Ríos se espera una temperatura mínima de 9° y una máxima de 18°. Sin lluvias, el día se presentará parcialmente nuboso.

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El Palmar, Entre Ríos.
El Palmar, Entre Ríos. Foto: Tripin Argentina.
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Si vivís en Entre Ríos o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 18°. Con un cielo parcialmente nuboso, el clima en Entre Ríos promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 4 de septiembre de 2026.

Pronóstico para hoy en Entre Ríos: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Nubes y claros
12°
Viento
Sur 8 - 17 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
17°
Viento
Sur 10 - 25 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
12°
Viento
Este 4 - 9 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Entre Ríos se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 18°.

Viento: 12 - 27 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 12°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 12°.


Mañana se esperan 15° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 11°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Entre Ríos.

Máxima: 18°
Mínima: 9°
Sensación Térmica: 11°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:14
Puesta del sol18:47
Horas de luz11h 33m
Fase lunarMenguante
Iluminación47%

Radar meteorológico – Entre Ríos

¿Cómo estará el clima hoy en Entre Ríos?

Para este 4 de septiembre de 2026, el pronóstico en Entre Ríos indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 18°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Entre Ríos?

El sol sale hoy en Entre Ríos a las 07:14 y se pone a las 18:47, dando aproximadamente 11h 33m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Entre Ríos?

El índice UV máximo esperado para hoy en Entre Ríos es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Entre Ríos?

El pronóstico para hoy en Entre Ríos indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Entre Ríos?

Para este 4 de septiembre de 2026, los vientos en Entre Ríos soplarán a una velocidad de 12 - 27 km/h.

Ubicación de Entre Ríos

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 12° 12° Sur 11 - 15 km/h 0% Cielo despejado
02:00 12° 12° Sur 7 - 13 km/h 0% Cielo despejado
03:00 11° 11° Sur 4 - 9 km/h 0% Cielo despejado
04:00 10° 10° Sur 6 - 10 km/h 0% Cielo despejado
05:00 10° 10° Sur 7 - 12 km/h 0% Cielo despejado
06:00 10° Sur 7 - 13 km/h 0% Cielo despejado
07:00 Sur 5 - 12 km/h 0% Soleado
08:00 10° 10° Sur 7 - 12 km/h 0% Soleado
09:00 12° 12° Sur 8 - 17 km/h 0% Nubes y claros
10:00 14° 14° Sur 7 - 18 km/h 0% Nubes y claros
11:00 16° 16° Sur 8 - 20 km/h 0% Nubes y claros
12:00 17° 17° Sur 9 - 22 km/h 0% Nubes y claros
13:00 17° 17° Sur 11 - 25 km/h 0% Nubes y claros
14:00 18° 18° Sur 12 - 27 km/h 0% Nubes y claros
15:00 18° 18° Sur 12 - 27 km/h 0% Nubes y claros
16:00 18° 18° Sur 12 - 27 km/h 0% Nubes y claros
17:00 17° 17° Sur 10 - 25 km/h 0% Nubes y claros
18:00 16° 16° Sur 6 - 21 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 14° 14° Sureste 4 - 11 km/h 0% Nubes y claros
20:00 13° 13° Sureste 5 - 8 km/h 0% Cielo despejado
21:00 13° 13° Este 5 - 9 km/h 0% Cielo despejado
22:00 12° 12° Este 4 - 9 km/h 0% Cielo despejado
23:00 11° 11° Este 2 - 7 km/h 0% Cielo despejado
24:00 11° 11° Este 1 - 4 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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