El clima en Formosa hoy, 30 de septiembre de 2026: ¿va a llover?

Hoy en Formosa se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 19° y llegará a una máxima de 23°.

Viento: 17 - 34 km/h. Probabilidad de lluvia: 80% 1.7 mm.

Por la mañana, con una temperatura de 21°, lo ideal es una remera de manga larga o un saco fino. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.

A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 20°.

Mañana se esperan 25° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 25°.

Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Formosa.