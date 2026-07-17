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¿Qué ropa usar hoy en Entre Ríos? El pronóstico para este 17 de julio de 2026

Hoy en Entre Ríos se espera una temperatura mínima de 19° y una máxima de 27°. Sin lluvias, el día se presentará nubes y claros.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Urdinarrain, el pequeño pueblo de Entre Ríos. Foto: Municipio de Urdinarrain.
Urdinarrain, el pequeño pueblo de Entre Ríos. Foto: Municipio de Urdinarrain.
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El pronóstico para Entre Ríos este 17 de julio de 2026 indica una máxima de 27° y una mínima de 19°. Con vientos de 26 - 46 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Entre Ríos

Mañana
Nubes y claros
21°
Viento
Norte 17 - 32 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
25°
Viento
Suroeste 12 - 31 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
20°
Viento
Sur 17 - 29 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Entre Ríos se espera una jornada con nubes y claros. La temperatura mínima será de 19° y llegará a una máxima de 27°.

Viento: 26 - 46 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 21°, lo ideal es una remera de manga larga o un saco fino. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por ropa ligera, remera de manga corta y protector solar.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 20°.


Mañana se esperan 21° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 18°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Entre Ríos.

Máxima: 27°
Mínima: 19°
Sensación Térmica: 20°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:59
Puesta del sol18:17
Horas de luz10h 18m
Fase lunarCreciente
Iluminación14%

Radar meteorológico – Entre Ríos

¿Cómo estará el tiempo hoy en Entre Ríos?

Para este 17 de julio de 2026, el pronóstico en Entre Ríos indica nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 19° y una máxima de 27°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Entre Ríos?

El sol sale hoy en Entre Ríos a las 07:59 y se pone a las 18:17, dando aproximadamente 10h 18m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Entre Ríos?

El índice UV máximo esperado para hoy en Entre Ríos es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Entre Ríos?

El pronóstico para hoy en Entre Ríos indica nubes y claros con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Entre Ríos?

Para este 17 de julio de 2026, los vientos en Entre Ríos soplarán a una velocidad de 26 - 46 km/h.

Ubicación de Entre Ríos

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 20° 20° Noreste 17 - 32 km/h 0% Nubes y claros
02:00 20° 20° Noreste 19 - 34 km/h 0% Nubes y claros
03:00 20° 20° Noreste 17 - 33 km/h 0% Nubes y claros
04:00 20° 20° Noreste 21 - 37 km/h 0% Nubes y claros
05:00 21° 21° Noreste 22 - 40 km/h 0% Nubes y claros
06:00 21° 21° Norte 26 - 45 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 21° 21° Norte 23 - 45 km/h 0% Nubes y claros
08:00 21° 21° Norte 19 - 40 km/h 0% Nubes y claros
09:00 21° 21° Norte 17 - 32 km/h 0% Nubes y claros
10:00 23° 23° Norte 12 - 30 km/h 0% Nubes y claros
11:00 24° 25° Norte 11 - 24 km/h 0% Nubes y claros
12:00 25° 27° Noroeste 8 - 25 km/h 0% Nubes y claros
13:00 26° 27° Oeste 8 - 22 km/h 0% Soleado
14:00 26° 27° Oeste 7 - 22 km/h 0% Nubes y claros
15:00 26° 27° Suroeste 8 - 23 km/h 0% Nubes y claros
16:00 25° 27° Suroeste 15 - 29 km/h 0% Nubes y claros
17:00 25° 25° Suroeste 12 - 31 km/h 0% Soleado
18:00 23° 23° Suroeste 13 - 24 km/h 0% Soleado
19:00 21° 21° Sur 14 - 25 km/h 0% Nubes y claros
20:00 21° 21° Sur 15 - 25 km/h 0% Cielo despejado
21:00 20° 20° Sur 7 - 26 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 20° 20° Sur 17 - 29 km/h 0% Nubes y claros
23:00 19° 19° Sureste 4 - 31 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 19° 19° Sureste 11 - 19 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

ClimaServicio MeteorológicoPronósticopronóstico Entre Ríostiempo en Entre Ríos hoy
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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