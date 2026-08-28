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Pronóstico en Entre Ríos: cómo estará el clima hoy, 28 de agosto de 2026

Hoy en Entre Ríos se espera una temperatura mínima de 11° y una máxima de 20°. Con una probabilidad de lluvia de 80% (2.8 mm), el día se presentará chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso.

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Palacio San José, Entre Ríos, Argentina.
Palacio San José, Entre Ríos, Argentina. Foto: entrerios.gov.ar
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Si vivís en Entre Ríos o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 20°. Con un cielo chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso, el clima en Entre Ríos promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los 11° para este 28 de agosto de 2026.

Pronóstico para hoy en Entre Ríos: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Parcialmente nuboso
12°
Viento
Sur 15 - 31 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
19°
Viento
Sureste 15 - 32 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
13°
Viento
Sureste 9 - 28 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Entre Ríos se espera una jornada con chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 11° y llegará a una máxima de 20°.

Viento: 18 - 35 km/h. Probabilidad de lluvia: 80% 2.8 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 12°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 13°.


Mañana se esperan 17° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 21°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Entre Ríos.

Máxima: 20°
Mínima: 11°
Sensación Térmica: 11°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:23
Puesta del sol18:43
Horas de luz11h 20m
Fase lunarLlena
Iluminación100%

Radar meteorológico – Entre Ríos

¿Cómo estará el clima hoy en Entre Ríos?

Para este 28 de agosto de 2026, el pronóstico en Entre Ríos indica chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 11° y una máxima de 20°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Entre Ríos?

El sol sale hoy en Entre Ríos a las 07:23 y se pone a las 18:43, dando aproximadamente 11h 20m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Entre Ríos?

El índice UV máximo esperado para hoy en Entre Ríos es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Entre Ríos?

El pronóstico para hoy en Entre Ríos indica chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 80% 2.8 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Entre Ríos?

Para este 28 de agosto de 2026, los vientos en Entre Ríos soplarán a una velocidad de 18 - 35 km/h.

Ubicación de Entre Ríos

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 12° 12° Sur 15 - 28 km/h 50% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
02:00 12° 12° Sur 13 - 26 km/h 0% Nubes y claros
03:00 11° 11° Sur 11 - 23 km/h 60% 1.2 mm Chubascos tormentosos con cielo cubierto
04:00 11° 11° Sur 14 - 24 km/h 50% 0.6 mm Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
05:00 11° 11° Sureste 15 - 27 km/h 50% 0.3 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
06:00 11° 11° Sureste 16 - 28 km/h 50% 0.5 mm Chubascos tormentosos con cielo cubierto
07:00 11° 11° Sureste 18 - 32 km/h 0% Cubierto
08:00 11° 11° Sur 17 - 31 km/h 0% Cubierto
09:00 12° 12° Sur 15 - 31 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 13° 13° Sureste 16 - 30 km/h 0% Nubes y claros
11:00 15° 15° Sureste 17 - 34 km/h 0% Soleado
12:00 17° 17° Sureste 16 - 34 km/h 0% Soleado
13:00 18° 18° Sureste 15 - 33 km/h 0% Soleado
14:00 19° 19° Sureste 14 - 33 km/h 0% Soleado
15:00 19° 19° Sureste 16 - 32 km/h 0% Soleado
16:00 19° 19° Sureste 16 - 34 km/h 0% Soleado
17:00 19° 19° Sureste 15 - 32 km/h 0% Nubes y claros
18:00 17° 17° Sureste 13 - 29 km/h 0% Soleado
19:00 15° 15° Sureste 10 - 22 km/h 0% Nubes y claros
20:00 14° 14° Sur 11 - 19 km/h 0% Cielo despejado
21:00 14° 14° Sureste 16 - 27 km/h 0% Cielo despejado
22:00 13° 13° Sureste 9 - 28 km/h 0% Cielo despejado
23:00 13° 13° Sureste 10 - 19 km/h 0% Cielo despejado
24:00 12° 12° Sureste 12 - 20 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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