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Evolución del tiempo en Entre Ríos: máxima y mínima para hoy, 18 de junio de 2026

Hoy en Entre Ríos se espera una temperatura mínima de 10° y una máxima de 12°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (21 mm), el día se presentará lluvia moderada con cielo parcialmente nuboso.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Urdinarrain, el pequeño pueblo de Entre Ríos. Foto: Municipio de Urdinarrain.
Urdinarrain, el pequeño pueblo de Entre Ríos. Foto: Municipio de Urdinarrain.
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¿Cómo estará el tiempo hoy en Entre Ríos? Para este 18 de junio de 2026, se espera una temperatura máxima de 12° que se sentirá con más fuerza entre las 12h y las 19h. El día se presentará lluvia moderada con cielo parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 10° para este 18 de junio de 2026.

Pronóstico para hoy en Entre Ríos

Mañana
Cubierto
11°
Viento
Noreste 13 - 23 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Lluvia moderada con cielo cubierto
12°
Viento
Sureste 2 - 12 km/h
Lluvia
90% 3.8 mm
Noche
Cubierto
11°
Viento
Suroeste 14 - 25 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Entre Ríos se espera una jornada con lluvia moderada con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 10° y llegará a una máxima de 12°.

Viento: 17 - 30 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 21 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 11°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 11°.


Mañana se esperan 15° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 14°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Entre Ríos.

Máxima: 12°
Mínima: 10°
Sensación Térmica: 11°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:01
Puesta del sol18:05
Horas de luz10h 4m
Fase lunarCreciente
Iluminación17%

Radar meteorológico – Entre Ríos

¿Cómo estará el tiempo hoy en Entre Ríos?

Para este 18 de junio de 2026, el pronóstico en Entre Ríos indica lluvia moderada con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 10° y una máxima de 12°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Entre Ríos?

El sol sale hoy en Entre Ríos a las 08:01 y se pone a las 18:05, dando aproximadamente 10h 4m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Entre Ríos?

El índice UV máximo esperado para hoy en Entre Ríos es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Entre Ríos?

El pronóstico para hoy en Entre Ríos indica lluvia moderada con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 90% 21 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Entre Ríos?

Para este 18 de junio de 2026, los vientos en Entre Ríos soplarán a una velocidad de 17 - 30 km/h.

Ubicación de Entre Ríos

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 12° 12° Noreste 13 - 24 km/h 0% Nubes y claros
02:00 11° 11° Noreste 12 - 23 km/h 0% Nubes y claros
03:00 11° 11° Noreste 12 - 21 km/h 0% Nubes y claros
04:00 11° 11° Noreste 11 - 20 km/h 0% Nubes y claros
05:00 11° 11° Noreste 11 - 19 km/h 0% Nubes y claros
06:00 11° 11° Noreste 12 - 21 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 11° 11° Noreste 13 - 22 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 11° 11° Noreste 13 - 22 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 11° 11° Noreste 13 - 23 km/h 0% Cubierto
10:00 12° 12° Noreste 10 - 23 km/h 0% Cubierto
11:00 12° 12° Este 7 - 16 km/h 70% 0.7 mm Lluvia débil con cielo cubierto
12:00 12° 12° Este 10 - 16 km/h 90% 1.9 mm Lluvia débil con cielo cubierto
13:00 12° 12° Este 10 - 25 km/h 90% 3.1 mm Lluvia moderada con cielo cubierto
14:00 12° 12° Este 10 - 29 km/h 90% 2.6 mm Lluvia moderada con cielo cubierto
15:00 12° 12° Este 7 - 22 km/h 90% 2.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
16:00 12° 12° Este 6 - 22 km/h 90% 3.4 mm Lluvia moderada con cielo cubierto
17:00 12° 12° Sureste 2 - 12 km/h 90% 3.8 mm Lluvia moderada con cielo cubierto
18:00 12° 12° Sur 1 - 7 km/h 90% 2.8 mm Lluvia moderada con cielo cubierto
19:00 12° 12° Sur 1 - 4 km/h 90% 0.7 mm Lluvia débil con cielo cubierto
20:00 11° 11° Suroeste 5 - 7 km/h 60% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
21:00 11° 11° Suroeste 9 - 15 km/h 0% Cubierto
22:00 11° 11° Suroeste 14 - 25 km/h 0% Cubierto
23:00 11° 11° Suroeste 17 - 30 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 11° 11° Suroeste 14 - 29 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

ClimaServicio MeteorológicoPronósticopronóstico Entre Ríostiempo en Entre Ríos hoy
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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