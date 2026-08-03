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¿Cómo estará el clima hoy en Formosa? El pronóstico para este 3 de agosto de 2026

Hoy en Formosa se espera una temperatura mínima de 19° y una máxima de 24°. Con una probabilidad de lluvia de 80% (14 mm), el día se presentará chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso.

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Bañado La Estrella, Formosa. Foto larutanatural.gob.ar
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¿Cómo estará el tiempo hoy en Formosa? Para este 3 de agosto de 2026, se espera una temperatura máxima de 24° que se sentirá con más fuerza entre las 15h y las 16h. El día se presentará chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 19° para este 3 de agosto de 2026.

Pronóstico para hoy en Formosa: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Chubascos tormentosos con cielo cubierto
20°
Viento
Sur 21 - 46 km/h
Lluvia
40% 4.5 mm
Tarde
Nubes y claros
23°
Viento
Noreste 15 - 36 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
21°
Viento
Noreste 6 - 12 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Formosa se espera una jornada con chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 19° y llegará a una máxima de 24°.

Viento: 21 - 47 km/h. Probabilidad de lluvia: 80% 14 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 20°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 21°.


Mañana se esperan 26° de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los 26°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Formosa.

Máxima: 24°
Mínima: 19°
Sensación Térmica: 21°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:30
Puesta del sol18:27
Horas de luz10h 57m
Fase lunarMenguante
Iluminación76%

Radar meteorológico – Formosa

¿Cómo estará el clima hoy en Formosa?

Para este 3 de agosto de 2026, el pronóstico en Formosa indica chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 19° y una máxima de 24°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Formosa?

El sol sale hoy en Formosa a las 07:30 y se pone a las 18:27, dando aproximadamente 10h 57m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Formosa?

El índice UV máximo esperado para hoy en Formosa es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Formosa?

El pronóstico para hoy en Formosa indica chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 80% 14 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Formosa?

Para este 3 de agosto de 2026, los vientos en Formosa soplarán a una velocidad de 21 - 47 km/h.

Ubicación de Formosa

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 22° 21° Noreste 11 - 18 km/h 0% Nubes y claros
02:00 22° 21° Noreste 12 - 20 km/h 0% Nubes y claros
03:00 22° 21° Noreste 13 - 23 km/h 0% Cielo despejado
04:00 22° 21° Norte 13 - 23 km/h 0% Cielo despejado
05:00 22° 22° Noreste 13 - 23 km/h 0% Nubes y claros
06:00 22° 21° Norte 16 - 27 km/h 0% Nubes y claros
07:00 22° 22° Norte 18 - 33 km/h 0% Cielo despejado
08:00 22° 22° Norte 10 - 32 km/h 0% Nubes y claros
09:00 20° 20° Sur 21 - 46 km/h 40% 4.5 mm Chubascos tormentosos con cielo cubierto
10:00 20° 20° Este 7 - 44 km/h 60% 4.9 mm Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
11:00 21° 21° Noreste 19 - 32 km/h 70% 2.4 mm Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
12:00 21° 21° Noreste 18 - 36 km/h 60% 1.4 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
13:00 22° 20° Noreste 17 - 33 km/h 50% 0.5 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
14:00 23° 23° Noreste 19 - 35 km/h 50% 0.3 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
15:00 24° 24° Noreste 21 - 40 km/h 0% Nubes y claros
16:00 24° 24° Noreste 19 - 39 km/h 0% Nubes y claros
17:00 23° 24° Noreste 15 - 36 km/h 0% Nubes y claros
18:00 23° 23° Norte 7 - 27 km/h 0% Nubes y claros
19:00 22° 22° Norte 7 - 14 km/h 0% Nubes y claros
20:00 21° 21° Norte 6 - 11 km/h 0% Nubes y claros
21:00 21° 21° Norte 7 - 12 km/h 0% Nubes y claros
22:00 21° 21° Noreste 6 - 12 km/h 0% Nubes y claros
23:00 21° 21° Noreste 6 - 11 km/h 0% Nubes y claros
24:00 20° 20° Noreste 6 - 10 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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