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El clima en Formosa hoy, 2 de octubre de 2026: ¿va a llover?

Hoy en Formosa se espera una temperatura mínima de 13° y una máxima de 25°. Sin lluvias, el día se presentará soleado.

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Bañado La Estrella, Formosa. Foto larutanatural.gob.ar
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El pronóstico para Formosa este 2 de octubre de 2026 indica una máxima de 25° y una mínima de 13°. Con vientos de 14 - 29 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana

Pronóstico para hoy en Formosa: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Soleado
17°
Viento
Sureste 12 - 26 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
24°
Viento
Este 12 - 23 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
18°
Viento
Este 11 - 21 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Formosa se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de 13° y llegará a una máxima de 25°.

Viento: 14 - 29 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 17°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 18°.


Mañana se esperan 30° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 25°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Formosa.

Máxima: 25°
Mínima: 13°
Sensación Térmica: 15°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol06:31
Puesta del sol18:53
Horas de luz12h 22m
Fase lunarMenguante
Iluminación61%

Radar meteorológico – Formosa

¿Cómo estará el clima hoy en Formosa?

Para este 2 de octubre de 2026, el pronóstico en Formosa indica soleado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 13° y una máxima de 25°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Formosa?

El sol sale hoy en Formosa a las 06:31 y se pone a las 18:53, dando aproximadamente 12h 22m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Formosa?

El índice UV máximo esperado para hoy en Formosa es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Formosa?

El pronóstico para hoy en Formosa indica soleado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Formosa?

Para este 2 de octubre de 2026, los vientos en Formosa soplarán a una velocidad de 14 - 29 km/h.

Ubicación de Formosa

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 16° 16° Sur 11 - 20 km/h 0% Cielo despejado
02:00 16° 16° Sur 12 - 22 km/h 0% Cielo despejado
03:00 15° 15° Sur 14 - 26 km/h 0% Cielo despejado
04:00 15° 15° Sureste 14 - 26 km/h 0% Cielo despejado
05:00 14° 14° Sureste 14 - 25 km/h 0% Cielo despejado
06:00 14° 14° Sureste 13 - 25 km/h 0% Cielo despejado
07:00 14° 14° Sureste 13 - 23 km/h 0% Soleado
08:00 15° 15° Sureste 12 - 24 km/h 0% Soleado
09:00 17° 17° Sureste 12 - 26 km/h 0% Soleado
10:00 19° 19° Este 12 - 28 km/h 0% Soleado
11:00 21° 21° Este 13 - 29 km/h 0% Soleado
12:00 22° 25° Este 12 - 29 km/h 0% Soleado
13:00 23° 25° Este 11 - 28 km/h 0% Soleado
14:00 24° 25° Este 10 - 27 km/h 0% Soleado
15:00 25° 26° Este 10 - 25 km/h 0% Soleado
16:00 25° 26° Este 10 - 23 km/h 0% Soleado
17:00 24° 25° Este 12 - 23 km/h 0% Nubes y claros
18:00 23° 25° Este 9 - 23 km/h 0% Soleado
19:00 20° 20° Este 9 - 16 km/h 0% Soleado
20:00 20° 20° Este 12 - 20 km/h 0% Cielo despejado
21:00 19° 19° Este 12 - 22 km/h 0% Cielo despejado
22:00 18° 18° Este 11 - 21 km/h 0% Cielo despejado
23:00 18° 18° Este 10 - 19 km/h 0% Nubes y claros
24:00 17° 17° Este 9 - 17 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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