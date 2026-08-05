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Pronóstico extendido para Entre Ríos: qué esperar del clima este 5 de agosto de 2026

Hoy en Entre Ríos se espera una temperatura mínima de 15° y una máxima de 19°. Con una probabilidad de lluvia de 30% (0.2 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

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Urdinarrain, el pequeño pueblo de Entre Ríos. Foto: Municipio de Urdinarrain.
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El pronóstico para Entre Ríos este 5 de agosto de 2026 indica una máxima de 19° y una mínima de 15°. Con vientos de 9 - 16 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana

Pronóstico para hoy en Entre Ríos: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Cubierto
16°
Viento
Sureste 6 - 13 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Cubierto
19°
Viento
Suroeste 3 - 10 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
16°
Viento
Este 8 - 13 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Entre Ríos se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 15° y llegará a una máxima de 19°.

Viento: 9 - 16 km/h. Probabilidad de lluvia: 30% 0.2 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 16°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 16°.


Mañana se esperan 19° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 14°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Entre Ríos.

Máxima: 19°
Mínima: 15°
Sensación Térmica: 16°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:47
Puesta del sol18:29
Horas de luz10h 42m
Fase lunarMenguante
Iluminación55%

Radar meteorológico – Entre Ríos

¿Cómo estará el clima hoy en Entre Ríos?

Para este 5 de agosto de 2026, el pronóstico en Entre Ríos indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 15° y una máxima de 19°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Entre Ríos?

El sol sale hoy en Entre Ríos a las 07:47 y se pone a las 18:29, dando aproximadamente 10h 42m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Entre Ríos?

El índice UV máximo esperado para hoy en Entre Ríos es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Entre Ríos?

El pronóstico para hoy en Entre Ríos indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 30% 0.2 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Entre Ríos?

Para este 5 de agosto de 2026, los vientos en Entre Ríos soplarán a una velocidad de 9 - 16 km/h.

Ubicación de Entre Ríos

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 16° 16° Sureste 6 - 11 km/h 0% Cubierto
02:00 16° 16° Este 6 - 12 km/h 0% Cubierto
03:00 16° 16° Sureste 5 - 12 km/h 0% Cubierto
04:00 16° 16° Sureste 4 - 9 km/h 0% Cubierto
05:00 16° 16° Sureste 6 - 10 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
06:00 15° 15° Sur 4 - 11 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 15° 15° Sur 4 - 8 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 15° 15° Sur 5 - 9 km/h 0% Nubes y claros
09:00 16° 16° Sureste 6 - 13 km/h 0% Cubierto
10:00 16° 16° Sureste 6 - 14 km/h 0% Cubierto
11:00 17° 17° Sureste 7 - 16 km/h 0% Cubierto
12:00 17° 17° Sureste 6 - 16 km/h 0% Cubierto
13:00 18° 18° Sureste 4 - 14 km/h 0% Cubierto
14:00 18° 18° Sureste 4 - 12 km/h 0% Cubierto
15:00 18° 18° Sur 2 - 12 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 19° 19° Sur 2 - 10 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 19° 19° Suroeste 3 - 10 km/h 0% Cubierto
18:00 18° 18° Sur 3 - 9 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 17° 17° Sureste 5 - 8 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 17° 17° Sureste 7 - 13 km/h 0% Nubes y claros
21:00 16° 16° Este 7 - 13 km/h 0% Nubes y claros
22:00 16° 16° Este 8 - 13 km/h 0% Cielo despejado
23:00 15° 15° Este 7 - 13 km/h 0% Nubes y claros
24:00 15° 15° Este 9 - 15 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

ClimaServicio MeteorológicoPronósticopronóstico Entre Ríostiempo en Entre Ríos hoy
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