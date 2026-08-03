¿Cómo estará el clima hoy en Formosa? El pronóstico para este 3 de agosto de 2026

¿Cómo estará el tiempo hoy en Formosa? Para este 3 de agosto de 2026, se espera una temperatura máxima de 24° que se sentirá con más fuerza entre las 15h y las 16h. El día se presentará chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 19° para este 3 de agosto de 2026.
Pronóstico para hoy en Formosa: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa
Hoy en Formosa se espera una jornada con chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 19° y llegará a una máxima de 24°.
Viento: 21 - 47 km/h. Probabilidad de lluvia: 80% 14 mm.
Por la mañana, con una temperatura de 20°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 21°.
Mañana se esperan 26° de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los 26°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Formosa.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|07:30
|Puesta del sol
|18:27
|Horas de luz
|10h 57m
|Fase lunar
|Menguante
|Iluminación
|76%
Radar meteorológico – Formosa
¿Cómo estará el clima hoy en Formosa?
Para este 3 de agosto de 2026, el pronóstico en Formosa indica chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 19° y una máxima de 24°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Formosa?
El sol sale hoy en Formosa a las 07:30 y se pone a las 18:27, dando aproximadamente 10h 57m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Formosa?
El índice UV máximo esperado para hoy en Formosa es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Formosa?
El pronóstico para hoy en Formosa indica chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 80% 14 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Formosa?
Para este 3 de agosto de 2026, los vientos en Formosa soplarán a una velocidad de 21 - 47 km/h.
Ubicación de Formosa
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|22°
|21°
|Noreste 11 - 18 km/h
|0%
|Nubes y claros
|02:00
|22°
|21°
|Noreste 12 - 20 km/h
|0%
|Nubes y claros
|03:00
|22°
|21°
|Noreste 13 - 23 km/h
|0%
|Cielo despejado
|04:00
|22°
|21°
|Norte 13 - 23 km/h
|0%
|Cielo despejado
|05:00
|22°
|22°
|Noreste 13 - 23 km/h
|0%
|Nubes y claros
|06:00
|22°
|21°
|Norte 16 - 27 km/h
|0%
|Nubes y claros
|07:00
|22°
|22°
|Norte 18 - 33 km/h
|0%
|Cielo despejado
|08:00
|22°
|22°
|Norte 10 - 32 km/h
|0%
|Nubes y claros
|09:00
|20°
|20°
|Sur 21 - 46 km/h
|40% 4.5 mm
|Chubascos tormentosos con cielo cubierto
|10:00
|20°
|20°
|Este 7 - 44 km/h
|60% 4.9 mm
|Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
|11:00
|21°
|21°
|Noreste 19 - 32 km/h
|70% 2.4 mm
|Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
|12:00
|21°
|21°
|Noreste 18 - 36 km/h
|60% 1.4 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|13:00
|22°
|20°
|Noreste 17 - 33 km/h
|50% 0.5 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|14:00
|23°
|23°
|Noreste 19 - 35 km/h
|50% 0.3 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|15:00
|24°
|24°
|Noreste 21 - 40 km/h
|0%
|Nubes y claros
|16:00
|24°
|24°
|Noreste 19 - 39 km/h
|0%
|Nubes y claros
|17:00
|23°
|24°
|Noreste 15 - 36 km/h
|0%
|Nubes y claros
|18:00
|23°
|23°
|Norte 7 - 27 km/h
|0%
|Nubes y claros
|19:00
|22°
|22°
|Norte 7 - 14 km/h
|0%
|Nubes y claros
|20:00
|21°
|21°
|Norte 6 - 11 km/h
|0%
|Nubes y claros
|21:00
|21°
|21°
|Norte 7 - 12 km/h
|0%
|Nubes y claros
|22:00
|21°
|21°
|Noreste 6 - 12 km/h
|0%
|Nubes y claros
|23:00
|21°
|21°
|Noreste 6 - 11 km/h
|0%
|Nubes y claros
|24:00
|20°
|20°
|Noreste 6 - 10 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
Provincias
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Santa Cruz Clima en
Santa Fe Clima en
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