¿Qué ropa usar hoy en Entre Ríos? El pronóstico para este 10 de mayo de 2026
Hoy en Entre Ríos se espera una temperatura mínima de 5° y una máxima de 14°. Sin lluvias, el día se presentará soleado.
Si vivís en Entre Ríos o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 14°. Con un cielo soleado, la jornada en Entre Ríos promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los 5° para este 10 de mayo de 2026.
Pronóstico para hoy en Entre Ríos
Hoy en Entre Ríos se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de 5° y llegará a una máxima de 14°.
Viento: 11 - 25 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.
Por la mañana, con una temperatura de 7°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 9°.
Mañana se esperan 17° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 19°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Entre Ríos.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|07:39
|Puesta del sol
|18:16
|Horas de luz
|10h 37m
|Fase lunar
|Menguante
|Iluminación
|43%
Radar meteorológico – Entre Ríos
¿Cómo estará el tiempo hoy en Entre Ríos?
Para este 10 de mayo de 2026, el pronóstico en Entre Ríos indica soleado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 5° y una máxima de 14°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Entre Ríos?
El sol sale hoy en Entre Ríos a las 07:39 y se pone a las 18:16, dando aproximadamente 10h 37m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Entre Ríos?
El índice UV máximo esperado para hoy en Entre Ríos es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Entre Ríos?
El pronóstico para hoy en Entre Ríos indica soleado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Entre Ríos?
Para este 10 de mayo de 2026, los vientos en Entre Ríos soplarán a una velocidad de 11 - 25 km/h.
Ubicación de Entre Ríos
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|8°
|7°
|Suroeste 10 - 18 km/h
|0%
|Cielo despejado
|02:00
|8°
|6°
|Suroeste 10 - 19 km/h
|0%
|Cielo despejado
|03:00
|7°
|6°
|Suroeste 10 - 19 km/h
|0%
|Cielo despejado
|04:00
|7°
|5°
|Suroeste 7 - 18 km/h
|0%
|Cielo despejado
|05:00
|6°
|5°
|Oeste 7 - 13 km/h
|0%
|Cielo despejado
|06:00
|6°
|5°
|Oeste 6 - 12 km/h
|0%
|Cielo despejado
|07:00
|5°
|4°
|Oeste 7 - 12 km/h
|0%
|Cielo despejado
|08:00
|5°
|4°
|Oeste 7 - 12 km/h
|0%
|Soleado
|09:00
|7°
|6°
|Oeste 7 - 15 km/h
|0%
|Soleado
|10:00
|9°
|8°
|Oeste 7 - 17 km/h
|0%
|Soleado
|11:00
|11°
|11°
|Oeste 9 - 22 km/h
|0%
|Soleado
|12:00
|12°
|12°
|Oeste 10 - 24 km/h
|0%
|Soleado
|13:00
|12°
|12°
|Oeste 11 - 25 km/h
|0%
|Soleado
|14:00
|13°
|13°
|Oeste 11 - 25 km/h
|0%
|Soleado
|15:00
|13°
|13°
|Oeste 11 - 25 km/h
|0%
|Soleado
|16:00
|13°
|13°
|Oeste 11 - 25 km/h
|0%
|Soleado
|17:00
|13°
|13°
|Oeste 11 - 24 km/h
|0%
|Soleado
|18:00
|11°
|11°
|Oeste 6 - 21 km/h
|0%
|Soleado
|19:00
|10°
|10°
|Oeste 5 - 10 km/h
|0%
|Cielo despejado
|20:00
|10°
|9°
|Oeste 5 - 9 km/h
|0%
|Cielo despejado
|21:00
|9°
|9°
|Oeste 4 - 8 km/h
|0%
|Cielo despejado
|22:00
|9°
|9°
|Oeste 5 - 8 km/h
|0%
|Cielo despejado
|23:00
|8°
|8°
|Noroeste 6 - 9 km/h
|0%
|Cielo despejado
|24:00
|8°
|7°
|Noroeste 7 - 11 km/h
|0%
|Cielo despejado
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
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