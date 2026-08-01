Clima en Formosa: cuál será la temperatura máxima este 1 de agosto de 2026

Si vivís en Formosa o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 27°. Con un cielo chubascos tormentosos con cielo cubierto, el clima en Formosa promete ser agradable. No olvides que la mínima rondará los 19° para este 1 de agosto de 2026.
Pronóstico para hoy en Formosa: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa
Hoy en Formosa se espera una jornada con chubascos tormentosos con cielo cubierto. La temperatura mínima será de 19° y llegará a una máxima de 27°.
Viento: 25 - 49 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 12 mm.
Por la mañana, con una temperatura de 25°, lo ideal es una remera de manga larga o un saco fino. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por ropa ligera, remera de manga corta y protector solar.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 20°.
Mañana se esperan 28° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 24°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Formosa.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|07:31
|Puesta del sol
|18:26
|Horas de luz
|10h 55m
|Fase lunar
|Menguante
|Iluminación
|91%
Radar meteorológico – Formosa
¿Cómo estará el clima hoy en Formosa?
Para este 1 de agosto de 2026, el pronóstico en Formosa indica chubascos tormentosos con cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 19° y una máxima de 27°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Formosa?
El sol sale hoy en Formosa a las 07:31 y se pone a las 18:26, dando aproximadamente 10h 55m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Formosa?
El índice UV máximo esperado para hoy en Formosa es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Formosa?
El pronóstico para hoy en Formosa indica chubascos tormentosos con cielo cubierto con una probabilidad de lluvia de 90% 12 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Formosa?
Para este 1 de agosto de 2026, los vientos en Formosa soplarán a una velocidad de 25 - 49 km/h.
Ubicación de Formosa
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|27°
|27°
|Noreste 24 - 43 km/h
|0%
|Cielo despejado
|02:00
|25°
|26°
|Noreste 11 - 44 km/h
|0%
|Cielo despejado
|03:00
|25°
|26°
|Noreste 25 - 46 km/h
|0%
|Cielo despejado
|04:00
|25°
|26°
|Norte 25 - 47 km/h
|0%
|Cielo despejado
|05:00
|25°
|26°
|Norte 22 - 46 km/h
|0%
|Cielo despejado
|06:00
|25°
|26°
|Norte 22 - 41 km/h
|0%
|Cielo despejado
|07:00
|24°
|26°
|Norte 21 - 39 km/h
|0%
|Cielo despejado
|08:00
|24°
|26°
|Norte 23 - 42 km/h
|0%
|Soleado
|09:00
|25°
|26°
|Norte 24 - 44 km/h
|0%
|Nubes y claros
|10:00
|26°
|27°
|Norte 22 - 48 km/h
|30% 0.2 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|11:00
|22°
|20°
|Oeste 21 - 48 km/h
|80% 5.5 mm
|Chubascos tormentosos con cielo cubierto
|12:00
|22°
|22°
|Suroeste 15 - 39 km/h
|90% 3.3 mm
|Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
|13:00
|22°
|20°
|Sur 5 - 40 km/h
|90% 2.4 mm
|Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
|14:00
|24°
|23°
|Sureste 4 - 21 km/h
|60% 0.4 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|15:00
|25°
|26°
|Oeste 4 - 18 km/h
|30% 0.1 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|16:00
|25°
|26°
|Oeste 6 - 17 km/h
|30% 0.3 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|17:00
|26°
|27°
|Suroeste 4 - 13 km/h
|0%
|Nubes y claros
|18:00
|24°
|25°
|Sureste 4 - 10 km/h
|0%
|Nubes y claros
|19:00
|22°
|21°
|Sureste 6 - 9 km/h
|0%
|Nubes y claros
|20:00
|22°
|22°
|Sureste 8 - 13 km/h
|0%
|Nubes y claros
|21:00
|21°
|21°
|Sureste 11 - 18 km/h
|0%
|Cielo despejado
|22:00
|20°
|20°
|Sureste 11 - 19 km/h
|0%
|Cielo despejado
|23:00
|20°
|20°
|Sureste 11 - 19 km/h
|0%
|Nubes y claros
|24:00
|20°
|20°
|Sureste 11 - 20 km/h
|0%
|Nubes y claros
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
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