Temperaturas y lluvias en Entre Ríos: los datos del clima hoy, 27 de agosto de 2026

¿Cómo estará el tiempo hoy en Entre Ríos? Para este 27 de agosto de 2026, se espera una temperatura máxima de 20° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 14° para este 27 de agosto de 2026.
Pronóstico para hoy en Entre Ríos: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa
Hoy en Entre Ríos se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 14° y llegará a una máxima de 20°.
Viento: 19 - 39 km/h. Probabilidad de lluvia: 70% 1.2 mm.
Por la mañana, con una temperatura de 15°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 16°.
Mañana se esperan 20° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 18°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Entre Ríos.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|07:24
|Puesta del sol
|18:42
|Horas de luz
|11h 18m
|Fase lunar
|Llena
|Iluminación
|100%
Radar meteorológico – Entre Ríos
¿Cómo estará el clima hoy en Entre Ríos?
Para este 27 de agosto de 2026, el pronóstico en Entre Ríos indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 14° y una máxima de 20°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Entre Ríos?
El sol sale hoy en Entre Ríos a las 07:24 y se pone a las 18:42, dando aproximadamente 11h 18m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Entre Ríos?
El índice UV máximo esperado para hoy en Entre Ríos es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Entre Ríos?
El pronóstico para hoy en Entre Ríos indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 70% 1.2 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Entre Ríos?
Para este 27 de agosto de 2026, los vientos en Entre Ríos soplarán a una velocidad de 19 - 39 km/h.
Ubicación de Entre Ríos
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|16°
|16°
|Sureste 5 - 10 km/h
|0%
|Nubes y claros
|02:00
|16°
|16°
|Sureste 7 - 11 km/h
|0%
|Nubes y claros
|03:00
|16°
|16°
|Sureste 7 - 14 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|04:00
|16°
|16°
|Sureste 8 - 13 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|05:00
|16°
|16°
|Sur 11 - 18 km/h
|30% 0.2 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|06:00
|15°
|15°
|Sur 13 - 22 km/h
|30% 0.2 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|07:00
|15°
|15°
|Sureste 13 - 26 km/h
|30% 0.1 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|08:00
|15°
|15°
|Sur 16 - 26 km/h
|0%
|Nubes y claros
|09:00
|15°
|15°
|Sureste 17 - 32 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|10:00
|16°
|16°
|Sur 14 - 32 km/h
|0%
|Nubes y claros
|11:00
|18°
|18°
|Sureste 19 - 37 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|12:00
|19°
|19°
|Sureste 19 - 39 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|13:00
|19°
|19°
|Sureste 18 - 39 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|14:00
|19°
|19°
|Sureste 16 - 38 km/h
|0%
|Cubierto
|15:00
|18°
|18°
|Sur 15 - 33 km/h
|30% 0.2 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|16:00
|18°
|18°
|Sur 15 - 31 km/h
|30% 0.2 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|17:00
|18°
|18°
|Sur 19 - 33 km/h
|30% 0.1 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|18:00
|17°
|17°
|Sur 18 - 36 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|19:00
|17°
|17°
|Sur 16 - 32 km/h
|0%
|Cubierto
|20:00
|16°
|16°
|Sureste 19 - 34 km/h
|0%
|Cubierto
|21:00
|16°
|16°
|Sur 16 - 35 km/h
|0%
|Cubierto
|22:00
|16°
|16°
|Sureste 18 - 31 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|23:00
|15°
|15°
|Sur 15 - 32 km/h
|30% 0.2 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|24:00
|14°
|14°
|Sureste 15 - 27 km/h
|0%
|Nubes y claros
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
Provincias
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San Luis Clima en
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Santa Fe Clima en
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