Clima en Formosa: cuál será la temperatura máxima este 22 de septiembre de 2026

Si vivís en Formosa o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 19°. Con un cielo parcialmente nuboso, el clima en Formosa promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los 13° para este 22 de septiembre de 2026.
Pronóstico para hoy en Formosa: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa
Hoy en Formosa se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 13° y llegará a una máxima de 19°.
Viento: 20 - 40 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.
Por la mañana, con una temperatura de 15°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 15°.
Mañana se esperan 22° de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los 27°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Formosa.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|06:42
|Puesta del sol
|18:48
|Horas de luz
|12h 6m
|Fase lunar
|Creciente
|Iluminación
|83%
Radar meteorológico – Formosa
¿Cómo estará el clima hoy en Formosa?
Para este 22 de septiembre de 2026, el pronóstico en Formosa indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 13° y una máxima de 19°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Formosa?
El sol sale hoy en Formosa a las 06:42 y se pone a las 18:48, dando aproximadamente 12h 6m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Formosa?
El índice UV máximo esperado para hoy en Formosa es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Formosa?
El pronóstico para hoy en Formosa indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Formosa?
Para este 22 de septiembre de 2026, los vientos en Formosa soplarán a una velocidad de 20 - 40 km/h.
Ubicación de Formosa
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|18°
|18°
|Sur 20 - 40 km/h
|0%
|Nubes y claros
|02:00
|17°
|17°
|Sur 17 - 37 km/h
|0%
|Nubes y claros
|03:00
|16°
|16°
|Sur 17 - 31 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|04:00
|16°
|16°
|Sur 18 - 33 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|05:00
|15°
|15°
|Sur 19 - 36 km/h
|0%
|Cubierto
|06:00
|15°
|15°
|Sur 17 - 36 km/h
|0%
|Cubierto
|07:00
|15°
|15°
|Sur 17 - 32 km/h
|0%
|Cubierto
|08:00
|14°
|14°
|Sureste 14 - 31 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|09:00
|15°
|15°
|Sureste 15 - 29 km/h
|0%
|Nubes y claros
|10:00
|16°
|16°
|Sureste 15 - 32 km/h
|0%
|Soleado
|11:00
|17°
|17°
|Sur 15 - 33 km/h
|0%
|Nubes y claros
|12:00
|18°
|18°
|Sur 16 - 35 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|13:00
|18°
|18°
|Sur 17 - 36 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|14:00
|18°
|18°
|Sur 17 - 35 km/h
|0%
|Cubierto
|15:00
|18°
|18°
|Sur 16 - 35 km/h
|0%
|Cubierto
|16:00
|18°
|18°
|Sur 14 - 30 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|17:00
|18°
|18°
|Sur 15 - 30 km/h
|0%
|Cubierto
|18:00
|17°
|17°
|Sur 13 - 28 km/h
|0%
|Cubierto
|19:00
|17°
|17°
|Sur 10 - 23 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|20:00
|16°
|16°
|Sur 11 - 20 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|21:00
|16°
|16°
|Sur 11 - 20 km/h
|0%
|Nubes y claros
|22:00
|15°
|15°
|Sureste 10 - 19 km/h
|0%
|Cielo despejado
|23:00
|14°
|14°
|Sureste 11 - 19 km/h
|0%
|Cielo despejado
|24:00
|14°
|14°
|Sureste 11 - 20 km/h
|0%
|Cielo despejado
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
Provincias
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