Temperaturas y lluvias en Entre Ríos: los datos del clima hoy, 6 de agosto de 2026

¿Cómo estará el tiempo hoy en Entre Ríos? Para este 6 de agosto de 2026, se espera una temperatura máxima de 20° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 9° para este 6 de agosto de 2026.
Pronóstico para hoy en Entre Ríos: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa
Hoy en Entre Ríos se espera una jornada con chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 9° y llegará a una máxima de 20°.
Viento: 41 - 81 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 17 mm.
Por la mañana, con una temperatura de 18°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 10°.
Mañana se esperan 14° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 15°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Entre Ríos.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|07:46
|Puesta del sol
|18:29
|Horas de luz
|10h 43m
|Fase lunar
|Menguante
|Iluminación
|44%
Radar meteorológico – Entre Ríos
¿Cómo estará el clima hoy en Entre Ríos?
Para este 6 de agosto de 2026, el pronóstico en Entre Ríos indica chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 9° y una máxima de 20°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Entre Ríos?
El sol sale hoy en Entre Ríos a las 07:46 y se pone a las 18:29, dando aproximadamente 10h 43m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Entre Ríos?
El índice UV máximo esperado para hoy en Entre Ríos es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Entre Ríos?
El pronóstico para hoy en Entre Ríos indica chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 90% 17 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Entre Ríos?
Para este 6 de agosto de 2026, los vientos en Entre Ríos soplarán a una velocidad de 41 - 81 km/h.
Ubicación de Entre Ríos
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|17°
|17°
|Este 9 - 15 km/h
|0%
|Cubierto
|02:00
|17°
|17°
|Noreste 11 - 19 km/h
|0%
|Cubierto
|03:00
|18°
|18°
|Noreste 11 - 20 km/h
|0%
|Cubierto
|04:00
|18°
|18°
|Noreste 15 - 25 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|05:00
|18°
|18°
|Noreste 17 - 29 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|06:00
|18°
|18°
|Noreste 13 - 29 km/h
|0%
|Nubes y claros
|07:00
|18°
|18°
|Noreste 13 - 23 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|08:00
|18°
|18°
|Noreste 16 - 27 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|09:00
|18°
|18°
|Norte 17 - 30 km/h
|0%
|Cubierto
|10:00
|18°
|18°
|Suroeste 11 - 33 km/h
|70% 4.8 mm
|Chubascos tormentosos con cielo cubierto
|11:00
|18°
|18°
|Suroeste 6 - 33 km/h
|90% 7.6 mm
|Chubascos tormentosos con cielo cubierto
|12:00
|18°
|18°
|Suroeste 15 - 32 km/h
|90% 3.4 mm
|Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
|13:00
|18°
|18°
|Suroeste 29 - 54 km/h
|80% 0.8 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|14:00
|19°
|19°
|Suroeste 37 - 72 km/h
|0%
|Soleado
|15:00
|19°
|19°
|Suroeste 35 - 69 km/h
|0%
|Nubes y claros
|16:00
|18°
|18°
|Suroeste 41 - 78 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|17:00
|14°
|14°
|Suroeste 33 - 81 km/h
|0%
|Nubes y claros
|18:00
|13°
|13°
|Suroeste 31 - 64 km/h
|0%
|Nubes y claros
|19:00
|13°
|13°
|Suroeste 30 - 57 km/h
|0%
|Cielo despejado
|20:00
|12°
|12°
|Sur 30 - 56 km/h
|0%
|Cielo despejado
|21:00
|11°
|11°
|Sur 28 - 55 km/h
|0%
|Cielo despejado
|22:00
|10°
|10°
|Sur 26 - 50 km/h
|0%
|Nubes y claros
|23:00
|10°
|7°
|Sur 23 - 48 km/h
|0%
|Cielo despejado
|24:00
|10°
|7°
|Sur 19 - 42 km/h
|0%
|Cielo despejado
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
Provincias
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Misiones Clima en
Neuquén Clima en
Río Negro Clima en
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San Juan Clima en
San Luis Clima en
Santa Cruz Clima en
Santa Fe Clima en
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